ביקושים גבוהים לאיגוח שני של חברת המשכנתאות של מימון ישיר

מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות, חברה בת של מימון ישיר, השלימה, בפעם השנייה, מהלך לאיגוח תזרים משכנתאות בהיקף תיק של כ - 467 מיליון שקל.
המהלך בוצע באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של סדרת ניירות ערך, סדרה 2, הכוללת אגרות חוב מסדרה א' בהיקף של כ - 282 מיליון ש"ח ערך נקוב, ואגרות חוב מסדרה ב' בהיקף של כ - 155 מיליון ש"ח ערך נקוב. אגרות החוב דורגו בדירוג (P) Aa1.il על ידי חברת הדירוג מידרוג.
אגרות החוב הונפקו במסגרת 437,278 יחידות, במחיר של כ – 105.75 ש"ח ליחידה, בסך תמורה כולל של כ - 462 מיליון ש"ח.
במסגרת העסקה, נרשם ביקוש גבוה מצד גופים מוסדיים שהביעו כוונה להשתתף ברכישת אגרת החוב העיקרית (סדרה 2), המהווה את השכבה הבכירה, בהיקף של 462 מיליון ש"ח. שכבה משנית הונפקה למימון ישיר נדל"ן משכנתאות כחלק מהמדיניות לשמור על הלימה בין האינטרסים של החברה לבין אלו של המשקיעים. בנוסף, שתי שכבות נחותות הונפקו לצדדים שלישיים.
התיק המאוגח מורכב מהלוואות צמודות מדד ומהלוואות בריבית משתנה לפי ריבית בנק ישראל, ולכן הונפקו שתי סדרות במסגרת איגרת החוב העיקרית.
לצורך ביצוע העסקה, הוקמה חברה ייעודית, כאשר תזרים המזומנים מהתיק המאוגח ישמש מקור פירעון בלעדי לאגרות החוב.
להערכת מימון ישיר, העסקה צפויה להניב רווח נקי מיוחס לבעלי המניות בסך של כ - 19 עד כ - 23 מיליון ש"ח.
אגרות החוב ירשמו במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במסגרת עסקת True Sale למכירת תיק הלוואות מגובות בנכסי נדל"ן למגורים.
מנכ"ל מימון ישיר, ערן גולן, התייחס לעסקה ואמר: "השלמת מהלך איגוח שני, לצד המענה החיובי שהתקבל מהשוק המוסדי, משקפים את האמון שרוחשים הגופים המוסדיים למימון ישיר, גוף מוביל וותיק בתחום האשראי. כמו בעסקה הקודמות, מימון ישיר נדל"ן משכנתאות שמרה בידיה את השכבה המשנית בעסקת האיגוח, מהלך שמבטא את מחויבותה ארוכת הטווח ואת הביטחון שהיא רואה באיכות הנכסים. עיקרון זה מלווה את פעילות האיגוח של החברה.
בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה, אנו מציבים את האיגוח כחלק אינהרנטי מהפעילות העסקית השוטפת, וזאת בדומה למודל המיושם במימון ישיר, שמבצעת מכירה שוטפת של תיקי הלוואות מגובות רכב בהיקפים שנתיים של כ–3.5–4 מיליארד ש"ח. יישום מדיניות זו הוביל, בין היתר, לרווח שרשמה חברת המשכנתאות ברבעון הרביעי של 2024. נמשיך לפעול לחיזוק הנזילות וגיוון מקורות המימון, תוך הסתכלות מערכתית על סקטור הנדל"ן בשנים הקרובות."
מנכ"ל מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות, שמוליק בר חן, אמר "עסקת האיגוח משקפת את האמון בפעילות הליבה שלנו, מתן אשראי מגובה נדל"ן למשקי בית. שוק המשכנתאות בישראל ממשיך להציג ביקושים משמעותיים, ואנו מעריכים כי קיים פוטנציאל משמעותי להמשך התרחבות וצמיחה בפעילות הליבה בתחום זה."