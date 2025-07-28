מתחם בניהו–שלם ברמת גן יוצא לדרך: נבחר יזם לפרויקט פינוי בינוי

פרויקט פינוי בינוי משמעותי במתחם בניהו–שלם ברמת גן מתקדם לשלב הבא: בעלי הדירות במתחם בחרו לאחרונה, במסגרת כנס דיירים ובהליך הצבעה מסודר, את חברת ע.ט. התחדשות עירונית כיזמית שתוביל את המיזם. המהלך התבצע בתום הליך מכרז שנוהל על ידי משרד עורכי הדין יריב בר־דיין, המייצג את בעלי הדירות.
בכנס לבחירת יזם נמסר לבעלי הדירות עדכון מפורט לגבי ההליך והוצגו הצעות שני המציעים: חברת אזורים וע.ט. החברה להתחדשות עירונית שהגיעו לשלב הסופי. בסוף הכנס, בעלי הזכויות במתחם הצביעו ובחרו כאמור את חברת ע.ט התחדשות עירונית איתה הם יתקדמו לשלב הסבר ההסכם ולקראת חתימות.
הפרויקט עתיד לכלול הריסה של שני בניינים קיימים ובהם 36 דירות ישנות, ובמקומם ייבנה מגדל מעורב שימושים בן 14 קומות עם כ־115 יחידות דיור חדשות, מעל שטחי מסחר. את התכנון האדריכלי מוביל משרד מאסה אדריכלים. את בעלי הדירות מלווים גם חברת יריב בכר הנדסה ניהול ופיקוח וכשמאי מלווה משמש עופר אודלס ממשרד אודלס קינן.
עו״ד רן בצלאל עו"ד בכיר במשרד יריב בר דיין ציין כי "הליך מסודר של מכרז הוא ההליך האידיאלי עבור בעלי הדירות מאחר שהוא מאפשר לדיירים לבחור בהסכמה יזם מקצועי שמציע תמורות ראויות, לצד ניסיון מוכח, יציבות פיננסית ויכולת ביצוע אמיתית. לדבריו, אחד הנושאים שאנחנו מממליצים לבעלי הדירות לבחון הוא שהתמורות המוצעות ריאליות וברות מימוש, וכי הבחירה לא תתבסס רק על גובה ההצעה – אלא על מכלול שיקולים שמבטיחים את הצלחת הפרויקט לאורך זמן".
עמי כחלון וטל גולדשטיין מייסדים ומנכ״לים משותפים בחברת ע.ט התחדשות עירונית ציינו כי: "אנו רואים בבחירה בנו אחריות גדולה ומחויבות אמיתית. נוביל את הפרויקט בגישה אישית ושקופה, עם תכנון מוקפד וסטנדרטים גבוהים – כדי להעניק לדיירים בית חדש, בטוח ומתקדם, בלב סביבה קהילתית מתחדשת."
משרד עורכי הדין יריב בר־דיין הוא מהמובילים והוותיקים בישראל בתחום ההתחדשות העירונית. המשרד מייצג אלפי בעלי דירות בכ־80 פרויקטים פעילים של פינוי־בינוי ברחבי הארץ, ומלווה את לקוחותיו משלב ההתארגנות ועד לאכלוס – תוך דגש על שירות אישי, שקיפות וניהול משפטי מוקפד.