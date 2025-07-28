ת"א 35 ומדד S&P 500 חשש וחשד בשווקים - ניתוח טכני ופונדמנטלי S&P 500 ות"א 35

וול-סטריט – מדד S&P500





(הגרף בוצע בעזרת פלטפורמת TradingView)

חברים יקרים: אין חדש מהותי במצב המדד העיקרי בארה"ב. עוצמת המגמה החיובית, מאז הפריצה של שיא כל הזמנים שהיה, סביב 6147 (לפני הנפילה בתחילת השנה), מאושרת כל יום מחדש על ידי התקדמות לשיאים נוספים. אנו נמצאים בעונת הדוחות ויש הרבה מאוד חברות ה"מכות" את התחזיות. אבל, הן עושות זאת כאשר התחזית מצביעה על ירידה משמעותית במכירות ו-או הפסדים ממשים בסה"כ הפעילות השוטפת. הפסדים גלויים או מוסתרים על ידי תרגילים חשבונאים.

בכל אופן, חוץ מן השמות הגדולים שכולנו מכירים מעולם הטכנולוגיה, יש הרבה "כאב" בשוק שאינו מובע במה שקורה במדדים. הסיבה לאותו כאב ברור: הריבית הגבוהה מדיי של הפד, וחוסר הוודאות לגבי התנהלות הממשל בעניינים קריטיים כמו מכסים, קיצוץ במשרות ציבוריות, ועוד כהנה... אז תשאלו מיד: אם המקרו והמיקרו נראים מתדרדרים בצורה איטית אבל עקבית, מדוע השוק ממשיך את מסלולו הטוב לשיאים חדשים?

קודם כל, נציין שלאחרונה ראינו סטיות בין המדדים השונים. היו ימים בהם הדאו ירד די הרבה כאשר הנסדק דווקא עלה והסנופי היה באמצע. כל זה כאשר מדדי המניות הקטנות יכולים להיות חיוביים או שליליים בצורה די אקראית. סטייה זו, במקום "הים מרים את כל הסירות" שהורגלנו אליו הרבה מאוד זמן מאז 2009, ולאחרונה מאז סוף 2022, מצביעה על סגמנטציה של המשקיעים הלוקחים ברצינות את השוני הכלכלי של החברות המצליחות מול הכושלות, עכשיו או בעתיד (בעיניהם...). בדרך כלל, זהו שלב ראשוני מאוד לשינוי שלילי אבל אני אומר זאת כמשהו כללי מבלי לומר שניתן לראות כרגע חולשה ממשית בשוק עצמו.

שנית, העליות ממשיכות לנבוע מן הגורמים שגרמו לעליות רבות בעבר: המשך קיום כמות כסף אדירה המחפשת השקעה בבורסה במקום בנדל"ן (המראה סימני חולשה אמיתיים), ובמיוחד ביזמות ובהקמת פעילות כלכלית אמיתית. הכסף הזה מגיע עדיין מחו"ל, מן המוסדות, מן הצפי להשפעות התקציב הגדול, ובמיוחד ממנגנון ההשקעה הפאסיבית של הסקטור הפרטי. זהו מנוע עיקרי להמשך החיוב במדדים כי מסלול תעודות וקרנות הסל אינו מתחשב כלל בניתוח השוק אלא פועל כ"עיוור בחדר חשוך" וקונה ללא שום עכבה פונדמנטלית.

עולם ה-ETF דוחף את השוק אבל גם את המניות המשפיעות ביותר על המדד וגורם להן להיות עם שווי שוק עצום מימדים מבלי שיהיה לזה קשר הכרחי למספרים של העסק עצמו. מייקרוסופט, אפל, גוגול, וכו...הן דוגמאות מובהקות לכך. אנבידיה קצת חורגת בכך שהדוחות שלה מדהימים מחדש ו"מצדיקים" פסיכולוגית את הקיצוניות בשווי (יותר מ-4 טריליון דולר!!). טכנית, אין הרבה מה לומר חוץ מלהדגיש שוב את חשיבות הממוצע הנע 20 כמחסום הראשון ששבירתו תעלה לנו את המודעות כלפי תיקון יורד אפשרי.

ישראל – מדד ת"א 35





(הגרף בוצע בעזרת פלטפורמת TradingView)



האמת היא שזו הפעם הראשונה שאני מזהה קצת חשש וחשד למשהו אחר (שלילי...) בשוק המניות הישראלי. לפחות בזה המוצג על ידי המדד העיקרי: ת"א 35. וזה, לפני שהתבשרנו על קריסת השיחות לגבי העסקה והפסקת האש. נתחיל בתמונה הטכנית ונמשיך מזה הלאה: התמונה הטכנית מצביעה על סכנה אמיתית לסטייה שלילית בין המחיר והמומנטום, כאשר השיאים במחיר מציגים אופציה חזקה מאוד של פסגה כפולה. פסגה כפולה שהינה תבנית היפוך קלאסית וידועה היטב. כמו כן, ההיצמדות של המדד לממוצע הנע 20 שלו מדאיגה.

שימו לב איך המדד האמריקאי רחוק מאותו ממוצע, ועל ידי כך, נותן מרווח ביטחון למשקיעים. כאן, כל יום יכול להיות היום שבו נראה שבירה מטה מאותו ממוצע חשוב. לגבי הסנטימנט נאמר כך: אנו חיים בתקופה של חיוב, עם ימים רבים של בלבול, דשדוש, היפוך כיוון תוך יומי, וכו... גם זה סימן של חולשה. לבסוף: הסקטור שדחף קדימה (הבנקים) כבר לא עושים זאת וההמשך העולה נעשה על ידי מניות אחרות (ביטוח ובתי השקעות) כאשר ספינת הדגל הבנקאית נשארה מאחור. עוד סימן של חולשה.

אז מה קרה שהעניינים קצת השתנו? אחרי ימים שבהם חשבנו שהשוק "לא יכול לרדת"? כמו תמיד נחפש את ההסבר לכך בגורם שהיה הדומיננטי בעליות: הזרים. תפיסתם הייתה ש"היום שאחרי" נראה כל כך וורוד שכדאי להתנפל על הסחורה הישראלית הזולה. כרגע, הסחורה כבר לא זולה, המדדים עלו הרבה מאוד (כ-35% מן התחתית של אפריל (2287) ועד השיא האחרון (3078)), ויש קשיים זמניים בגיאו-פוליטיקה. גם חוסר יציבות הממשלה, בגלל גורמים שונים, מעלה את הרף של חוסר הוודאות למשהו קצת יותר משמעותי מהאנמיות ששררה עד אז.

יש לומר מיד, וזאת מבלי לנקוט כלל עמדה ערכית בנושא, אלא מנקודת המבט הבלעדי של שוק ההון: מלחמת עזה נמתחת מדיי! היא גורמת להשחרת פרצופנו בעולם (דבר שמזיק מאוד לייצוא, ובכלל לעסקים שמחוץ לישראל), והיא נראית כתקועה מבלי הכרעה. גם הסיכוי כרגע להחזרת חטופים, ויצירת הפסקת אש ארוכה נעלם אחרי שהיה בגדר של "בטוח" בגלל עיקשותו המדהימה של החמאס. לכן, הזרים ממשים (והבנקים סובלים מזה הרבה...), ומשאירים חלק גדול מהזירה למקומיים שבכל הזמן מאז ה-07-10-2023, לא היו משולהבים כלפי העתיד. טכנית נקבע: ירידה מתחת ל-2950 תהווה סממן מאפיין לשינוי חשוב ואולי גם לשינוי מגמה. נמשיך להצליח יחד!





