שקט מדי... קצת יותר מדי שקט בשווקים

"שקט מדי... קצת יותר מדי שקט."

חובבי קולנוע יזהו את התחושה הזאת – רגע של מתח כשהגיבור נכנס לשטח מסוכן לכאורה, רק כדי לגלות שאין שם כלום. רבים מהמשקיעים חשים כיום תחושת אי־נוחות דומה נוכח השיאים הנוכחיים בשוק, ומקשיבים בקשב רב לקול ריסוק אפשרי של עסקאות ה־ "TACO TRADE" תחת רגליהם.

אנו מתמודדים עם המכסים הגבוהים ביותר מאז שנות ה-30, חששות לגבי קיימות החוב הממשלתי, אי ודאות גיאופוליטית ואיומים על עצמאות הפדרל ריזרב. עם זאת, הפעילות הכלכלית החזיקה מעמד עד כה.

לאחר זעזוע קצר באפריל, שוקי המניות עלו, כאשר מניות עולמיות נסחרות כעת ברמות שיא. תנודתיות השערים ירדה, ומרווחי האשראי צמודים. אפילו הדולר האמריקאי - יוצא מן הכלל לתקופה זו של "שקט" בשווקים - התייצב לאחר התנודות האחרונות שלו.

במכתבו החודשי האחרון, מארק האפלה, מנהל השקעות ראשי ב-UBS Global Wealth Management, בוחן כמה מהסיכונים המרכזיים לשווקים בשבועות הקרובים, כולל הפוטנציאל לערעור האופטימיות האחרונה בנוגע להסכמי המכסים, עדויות להשפעה כלכלית גדולה יותר של מכסים, וויכוחים על מנהיגות הפד.

מארק האפלה, מנהל השקעות ראשי ב-UBS Global Wealth Management: "אנו מאמינים שמשא ומתן על מכסים יוביל בסופו של דבר למדיניות מתונה (אם כי עם מכסים גבוהים בסטנדרטים היסטוריים). היינו מצפים שהאטה כלכלית בהובלת מכסים תהיה קלה וקצרת מועד, ולא מיתון. בעוד שמעבר למנהיגות יונית יותר של הפד עשויה להטריד את המשקיעים באופן זמני, אנו מאמינים שממשל טראמפ מבין את העלות של עקומת תשואה תלולה יותר."

לגבי הקצאת נכסים הוא אומר: "במניות, אנו אוהבים נושאי צמיחה מבניים כמו בינה מלאכותית, אנרגיה ומשאבים ואריכות ימים. אנו מעדיפים גם אג"ח איכותיות וזהב, אך רואים בדולר האמריקאי כלא אטרקטיבי."

