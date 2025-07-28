בוגר הטכניון דוד (דדי) פרלמוטר התמנה ליו״ר הוועד המנהל של הטכניון

דדי פרלמוטר, יו"ר הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק ולשעבר סגן נשיא בכיר אינטל העולמית, מונה ליו"ר הוועד המנהל של הטכניון.

פרלמוטר, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי, עבד באינטל 34 שנים, תקופה שבה הוביל בין השאר את פיתוח מעבדי הפנטיום, פנטיום פרו ופנטיום 2 ומעבד הסנטרינו. בתפקידו האחרון בחברה היה סגן נשיא בכיר באינטל העולמית ומנהל המוצרים הראשי של החברה. הוא היה דירקטור במלאנוקס, יו"ר של 2 חברות סטארט-אפ, יו"ר המועצה הציבורית לקידום ההייטק בחברה הערבית ויו"ר הוועדה הבין-משרדית להגדלת ההון האנושי בענף ההייטק.

לפרלמוטר הוענקה מדליית בוגר הטכניון הראשונה (2018), מדליה המוענקת לבוגרים שהגיעו להישגים יוצאי דופן בתחומי המדע, הרפואה, ההנדסה, הטכנולוגיה והארכיטקטורה; אשר תרמו תרומה משמעותית לקידום הכלכלה, התעשייה והחינוך; וגילו מנהיגות מרשימה ומחויבות יוצאת דופן הבאות לידי ביטוי בפעילות ציבורית למען מדינת ישראל והטכניון. בשנת 2023 הוענק לו תואר דוקטור לשם כבוד מהטכניון "על תרומתו העצומה והמגוונת לפיתוח תעשיית ההייטק בישראל ולהצעדתה לחזית הטכנולוגיה העולמית; על היותו מחנך ויזם חברתי ועסקי המעלה על נס את חשיבותם של שוויון הזדמנויות, גיוון, שילוב והכללה של כל מגזרי החברה הישראלית; מתוך הערכה רבה לתרומתו לבית הטכניון ולקידום ההשכלה הגבוהה ועל מסירותו הרבה לאגודת ידידי הטכניון בישראל".

"הטכניון הוא סמל למצוינות, חדשנות ומחויבות לציבוריות הישראלית," אמר פרלמוטר. "זוהי זכות גדולה עבורי לעמוד בראש הוועד המנהל של מוסד שמחנך דורות של מהנדסים, חוקרים ומדענים – אבני היסוד של הכלכלה והביטחון הלאומי של ישראל. בתפקידי החדש כיו"ר הוועד המנהל של הטכניון, וכמי שעומד בראש הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק, אפעל לחיזוק הקשר בין האקדמיה, התעשייה והמדינה – כדי להבטיח עתיד טוב יותר, טכנולוגי ושוויוני יותר לכל אזרחי ישראל".

גדעון פרנק, שחתם עשור בתפקיד, השלים בטכניון תואר ראשון בהנדסת מכונות ותואר שני במדעי הגרעין. הוא היה מנהל המרכז למחקר גרעיני בנחל שורק ומנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית. הוא שירת בוועדה לאנרגיה אטומית במשך 43 שנים בתפקידים שונים והיה ראש הוועדה 14 שנים תחת שישה ראשי ממשלה. לאחר מכן שימש כמ"מ ראש הממשלה בתחום זה במשך ארבע שנים. במסגרת תפקידיו בוועדה לאנרגיה אטומית שירת גם כ- Safeguards Inspector, בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בוינה וכן כיועץ מדעי בשגרירות ישראל בוושינגטון. לאחר מכן שירת כדירקטור בקרן ון ליר העולמית והיה יו"ר מועצת המנהלים של חברת קריקור, שכחברת בת של קרן ון ליר העולמית עסקה בהשקעות הון סיכון בישראל. כמו כן שירת כדירקטור בחברת החשמל במהלך תקופת שינויי היסוד שעברה החברה. הוא משרת כדירקטור ב- Nuclear Threat Initiative בוושינגטון.

"הטכניון בעיני הוא אחת מנקודות האור בתקופה הקשה הנוכחית אשר עוברת על ישראל והשינויים החריפים והמהירים הצפויים בעולם כולו," אמר פרנק. "הטכניון כמוביל בהנדסה ובמחקר יתגלה כמו בעבר כאחד ממוליכי השינויים החיוניים לקיום המדינה הן בביטחון הלאומי והן בכלכלה. אני שמח מאוד שדדי לקח על עצמו את תפקיד יו"ר הוועד המנהל של הטכניון ואני בטוח שעם ניסיונו וכישוריו המיוחדים יעזור לנשיא הטכניון והנהלתו להוביל את השינויים ההכרחיים להתפתחות ישראל."

נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון הודה לגדעון פרנק על הובלת הטכניון בעשור האחרון. "מנהיגותו נוכח אתגרים רבים ומורכבים אפשרה המשך צמיחה וחוסן בתקופה מהמאתגרות ביותר בתולדות הטכניון", אמר. הוא בירך את פרלמוטר על המינוי ואמר: "הטכניון התברך בבוגרים מבריקים, שחלקם, כמו גדעון ודדי, בוחרים להקדיש שנים מחייהם, ואת ניסיונם וכשרונם, לטכניון - אוניברסיטת האם שלהם, שבה הוכשרו וממנה צמחו לקריירות מרשימות ורבות השפעה. אין לי ספק שדדי ילווה אותנו להישגים מרשימים נוספים בחינוך, במדע ובטכנולוגיה."





דדי פרלמוטר, צילום: פיני חמו