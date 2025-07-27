רשות החדשנות מקצה תקציב של עד 5 מיליון שקלים לסוכנויות מסחור ידע חדשות במסגרת מהלך אסטרטגי חדש שמטרתו להאיץ את מסחור הידע שפותח באקדמיה הישראלית והבינלאומית, ולהפוך אותו למנוע צמיחה ממשי עבור תעשיית ההייטק.

ד"ר אלון סטופל, יו"ר רשות החדשנות: "ישראל נחשבת למעצמה עולמית בייצור ידע מדעי, אך עדיין חלק גדול מהידע הזה לא מצליח לחלחל לתעשייה ולייצר ערך טכנולוגי וכלכלי. אנחנו רוצים להפוך את הידע הזה לחלק בלתי נפרד מתעשיית ההייטק. המהלך הנוכחי הוא הזדמנות לבנות תשתית ארצית של סוכני ידע, שישלבו חוקרים ואנשי תעשייה באופן שיטתי, ויהפכו רעיונות לפתרונות שמגיעים לשוק. זו הזמנה לאנשים ולגופים שרוצים להיות בחזית החדשנות הישראלית, להשפיע ולבנות את הכלכלה של המחר".

קרן המחקר היישומי באקדמיה מממנת מחקר יישומי במוסדות האקדמיה בכ 100 מלש"ח בשנה. אולם פחות מחמישית הפרויקטים שמומנו ממוסחרים לתעשייה או מוקם על בסיסן חברת הזנק.

במסגרת מהלך זה, תיבחרנה עד שלוש חברות שיזכו בזיכיון לשלוש שנים, ויפעלו כסוכני חדשנות לאומיים. הזכיינים החדשים יאתרו טכנולוגיות פורצות דרך שפותחו במוסדות מחקר ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם ויחברו אותן ישירות לצרכים של חברות ישראליות באמצעות רישוי, השקעה או הקמת מיזמים חדשים.

המהלך נועד להגדיל באופן משמעותי את היקף ההסכמים בין האקדמיה לתעשייה בישראל, ליצור תשתית קבועה ומתוחזקת למסחור ידע ולהקים חברות חדשות שישענו על מחקר מדעי איכותי. כל גוף שייבחר יוכל להתמקד בתחומים רחבים או ממוקדים, בהתאם לאסטרטגיה וליתרון היחסי שלו, ויזכה במענקי הקמה, מימון לפעולות סקאוטינג ופיתוח עסקי ובונוסים על חתימת הסכמים עם חברות מסחריות.

הזכיינים יידרשו לשתף פעולה עם חברות הייטק, חממות, קרנות השקעה, חברות מסחור של אוניברסיטאות, בתי חולים ומכוני מחקר. כמו כן, תתאפשר השקעה כספית מצד הזכיינים עצמם במיזמים שיקומו, על מנת לחזק את מחויבותם ולמקסם את סיכויי ההצלחה.

רשות החדשנות קוראת לחברות, ארגונים, מוסדות ואנשי מקצוע בעלי ניסיון במסחור ידע או בחדשנות טכנולוגית, להגיש את מועמדותם כחלק ממאמץ לאומי רחב לחיזוק הכלכלה הישראלית דרך קידום מדעי, טכנולוגיה ויזמות.

