כרמית אור-אל מונתה לתפקיד סמנכ"לית איכות ומצוינות בגולן תעשיות מתחדשות

גולן תעשיות מתחדשות (בורסת ת"א: גלתע), מהחברות המובילות בישראל בפיתוח וייצור פתרונות להולכת נוזלים וטכנולוגיות מים, הנסחרת בבורסת ת"א ומציינת השנה 60 שנים להיווסדה - מודיעה על מינוי כרמית אור-אל לתפקיד סמנכ"לית איכות ומצוינות.
כרמית הצטרפה לגולן לפני כשנתיים, ובתפקידה האחרון שימשה כדירקטורית איכות גלובלית. המינוי משקף מהלך אסטרטגי של החברה להרחבת תחום האיכות לכדי מצוינות עסקית כוללת - תפיסה רחבה שמחברת בין שיפור תהליכים רוחבי, הובלת שינוי תרבות ארגונית, תכנון איכותי, חדשנות ויצירת ערך ללקוח.
בתפקידה החדש, תוביל כרמית את בנייתה והטמעתה של תרבות מצוינות ארגונית בכל רמות החברה: בדגש על למידה מתמדת, ניהול סיכונים, תחקור של עמידה ואי עמידה ביעדים, באמצעות כלים לקידום חשיבה מערכתית וחיזוק הסינרגיה בין אגפי הפיתוח, ההנדסה, הייצור והשירות. הדגש יהיה על איכות מקצה לקצה - לאורך כל שרשרת הערך - מתהליכי פיתוח, איכות ספקים, דרך תפעול ולוגיסטיקה, ועד לחוויית הלקוח הסופי.
בין המהלכים שתוביל:
COPE (Cost of Poor Execution) - תהליך שיטתי לזיהוי חוסר יעילות מערכתי ונקודות חיכוך לאורך שרשרת הערך, עידוד יזמות, שיפור מהשטח וצמצום עלויות.
מו"פ חוצה-ארגון: מנגנון חברתי להצפת רעיונות מכלל העובדים, מעבר שערי בחינה, ובחינת השקעה על בסיס ROI.
בנוסף, תוביל כרמית הטמעת כלי עבודה מתקדמים, ובכללם פתרונות מבוססי בינה מלאכותית, שיסייעו לטיוב קבלת החלטות על בסיס מסד נתונים רחב ואיכותי, שיפור תהליכים והתייעלות בהפעלת כל משאבי הארגון. מינויה מבטא את מחויבות גולן למצוינות כחלק מה-DNA הארגוני, מתוך מטרה להבטיח שביעות רצון לקוחות, צמיחה בת קיימא, ושיפור מתמשך לאורך זמן.