אלקטרה פאוור מגדילה את היצע החשמל הירוק ללקוחותיה

חברת אלקטרה פאוור מעדכנת היום על ציון דרך חשוב בפעילותה בתחום אספקת החשמל באמצעות שותפות אסטרטגית שהוקמה עם חברת אנלייט, הפועלת לשיווק חשמל ללקוחותיה, ושחלקה של אלקטרה פאוור בה עומד על 65%.

החברה מדווחת, על תחילת אספקת חשמל ירוק ממתקנים סולאריים עם אגירה של חברת EDF, כחלק מהסכם ארוך טווח שנחתם בין הצדדים. המהלך צפוי לחזק את יתרונה התחרותי של אלקטרה פאוור בשוק האספקה הביתית והעסקית.

מדובר במתקנים סולאריים משולבי אגירת אנרגיה, המשמשים לייצור חשמל ירוק, ש-EDF יזמה את הקמתם, ושחוברו כעת לרשת.

רכישת החשמל היא בהמשך להסכם שנחתם בין הצדדים, כאמור, ושבמסגרתו סוכם על רכישת החשמל על ידי אלקטרה פאוור לתקופה של 10 שנים ובתמורה כספית מוערכת של כ-200 מיליון שקל על פני התקופה כולה. עם הפעלת המתקנים הם ישויכו לחברה וכל החשמל המיוצר בהם יירכש במלואו על ידי החברה ויימכר על ידה ללקוחותיה.

החשמל שיסופק יאפשר לאלקטרה פאוור לתמוך בתכניתה האסטרטגית של החברה, ובכלל זה ביכולתה לספק חשמל ירוק ומוזל ללקוחותיה, באמצעות השותפות כאמור.

במקביל, חתמה אלקטרה פאוור, באמצעות השותפות, על מספר הסכמים משמעותיים לאספקת חשמל ללקוחות עסקיים אסטרטגיים וללקוחות פרטיים.

דניאל ספיר, מנכ"ל אלקטרה פאוור: "התחלת הפעילות של מתקני EDF מאפשרת לאלקטרה פאוור הגדלה מיידית של מלאי החשמל הירוק הזמין עבור לקוחותינו, לצד הוזלת עלויות לחברה, דבר שתומך בהמשך צמיחת הפעילות שלנו בתחום אספקת החשמל. ברשותנו זמינות ונגישות לכמות משמעותית של חשמל עבור לקוחותינו, וזהו יתרון תחרותי גדול עבורנו, שיאפשר לנו להמשיך את הרחבת הפעילות. לחברה הסכמים משמעותיים לרכישת חשמל מספקיות מובילות, ולצד זאת אנו ממשיכים להגדיל את מעגל לקוחותינו העסקיים והביתיים, ולמצב את אלקטרה פאוור כשחקנית מובילה בתחום. במקביל, אנו ממשיכים ליישם את האסטרטגיה העסקית שלנו, ופועלים גם כדי להאיץ את פעילותנו בתחום הגפ"מ, שיהווה את מנוע הצמיחה המרכזי של החברה לצד תחומי אספקת החשמל והגז הטבעי".





אלקטרה פאוור מדווחת, על תחילת אספקת חשמל ירוק ממתקנים סולאריים עם אגירה של חברת EDF, קרדיט: ארטיום דיודונין