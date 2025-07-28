שיחות הסחר בין ארה"ב לסין, מתחילות היום בסטוקהולם - הפסקת האש תמשך ?

הסכם הסחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי שהוכרז בסוף השבוע שינה את הנרטיב השבועי לכיוון של אופטימיות זהירה, כאשר חוזי החוזים העתידיים על מדד Euro Stoxx 50 עולים היום ב-1%. ההסכם, שהוכרז ביום ראשון בסקוטלנד, מונע הטלת מכסים בגובה 30% ומעמיד תעריף בסיס של 15% על מרבית המוצרים האירופיים הנכנסים לארה"ב, כולל רכבים. עם זאת, תחומים כמו תרופות ומוליכים למחצה (שבבים) עשויים לעבור בדיקות נפרדות לפי סעיף 232, מה שמשאיר מידה מסוימת של אי ודאות.

השווקים יפנו כעת את תשומת הלב להחלטות של הבנקים המרכזיים, לנתונים הכלכליים ולמשאים ומתנים שנותרו. הדיו בקושי הספיקה להתייבש על הסכם הסחר בין ארה"ב ליפן, אותו כינה הנשיא טראמפ "ההסכם הגדול ביותר בהיסטוריה", וכבר מתקרב הדד-ליין של ה-1 באוגוסט. נציגים ממדינות רבות ממהרים לגבש הסכמים עם ארה"ב. פסגת האיחוד האירופי–סין בשבוע שעבר לא הניבה פריצת דרך, אך הצדדים הסכימו להמשיך לדון בנושאים של סחר, אקלים וביטחון עולמי.

הפסגה שימשה כהכנה לשיחות הסחר בין ארה"ב לסין, שמתחילות היום בסטוקהולם, וצפויות להאריך את הפסקת האש בת 90 הימים במכסים שעתידה להסתיים ב-12 באוגוסט.

ההתקדמות החיובית במישור הסחר מעוררת תקווה כי ארה"ב תוכל להגיע להסכמים בוני אמון עם מדינות נוספות ובכך למנוע העלאות מכסים ב-1 באוגוסט. מדדי המניות S&P 500 ו-TOPIX נסחרים סמוך לשיא כל הזמנים. עם זאת, אנו מזהירים מפני אופטימיות יתר הסכמים סופיים עם כלכלות גדולות אחרות עדיין אינם מובטחים. אנו מצפים לקיץ תנודתי, כשירידות משמעותיות בשווקים עשויות להוות הזדמנויות קנייה למשקיעים לטווח הבינוני.

החלטות הריבית של הבנקים המרכזיים, הפדרל ריזרב, הבנק של יפן והבנק המרכזי של קנדה צפויות להשפיע על הסנטימנט בשווקים, כאשר כולם צפויים להותיר את הריבית ללא שינוי.

1. ארה"ב: ה-FOMC (ועדת השוק הפתוח) צפויה להותיר את הריבית ללא שינוי בשל נתונים כלכליים חיוביים

השבוע יתפרסמו נתוני מפתח בארה"ב, בהם: מדד אמון הצרכנים של Conference Board (שלישי), נתוני צמיחה ראשוניים לרבעון השני (רביעי), מדד המחירים לצרכן (PCE) (חמישי), נתוני ייצור של ISM, מדד סופי של אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ונתוני שוק העבודה (שישי).

צפויה עלייה באמון הצרכנים ובתחום הייצור, לאור ההודעה על הסכם הסחר האחרון. הצמיחה ברבעון השני צפויה להתאושש לרמה של +1.7% (בקצב שנתי רבעוני), לאחר צמיחה שלילית של 0.5% ברבעון הראשון – נתון שמשקף התאוששות הדרגתית בצריכה הפרטית. ביום שישי צפויה תוספת של כ-115 אלף משרות, עם עלייה קלה בשיעור האבטלה מ-4.1% ל-4.2%.

ועדת ה-FOMC תתכנס ב-29–30 ביולי, כאשר השוק מצפה שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי. למרות שמדדי המחירים לצרכן וליצרן (CPI ו-PPI) עלו רק באופן מתון, מחירי היבוא לארה"ב דווקא עלו לאחרונה. חברות אמריקאיות רבות הגדילו מלאים כהיערכות למכסים הצפויים, וכעת הן נאלצות לספוג את עלויות היבוא הגבוהות על חשבון רווחיותן כדי לשמור על לקוחות. אם תעריף של 15% יישאר בעינו לגבי רוב שותפות הסחר של ארה"ב, מחירי המוצרים צפויים לעלות, מה שעשוי להוביל לגל אינפלציוני נוסף.

תרחיש זה עלול להוביל את הפד לנקוט בגישה זהירה יותר בנוגע להורדות ריבית, בניגוד לקריאות החוזרות של הנשיא טראמפ להקלות אגרסיביות במדיניות המוניטרית.

סיכום: לא צפויים שינויים בריבית הפד בהחלטה הקרובה ב-29–30 ביולי. הנתונים הכלכליים הצפויים השבוע, ככל הנראה, יצביעו על כלכלה שאינה קרובה למיתון.

2. גוש האירו: נתוני התמ"ג לרבעון השני ומדד המחירים לצרכן של יולי במוקד

לאחר שבע הורדות ריבית של 25 נקודות בסיס (סה"כ 200 נקודות בסיס מאז ספטמבר 2023), הבנק המרכזי האירופי (ECB) השאיר בשבוע שעבר את הריביות ללא שינוי. עם זאת, השווקים עדיין מתמחרים הפחתה נוספת של 25 נקודות בסיס עד סוף השנה.

האינפלציה הכוללת הגיעה ליעד של 2.0% של הבנק ביוני, אך חוסר הוודאות הכלכלית בנוגע למכסים האמריקאיים עדיין מרחפת, על אף שהשיחות לגבי הסכם סחר אפשרי בין ארה"ב לאיחוד האירופי התעצמו בשבוע האחרון.

השבוע הקרוב יספק נתונים קריטיים להערכת מצב הכלכלה בגוש האירו. ביום חמישי, תמ"ג הרבעון השני צפוי להאט לעומת קצב צמיחה של 0.6% ברבעון הראשון, בין היתר בשל ירידה ברכישות מוקדמות של סחורות אירופיות מצד ארה"ב.

מנגד, נתוני מדדי מנהלי הרכש (PMI) המוקדמים ליולי מצביעים על התאוששות קלה לאחר רבעון חלש. הנתונים מהרבעון השני של המדינות החברות יזכו לתשומת לב מיוחדת במטרה להבין את דינמיקת הצמיחה האזורית.

ביום שישי צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה המוקדמים ליולי, שמצביעים על רכות יחסית – בהתאם לכלכלה שמציגה אמנם צמיחה מסוימת, אך גם מתמודדת עם חוסר ודאות. סקר הציפיות לאינפלציה בקרב צרכנים של ה-ECB וכן מדדי אמון הצרכנים והעסקים (ביום רביעי) ישלימו את התמונה.

בשורה התחתונה: כלכלת גוש האירו מתמודדת עם תמונה כלכלית מורכבת. פרסום הנתונים המאקרו-כלכליים השבוע, לצד התפתחויות בהסכם הסחר האפשרי עם ארה"ב, עשויים להפחית חלק מהחששות הקיימים.

3. בריטניה: צפויה הפחתת ריבית באוגוסט

נתוני מכירות קמעונאיות ואשראי צרכני, שיתפרסמו ביום שני ושלישי, צפויים לספק סימנים למגמות בצריכה ובביקוש. הצריכה הפרטית מהווה כשני שלישים מהתמ"ג בבריטניה ולכן, מהווה מנוע מרכזי לצמיחה.

בחלק השני של השבוע, ביום חמישי, יפורסמו מדדים מהצד ההיצעי, בהם מדד האמון העסקי של לוידס וכן הציפיות לשינוי מחירים בקרב העסקים. ביום שישי יתפרסם מדד מנהלי הרכש של סקטור הייצור לחודש יולי – שצפוי לאשש את החולשה המתמשכת בתעשייה.

בשל סימנים הולכים וגוברים להיחלשות שוק העבודה, משתתפי השוק מעלים את תחזיותיהם להקלה מוניטרית חדה יותר מצד הבנק המרכזי. ההסתברות לפי השוק להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס בהחלטת בנק אנגליה ב־7 באוגוסט עלתה לאחרונה מעל ל־90%.

בשורה התחתונה: שילוב הנתונים האחרונים מגביר את ציפיות השוק להורדת ריבית כבר באוגוסט.

4. יפן: סחר, ריבית ופוליטיקה

יפן צפויה לפרסם השבוע שורת נתונים מאקרו-כלכליים. הייצור התעשייתי לחודש יוני צפוי לרדת ב־0.6% (חודש מול חודש) – בעקבות ירידה בהשקעות בציוד לרכב ומכונות, בשל חששות ממכסים. עם זאת, צפויה הקלה בלחצים על התעשייה בזכות הרוחות החיוביות מהסכם הסחר עם ארה"ב שנחתם בשבוע שעבר.

בצד הצריכה, מכירות קמעונאיות ליוני (שיתפרסמו ביום חמישי) צפויות לרדת לקצב הצמיחה הנמוך ביותר בארבעת החודשים האחרונים – 1.8% בלבד, עקב השחיקה בכוח הקנייה כתוצאה מאינפלציה מתמשכת.

התחלות בנייה צפויות לצנוח ב-15.8% (שנה מול שנה) זה החודש השלישי ברציפות של ירידות, כתוצאה מהשפעות של אינפלציה גבוהה ונרמול ריבית. שיעור האבטלה צפוי להישאר יציב ברמה של 2.5% ביוני – עדות להמשך מחסור בכוח אדם.

ההסכם עם ארה"ב, הכולל תעריף של 15%, נחשב טוב מהצפוי ולכן יפן ככל הנראה תימנע מגלישה למיתון. עם זאת, לנוכח הסיכונים השליליים שנותרו, בנק יפן צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו ב־31 ביולי.

בשורה התחתונה: הירידה בתעריפי סחר היא בשורה חיובית לכלכלת יפן. רק יצוא הרכבים לארה"ב מהווה כ־1.3% מהתמ"ג. הדבר עשוי לאפשר לבנק המרכזי להמשיך בנרמול הדרגתי של המדיניות המוניטרית. עם זאת, התפתחויות פוליטיות פנימיות ימשיכו להשפיע על הציפיות התקציביות.