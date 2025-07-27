שינוי תצוגה
גילעד אלטשולר בראיון מיוחד "אופטימי לגבי הכלכלה העולמית" - מגזין FUNDER גיליון יולי 2025
JPM: "היסטורית בריבית יורדת מניות הקטנות הביאו ביצועים יותר טובים ממניות גדולות - בתנאי ש..."
הראל ביטוח ופיננסים: זאת התחזית לדולר, ריבית ואינפלציה
"הישג, יהיה כניסה של שחקן משמעותי אחד או שניים למערכת הבנקאית"
אלטשולר שחם אשראי נכנסת לתחום ליווי הבנייה: חתמה על עסקת מימון בהיקף של כ-100 מיליון ₪
אופטימיות בשווקי המניות אבל שוק האשראי שולח סימני אזהרה
מה הבעיה להשקיע בחברות שמפסידות כסף?
הושלמה עסקת KSP: אלטשולר שחם, מגדל ומור - רכשו מניות בהיקף של כ-30%
ת"א בנייה - ירד
סקירת שוק יומי 27/07/2025, יחידת מחקר
סקירת שוק יומי / תמונה: Dreamstime
כלכלני הבורסה
27/07/2025
צופים אינפלציה של בין 1.6% ל 2.5% תלוי לאיזה טווח
מאז השקתו במרץ 2015 מדד בלומברג הזה עלה ב 2800% !
ההוצאות בכרטיסי חיוב בענפי המסחר ב"יום העצירה של המשק" ירדו בצורה משמעותית יותר
מחכים לנס בכנס Jackson Hole... - סקירת בורסות יומית
תודה ל 500 משתתפי ״כנס FUNDER מהסרטים״
