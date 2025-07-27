מדדי המניות של ארצות הברית נוסקים לגבהים חדשים ונוסכים אופטימיות.

נתונים כמו היקף ההזמנות ממפעלים של מוצרים בני קיימא (ללא כלי תחבורה) מסוף השבוע האחרון הפתיעו לטובה והתחושה היא כי עד כה מיטיבה כלכלת ארצות הברית להתמודד עם השלכות סוגיית המכסים – הן מבחינת הפעילות הכלכלית והן מבחינת האינפלציה – בפועל והציפיות לגביה.

הסכמי סחר שנחתמו בשבוע שעבר עם מספר מדינות וגולת הכותרת יפן, יחד עם דיווחים על הסכמי מפתח נוספים בדרך ובראשם עם מדינות האיחוד האירופי, נושבים אף הם בגבם של שוקי המניות, שרושמים עליות נאות גם מחוץ לגבולות ארצות הברית.

לדוגמא, מדד Nikkei 225 עלה 4.2% בשבוע האחרון ומדד S&P 500 עלה 1.3%. בגוש האירו עדיין מהוססים ומדד דאקס ירד 0.3% בשבוע האחרון – סוג של ישיבה על הגדר.

עם זאת, השבוע מזומנות לשוקי ההון בעולם שלושה צמתים חשובים ובראשם, ביום שישי, כניסה מתוכננת לתוקף של המכסים על כל מדינות הסחר של ארצות הברית – אלו שהגיעו להסכמים ושיעורי המכס עליהן יהיו נמוכים משהוכרזו במקור, ואלו שטרם חתמו הסכמים ויאלצו להתמודד עם מכסים גבוהים בהרבה.

סביר להניח כי לקראת האירוע יתקשרו הצדדים את עמדותיהם בצורה אינטנסיבית יותר והעיסוק בנושא עלול להיות יצרי ולנוע בין דיווחים והתבטאויות על נסיגה והתקדמות - כר פורה לתנודתיות יתר של השווקים. הירידות שפקדו את שוקי המניות לאחר הכרזת המכסים של הנשיא טראמפ בחודש אפריל עדיין סכורות היטב.

ביום שישי גם יפורסמו נתוני התעסוקה של ארצות הברית לחודש יולי ולפי הציפיות תסתכם תוספת מקומות העבודה החדשים לכ-100,000, אחת התוספות הקטנות ביותר מתחילת השנה. מדובר באחד המשתנים החשובים ביותר מבחינת הטון בשוקי ההון ומבחינת שיקולי הריבית של הפד. תרחיש אפשרי של דוח חלש וכניסה לתוקף של המכסים ללא הסכמי מפתח נוספים עלול לאתגר את השווקים לקראת היציאה לסוף השבוע. תרחיש אחר של דוח טוב וחתימה על הסכמי סחר משמעותיים עוד לפני ההכרזה – עשוי להוליך לעליות נוספות, אם כי להערכתי חלק מהתרחיש האופטימי הזה כבר מגולם בשוק ולכן ההשפעה הדו כיוונית לא בהכרח תהייה סימטרית.

יומיים קודם יפרסם הפד את החלטת הריבית עצמה ואני רק יכול להניח כי היה מבכר לעשות זאת כשהודעת המכסים ונתוני התעסוקה הרשמיים כבר ידועים לו, כמו גם הנתונים על מדד המחירים של הוצאות משקי הבית (Personal Consumption Expenditures) לחודש יוני, שיפורסמו יום לאחר ההודעה. הנתונים הללו (בדגש על המדד ללא מזון ואנרגיה – מדד הליבה) מהווים מבחינתו את המדד המייצג ביותר של קצב האינפלציה.

ואף כי הפד נאלץ לפרסם את הריבית יום – יומיים לפני כל האירועים הללו – ומחמת המדיניות הזהירה ותלוית הנתונים שהוא נוקט, סביר כי יותיר אותה ללא שינוי (41/4 – 41/2 אחוזים) – יהיה עליו לספק לשווקים תמרורים ואבני דרך לגבי החודשים הקרובים ועוד לעשות שוב תחת רמת אי וודאות כה גבוהה.

בשורה התחתונה, על רקע רמותיהן הגבוהות של שוקי המניות – בדגש על ארצות הברית – סוף השבוע מזמן לנו הכרעות חשובות, בעלות השפעות פוטנציאליות של ממש הן על הפעילות העסקית והן על כיוון שוקי ההון והסנטימנט.

מכאן שבימים הקרובים נחוצה דריכות יתר, נוכח ההשלכות הפוטנציאליות של התמורות הגלובאליות שעשויות להותיר את רישומן גם על שוק ההון המקומי.