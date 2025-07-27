תיק אישי
ביטוחי מנהלים ביוני: איילון ביטוח מעל כולן - ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים ביוני

איילון מנצחים גם במסלולים תלויי גיל | פערים משמעותיים בין הגופים השונים במסלולים השונים | ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים ביוני במסלולים השונים – קרן י'''', מסלול כללי, מסלולים תלויי גיל

 

 
ביטוחי מנהלים ביוני / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstimeביטוחי מנהלים ביוני / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
27/07/2025

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
 

סיכום יוני בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. איילון מנצחים במסלולים הכלליים, חודש שלישי ברציפות.

2. נתוני איילון במסלולים תלויי גיל אף הם מציגים מובילות בחלק מחתכי הזמן.

3. כלל הגופים בכל המסלולים השונים בתשואות חיוביות, החודש, מתחילת השנה ובשנה האחרונה.

4. נתוני הגופים השונים בתשואה במסלולים תלויי גיל, לא כוללים את נתוני התשואה של הפניקס ל-3 ול-5 שנים, כך שיתכן שעם נתונים אלו התמונה היתה שונה.


תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 3.13% לעומת 2.23% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 2.12% (הכשרה) ל-3.8% (איילון), פערים משמעותיים. מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 6.73%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.35%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.39%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-56.8%.

איילון מנצחים החודש (חודש שלישי ברציפות) עם תשואה של 3.8%. אחריהם כלל (חודש שני ברציפות מקום שני) עם 3.65%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (3.17% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 65.8%.
 

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

3.80%

9.21%

18.08%

33.45%

58.62%

2,086

46012

כלל

3.65%

7.48%

15.73%

27.84%

57.97%

44,736

14012

מנורה מבטחים

3.23%

6.64%

14.12%

28.94%

51.21%

13,414

18012

הפניקס

3.17%

6.47%

14.91%

31.04%

65.80%

36,260

7012

מגדל

3.14%

6.79%

14.43%

30.43%

56.86%

83,119

17012

הראל

2.82%

5.82%

12.62%

26.72%

51.05%

25,838

259012

הכשרה

2.12%

4.72%

10.60%

27.32%

56.07%

1,827

35012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.13%

6.73%

14.35%

29.39%

56.80%

 

 

 

תשואות מסלול כללי – איילון עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 3.19 לעומת 2.27% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.62% (הכשרה) ל-3.72% (איילון – חודש שלישי ברציפות). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 6.68%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.23%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.15%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-53.56%.

איילון מנצחים גם במסלול זה, חודש שלישי ברציפות עם 3.72%, כלל במקום שני (חודש שני ברציפות) עם 3.59%. איילון מובילים במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, ו-3 השנים האחרונות עם 32.94%. הפניקס (3.08% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 61.79%.
 

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

3.72%

9.04%

17.89%

32.94%

55.18%

1,673

116

כלל

3.59%

7.26%

15.08%

27.52%

53.85%

12,149

99

מגדל

3.27%

6.84%

14.63%

29.34%

52.42%

34,608

17013

הפניקס

3.08%

6.19%

14.22%

31.49%

61.79%

26,215

50

הראל

2.86%

5.64%

12.15%

25.12%

48.02%

21,465

88

הכשרה

2.62%

5.12%

11.45%

28.49%

50.12%

4,636

62

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.19%

6.68%

14.23%

29.15%

53.56%

 

 

 

מסלולים תלויי גיל – איילון מנצחים במסלולים

התשואה החודש במסלולים תלויי גיל, לא כוללת את נתוני הפניקס ל-3 ול-5 שנים, שלא הועברו למערכת.

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.59%. איילון מנצחים גם כאן חודש שלישי ברציפות עם 4.38%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. ב-5 השנים האחרונות מובילים כלל עם 61.21%.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 3.26%. איילון מנצחים במסלול חודש שלישי ברציפות עם 3.84%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.25%. כלל מנצחים במסלול עם 2.66%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול, שבעצם מנצחים גם במסלול זה, ומובילים בתשואה גם מתחילת השנה ובשנה האחרונה, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.

 

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

4.38%

10.10%

19.46%

35.77%

59.35%

306

9636

כלל

4.01%

7.92%

16.29%

30.43%

61.21%

3,892

9659

הפניקס

3.94%

8.34%

18.13%

---

---

8,092

471

מגדל

3.56%

6.96%

15.29%

32.85%

56.97%

4,108

9599

מנורה מבטחים

3.40%

7.70%

15.56%

32.95%

59.15%

1,291

9536

הראל

3.20%

6.92%

13.92%

27.66%

51.84%

2,628

9562

הכשרה

2.67%

4.90%

10.39%

23.55%

47.15%

290

9629

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.59%

7.55%

15.58%

30.53%

55.94%

 

 
               

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

איילון

3.84%

8.86%

17.28%

32.17%

49.27%

108

9670

כלל

3.42%

6.74%

14.52%

27.92%

50.13%

11,227

9660

הפניקס

3.41%

7.08%

16.08%

---

---

4,573

9593

מגדל

3.34%

6.85%

14.64%

29.77%

49.21%

3,575

9604

מנורה מבטחים

3.19%

6.96%

14.40%

28.84%

52.37%

1,096

9537

הראל

2.89%

6.04%

12.82%

25.53%

45.22%

2,244

9563

הכשרה

2.71%

5.18%

10.73%

24.03%

45.61%

225

9630

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.26%

6.82%

14.35%

28.04%

48.64%

 

 
               

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה יוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל

2.66%

5.22%

11.79%

20.57%

34.56%

2,210

9661

הפניקס

2.52%

5.34%

12.60%

---

---

3,523

9594

מנורה מבטחים

2.33%

5.10%

10.96%

19.71%

35.90%

1,233

9544

מגדל

2.32%

5.03%

11.20%

21.22%

34.79%

3,433

9729

הכשרה

1.83%

3.77%

7.93%

17.21%

35.39%

180

9631

הראל

1.82%

4.26%

9.32%

16.41%

28.45%

3,454

9564

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון

2.89%

6.67%

13.59%

22.21%

34.65%

70

9671

ממוצע

2.25%

4.78%

10.63%

19.02%

33.82%

 

 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

x