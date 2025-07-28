משה אטיאס מונה כחבר דירקטוריון בפלטפורמת SparkIL

המינוי מגיע כחלק מתהליך חיזוק הדירקטוריון והרחבת שורות ההובלה של SparkIL במטרה להעמיק את השפעתה החברתית והפיננסית בישראל ובעולם לטובת בעלי העסקים שמצטרפים למיזם.
משה, המתגורר ברמת אפעל, חבר דירקטוריון של שופרסל וגם מתנדב מזה 18 שנה ברוח הישראלית. בין תפקידיו הרבים כרואה חשבון בכיר, היה בין מקימי חברת מטריקס, ממנה פרש רק לפני 3 שנים ומאז עוסק רבות בליווי ומנטורינג להייטקיסטים ומנהלי כספים.
משה הצטרף לדירקטוריון של מיזם SparkIL, מתוך רצון להשפיע במיזם שהוא גם פיננסי –כלכלי וגם חברתי, נושאים הקרובים לליבו, וגם מתוך הרצון לעזור לבעלי עסקים קטנים הזקוקים להלוואות כדי להניע את העסק שלהם קדימה. "הנושא הכלכלי – חברתי קרוב לליבי, בעבר גם השקעתי בחברות כאלו. מה שבעיניי מאד מאפיין את ייחודיות המיזם הוא שבסוף מי שמקבל את ההלוואות הללו אלו עסקים קטנים המנהלים מחזור של 300,000 ש"ח ומטה. שבאופן נורמלי לא היו מקבלים מימון משום גוף פיננסי אחר ומהצד השני – כל מי שמלווה או תורם לעסק כסף, יכול לבחור למי הוא מעניק את הכסף וגם לעקוב אחרי התפתחות העסק - זו קומבינה מטורפת בעיניי שלא היתה קיימת עד היום". מספר משה אטיאס
פלטפורמת SparkIL היא יוזמה חברתית חדשנית ראשונה מסוגה, אשר הוקמה ב2022 על ידי הסוכנות היהודית ועוגן, הפועלת במודל של הלוואות המונים (P2P Lending) ומאפשרת לאנשים ברחבי העולם והארץ להעניק הלוואות קטנות לבעלי עסקים קטנים ברחבי ישראל — במיוחד בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. בכך, הפלטפורמה מחזקת את הכלכלה המקומית, מטפחת יזמות חברתית, ומעודדת סולידריות חברתית בין מגזרים שונים בישראל.
מהנהלת SparkIL נמסר "משה אטיאס מביא עמו ניסיון רב שנים במגזר הציבורי והעסקי, ופעילותו צפויה לתרום משמעותית להמשך הצמיחה של הפלטפורמה ולהרחבת מעגל המלווים והתורמים לקידום מטרותיה השונות".