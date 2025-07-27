ביטוחי מנהלים ביוני: איילון ביטוח מעל כולן - ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים ביוני

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר



סיכום יוני בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. איילון מנצחים במסלולים הכלליים, חודש שלישי ברציפות.

2. נתוני איילון במסלולים תלויי גיל אף הם מציגים מובילות בחלק מחתכי הזמן.

3. כלל הגופים בכל המסלולים השונים בתשואות חיוביות, החודש, מתחילת השנה ובשנה האחרונה.

4. נתוני הגופים השונים בתשואה במסלולים תלויי גיל, לא כוללים את נתוני התשואה של הפניקס ל-3 ול-5 שנים, כך שיתכן שעם נתונים אלו התמונה היתה שונה.



תשואות בקרן י' – איילון מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 3.13% לעומת 2.23% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 2.12% (הכשרה) ל-3.8% (איילון), פערים משמעותיים. מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 6.73%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.35%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.39%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-56.8%.

איילון מנצחים החודש (חודש שלישי ברציפות) עם תשואה של 3.8%. אחריהם כלל (חודש שני ברציפות מקום שני) עם 3.65%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (3.17% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 65.8%.



ביטוחי מנהלים - קרן י' שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה איילון 3.80% 9.21% 18.08% 33.45% 58.62% 2,086 46012 כלל 3.65% 7.48% 15.73% 27.84% 57.97% 44,736 14012 מנורה מבטחים 3.23% 6.64% 14.12% 28.94% 51.21% 13,414 18012 הפניקס 3.17% 6.47% 14.91% 31.04% 65.80% 36,260 7012 מגדל 3.14% 6.79% 14.43% 30.43% 56.86% 83,119 17012 הראל 2.82% 5.82% 12.62% 26.72% 51.05% 25,838 259012 הכשרה 2.12% 4.72% 10.60% 27.32% 56.07% 1,827 35012 ממוצע 3.13% 6.73% 14.35% 29.39% 56.80%

תשואות מסלול כללי – איילון עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 3.19 לעומת 2.27% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.62% (הכשרה) ל-3.72% (איילון – חודש שלישי ברציפות). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 6.68%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.23%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-29.15%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-53.56%.

איילון מנצחים גם במסלול זה, חודש שלישי ברציפות עם 3.72%, כלל במקום שני (חודש שני ברציפות) עם 3.59%. איילון מובילים במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, ו-3 השנים האחרונות עם 32.94%. הפניקס (3.08% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 61.79%.



ביטוחי מנהלים - מסלול כללי שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה איילון 3.72% 9.04% 17.89% 32.94% 55.18% 1,673 116 כלל 3.59% 7.26% 15.08% 27.52% 53.85% 12,149 99 מגדל 3.27% 6.84% 14.63% 29.34% 52.42% 34,608 17013 הפניקס 3.08% 6.19% 14.22% 31.49% 61.79% 26,215 50 הראל 2.86% 5.64% 12.15% 25.12% 48.02% 21,465 88 הכשרה 2.62% 5.12% 11.45% 28.49% 50.12% 4,636 62 ממוצע 3.19% 6.68% 14.23% 29.15% 53.56%

מסלולים תלויי גיל – איילון מנצחים במסלולים

התשואה החודש במסלולים תלויי גיל, לא כוללת את נתוני הפניקס ל-3 ול-5 שנים, שלא הועברו למערכת.

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.59%. איילון מנצחים גם כאן חודש שלישי ברציפות עם 4.38%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. ב-5 השנים האחרונות מובילים כלל עם 61.21%.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 3.26%. איילון מנצחים במסלול חודש שלישי ברציפות עם 3.84%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.25%. כלל מנצחים במסלול עם 2.66%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול, שבעצם מנצחים גם במסלול זה, ומובילים בתשואה גם מתחילת השנה ובשנה האחרונה, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה איילון 4.38% 10.10% 19.46% 35.77% 59.35% 306 9636 כלל 4.01% 7.92% 16.29% 30.43% 61.21% 3,892 9659 הפניקס 3.94% 8.34% 18.13% --- --- 8,092 471 מגדל 3.56% 6.96% 15.29% 32.85% 56.97% 4,108 9599 מנורה מבטחים 3.40% 7.70% 15.56% 32.95% 59.15% 1,291 9536 הראל 3.20% 6.92% 13.92% 27.66% 51.84% 2,628 9562 הכשרה 2.67% 4.90% 10.39% 23.55% 47.15% 290 9629 ממוצע 3.59% 7.55% 15.58% 30.53% 55.94% ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה איילון 3.84% 8.86% 17.28% 32.17% 49.27% 108 9670 כלל 3.42% 6.74% 14.52% 27.92% 50.13% 11,227 9660 הפניקס 3.41% 7.08% 16.08% --- --- 4,573 9593 מגדל 3.34% 6.85% 14.64% 29.77% 49.21% 3,575 9604 מנורה מבטחים 3.19% 6.96% 14.40% 28.84% 52.37% 1,096 9537 הראל 2.89% 6.04% 12.82% 25.53% 45.22% 2,244 9563 הכשרה 2.71% 5.18% 10.73% 24.03% 45.61% 225 9630 ממוצע 3.26% 6.82% 14.35% 28.04% 48.64% ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה כלל 2.66% 5.22% 11.79% 20.57% 34.56% 2,210 9661 הפניקס 2.52% 5.34% 12.60% --- --- 3,523 9594 מנורה מבטחים 2.33% 5.10% 10.96% 19.71% 35.90% 1,233 9544 מגדל 2.32% 5.03% 11.20% 21.22% 34.79% 3,433 9729 הכשרה 1.83% 3.77% 7.93% 17.21% 35.39% 180 9631 הראל 1.82% 4.26% 9.32% 16.41% 28.45% 3,454 9564 איילון 2.89% 6.67% 13.59% 22.21% 34.65% 70 9671 ממוצע 2.25% 4.78% 10.63% 19.02% 33.82%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.