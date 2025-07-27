אביה מגן, מנכ"לית רשת מלונות פתאל ישראל, הודיעה על סיום תפקידה לאחר 24 שנות פעילות ברשת

אביה מגן, בעלת תואר ראשון במשפטים, נחשבת לאחת מהמנהלות הבכירות והמשפיעות בענף המלונאות הישראלי, עם אחריות ניהולית של כ-41 בתי מלון, ועוד 21 בהקמה ברחבי הארץ, ולמעלה מ-7,000 עובדים.

מגן הצטרפה לרשת מיד עם שחרורה מצה"ל ובמהלך השנים מילאה שורה של תפקידים בכירים, עד למינויה למנכ"לית פתאל ישראל. הובילה מהלכים אסטרטגיים אשר הניבו תוצאות כלכליות מוכחות ושיפרו באופן עקבי את ביצועי הרשת בישראל. תחת הנהגתה חיזקה פתאל ישראל את מעמדה בשוק המקומי, הגדילה את הרווחיות, הרחיבה באופן משמעותי את מספר בתי המלון והובילה לעלייה מתמשכת במדדים העסקיים המרכזיים של הרשת.

במסגרת תפקידה, הובילה שדרוגים מערכתיים בתשתיות הניהול, פיתחה מנגנוני שירות ותפעול חדשניים, והטמיעה תהליכים עסקיים מתקדמים אשר תורגמו ליתרון תחרותי ולחיזוק המוניטין של בתי המלון בכל רחבי הארץ.

בתקופת משבר הקורונה ניהלה את פעילות החברה באחריות ובמנהיגות, תוך שמירה על יציבות תפעולית וכלכלית והובילה את הרשת להתאוששות מרשימה.

בנוסף, בתפקידה כסגנית יו”ר התאחדות המלונות בישראל, פעלה אל מול משרדי ממשלה והובילה שינויים רגולטוריים לטובת כלל ענף התיירות - תוך חיזוק הגשרים בין המגזר העסקי לגורמי הרגולציה וקידום תנאי צמיחה לענף כולו.

דוד פתאל, בעלים ויו"ר החברה: "אביה היא אחת המנהלות הבולטות והמשמעותיות שצמחו בתוך הבית שלנו. היא מביאה איתה שילוב נדיר של חדות עסקית, לב פתוח ויכולת להוביל אנשים בעוצמה, בצניעות ובחוכמה. עבורי היא תמיד הייתה שותפה אמיתית לדרך, לא רק מנהלת מוכשרת אלא גם עוגן של ערכים ועשייה. אני מודה לה על שנים רבות של נאמנות, עשייה בלתי פוסקת, השפעה רחבה ובעיקר על זה שהייתה חלק בלתי נפרד מלב החברה".

אביה מגן מסרה: "אני מסיימת פרק משמעותי של 24 שנים, שבמהלכו פתאל הפכה עבורי לבית. הייתה לי הזכות לקחת חלק בתהליכים עמוקים של צמיחה והשפעה, להוביל אנשים יוצאי דופן ולקדם את החברה ברמה העסקית, תרבות ארגונית, תהליכים ושיפור ניכר במוניטין החברה".

"אני רוצה להודות לדוד פתאל על ההזדמנות, על האמון ועל הדרך המשותפת ארוכת השנים. הייתה לי הזכות לעבוד לצידו של אדם מעורר השראה, מנהיג פורץ דרך, בעל חזון, לב ויכולת נדירה להניע אנשים מתוך אמונה. אני יוצאת לדרך חדשה בלב שלם, עם הרבה גאווה והכרת תודה".

אביה תמשיך ללוות את הנהלת הרשת בישראל בצורה מסודרת בחודשים הקרובים.