מזירת הקרב לזירת המסחר

הבוקר (ב', 28.7) נערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב טקס פתיחת מסחר חגיגי ומרגש, בהשתתפות המתאגרף האגדי ואלוף העולם לשעבר, פלויד מייוות'ר, לצד לוחמים ולוחמות שלחמו בזירות הקרב מאז אירועי ה-7 באוקטובר.
מייוות'ר, השוהה בימים אלו בישראל במסגרת משלחת פרטית שמטרתה חיזוק תדמיתה הבינלאומית של המדינה, הוזמן כאורח כבוד לטקס והביע את הערכתו הרבה לעם בישראל. האירוע כולו שיקף את הערכים עליהם מושתתת החברה הישראלית: חוסן, סולידריות ושותפות.
מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, בירך את המשתתפים ואמר: "העוצמה האמיתית של ישראל נמדדת באנשים - בלוחמים ובלוחמות שלנו, ובמי שבוחרים לעמוד לצידה דווקא כשהכי קשה. פלויד מייוות'ר מביא איתו אהבה ותמיכה מרגשת, במיוחד ברגעים כאלה. הדרך שבה הוא נלחם לאורך הקריירה שלו, והחוסן שהפגין, משקפים בדיוק את הרוח והנחישות שבה מתמודדים חיילי ישראל ותושביה מדי יום. בשם כלל עובדי הבורסה, שרבים מהם משרתים כעת במילואים, אנו מביעים את תודתנו והערכתנו העמוקה."
פלויד מייוות'ר אמר: "אני אוהב את ישראל. האנשים כאן מלאי חוסן אמיתי. זו מדינה יפהפייה ומכניסת אורחים, ואמשיך לבקר כאן ולהביע את תמיכתי - תמיד."
פתיחת מסחר פלויד מייוותר, קרדיט: בורסה