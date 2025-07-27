החזון הפך למציאות: נאוויטס החלה בהפקה מסחרית של נפט וגז בפרויקט שננדואה במפרץ אמריקה

קצב ההפקה היומי (100%), לאחר תקופת הפקה מדורגת, צפוי להגיע במהלך הרבעון השלישי לקצב מלא, בהיקף של כ-100 אלף חביות ביום מכל ארבעת בארות ההפקה.

הושלמו עבודות שדרוג מתקן הטיפול וההפקה של הפרויקט (FPS) והקיבולת הוגדלה להיקף של 120,000 חביות ביום.

הסתיימו בהצלחה עבודות ההשלמה להפקה של קידוח הפיתוח וההפקה הרביעי בפרויקט שננדואה.

הפרויקט משנה את פניה של נאוויטס, תזרימית ופיננסית, עם קפיצה שנתית של אלפי אחוזים בקצב ההפקה היומי וב-EBITDA.

בנוסף, התקבלה החלטת השקעה סופית (FID) לפרויקט שננדואה דרום (יוקטן), בו מחזיקה נאוויטס ב 41.85%. הפרויקט עתיד להתחבר למתקן הטיפול והפקה של שננדואה.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "היום התחיל פרק חדש ומלהיב בסיפור ההצלחה של נאוויטס. זהו יום חג עבורנו. תחילת ההפקה בפרויקט שננדואה מציבה את נאוויטס בצמיחה עסקית משמעותית עםEBITDA מוערך בשנת 2026 של מעל מיליארד דולר. אני מבקש להודות לשותפינו בפרויקט שננדואה, למשקיעים, למממנים ולעובדי נאוויטס. נאוויטס ממשיכה לפעול במלוא המרץ לניצול ההצלחה ולמימוש האסטרטגיה שלה בדבר הגדול הבא – פרויקט סי ליון".

נאוויטס פטרוליום מבשרת על תחילת הפקת המסחרית של נפט הגז בפרויקט שננדואה, פרויקט הדגל של נאוויטס (430 מיליון חביות נפט) במפרץ אמריקה. תחילת ההפקה בפרויקט מבוצעת באופן מדורג, מבוקר ובשלבים (ramp up), הכוללים פתיחה מבוקרת של בארות ההפקה, ניקוי הבארות והתשתיות וכיול המערכת. תהליך זה יושלם במהלך הרבעון השלישי השנה, עד להגעה להפקה מסחרית מלאה מכל ארבעת בארות ההפקה, בהיקף של כ-100,000 חביות ביום.

במקביל, עדכנה המפעילה כי הושלמו עבודות השדרוג של מתקן ההפקה של שננדואה (FPS) להגדלת קיבולת ההפקה להיקף של 120,000 חביות ביום (אשר יוגדל בהמשך להיקף של 140,000 חביות ביום). שדרוג זה מאפשר את הפיכתו למתקן תשתית אזורית (HUB) במפרץ אמריקה, המיועד לשרת מאגרים סמוכים נוספים, הכוללים את מאגר מוניומנט (104 מיליון חביות), שצפוי להחל בהפקה מסחרית בסוף שנת 2026 ואת מאגר שננדואה דרום (41 מיליון חביות).

בנוסף, עדכנה השותפות כי הסתיימו בהצלחה עבודות ההשלמה להפקה של קידוח הפיתוח וההפקה הרביעי בפרויקט שננדואה (SA010).

נאוויטס מעדכנת כי שותפי פרויקט שננדואה דרום (יוקטן) קיבלו החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח הפרויקט. במסגרת ההחלטה אושר תקציב ראשוני בסך 184 מיליון דולר (100%), אשר עתיד לשמש בין היתר לקידוח 2 בארות פיתוח והפקה, שיחוברו למתקן הטיפול וההפקה של שננדואה. תקציב הפרויקט כולו מוערך בכ-713 מיליון דולר (100%). להערכת מפעילת הפרויקט, Beacon Offshore Energy, ההפקה מהבאר הראשונה בפרויקט תחל במהלך הרבעון השני של 2028. חלקה של השותפות בפרויקט הינו 41.85%.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "היום התחיל פרק חדש ומלהיב בסיפור ההצלחה של נאוויטס. זהו יום חג עבורנו. תחילת ההפקה בפרויקט שננדואה מציבה את נאוויטס בצמיחה עסקית משמעותית עםEBITDA מוערך בשנת 2026 של מעל מיליארד דולר. אני מבקש להודות לשותפינו בפרויקט שננדואה, למשקיעים למממנים ולעובדי נאוויטס.

נאוויטס ממשיכה במלוא המרץ לניצול ההצלחה ולמימוש האסטרטגיה שלה בדבר הגדול הבא – פרויקט סי ליון".

פרויקט שננדואה: מימוש מוצלח של האסטרטגיה הייחודית של נאוויטס

בשנת 2018, רכשו נאוויטס פטרוליום ושותפיה את הזכויות במאגר שננדואה תמורת 1.8 מיליון דולר בלבד, במסגרת האסטרטגיה שלה לכניסה להשקעה במאגרים מוכחים לפני פיתוח וזאת לאחר שבמאגר הושקעו עד אותו מועד כ- 1.8 מיליארד דולר בקידוחי הערכה ואימות, שהוכיחו את עתודות הנפט במאגר.

באוגוסט 2021 נאוויטס והשותפים קיבלו החלטת השקעה סופית ((FID בפרויקט, והפיתוח יצא לדרך.

תכנית ההרחבה של פרויקט שננדואה, כוללת הגדלת הקיבולת היומית (FPS) לכ-140,000 חביות נפט ביום וביצוע קידוחים של שתי בארות הפקה נוספות בשנים 2026 ו-2028.

מתקן הטיפול ההפקה של הפרויקט (FPS) נבנה במספנות הענק יונדאי שבדרום קוריאה והושט למפרץ אמריקה. בשלב זה ועד להרחבתו בהמשך, המתקן מאפשר הפקת כ 120,000 חביות נפט ביום. משקלו כ-27,000 טון וצפויים לעבוד עליו באופן קבוע עד כ-50 עובדים. הפרויקט ממוקם מעל עומק מים של כ-1,780 מטר וקידוחי ההפקה נקדחו לעומק של כ-9-10 קילומטר !

בהקמת פרויקט הענק שננדואה הושקעו 5.7 מיליון שעות עבודה והונחו צנרות נפט וגז באורך של 193 ק"מ. המתקן מהווה תשתית אזורית (HUB) להפקה מפרויקטי הנפט הסמוכים, מוניומט ושננדואה דרום, בהם מחזיקה השותפות.





מתקן ההפקה של שננדואה: קרדיט: Beacon Energy