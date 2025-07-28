קבוצת חג׳ג׳ בשיתוף לאונרדו דיקפריו קיבלו את האישור להקמת מלון היוקרה במרינה בהרצליה

קבוצת חג׳ג׳ מדווחת כי קיבלה את אישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב להקמת מלון יוקרה במרינה בהרצליה, פרויקט היוקרה שבו שותף גם כוכב הקולנוע ליאונרדו דיקפריו.
האישור הסופי שהתקבל מאשר את ההגדלה המשמעותית של זכויות הבנייה במתחם ל-51,000 מ"ר ובגובה של עד 14 קומות, לעומת 10,000 מ"ר בעת הרכישה. בנוסף, אושרה גם הקמת שטחים תת-קרקעיים בהיקף של 8,000 מ"ר מהם 1500 מ"ר המיועדים לשימושים עיקריים.
הדמייה - פרוייקט מרינה הרצליה, קרדיט: קבוצת חג׳ג׳
הפרויקט יבוצע ביוזמת חברת חג'ג' מרינה הרצליה בע"מ, שבשליטת קבוצת חג'ג'. במסגרת הפרויקט צפויים להיבנות כ-365 חדרי מלון בשני מבנים, וביניהם בריכת שחייה מרכזית. בנוסף, צפויים להיבנות במתחם מרכז כנסים, מסעדת שף ושטחי מסחר, בתכנון משרד האדריכלים רני זיס. גולת הכותרת בפרויקט היא מעגן ליאכטות עם גישה ישירה למלון.
שיתוף הפעולה עם ליאונרדו דיקפריו, נוצר גם בזכות העובדה שמדובר בפרויקט בעל אוריינטציה סביבתית גבוהה. דיקפריו מעורב בגיבוש החזון הסביבתי של המלון, שמיועד להיות מהמתקדמים בישראל בתחום הקיימות בענף המלונאות.
הדמייה - פרוייקט מרינה הרצליה, קרדיט: קבוצת חג׳ג׳
בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' והמנכ"לים המשותפים, צחי ועידו חג'ג' מסרו:
"פרויקט המרינה בהרצליה הוא פרויקט דגל בעשייה הענפה והמגוונת של קבוצת חג'ג'. הפרויקט הוא תוצר של תכנון מוקפד ופורץ דרך, שמטרתו להביא גם בפרויקט זה את הסטנדרטים הבינלאומיים המזוהים עם החברה. השילוב בין המיקום הייחודי על קו המים במרינה היוקרתית, יחד עם תכנון אדריכלי אייקוני מולידים את מלון היוקרה הבא של ישראל."
הדמייה - פרוייקט מרינה הרצליה, קרדיט: קבוצת חג׳ג׳