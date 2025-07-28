שירי דולב מצטרפת להובלת אקסל סולושנס

חברת אקסל סולושנס בע”מ (ת״א: אקסל) מודיעה על הצטרפותה של שירי דולב, אחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בתחום החדשנות והסייבר בישראל, להובלת פעילות החברה, תוך עמידה בראש תחום הפיתוח העסקי והתהליך האסטרטגי להתרחבות הגלובלית, בדגש על בינה מלאכותית וסייבר.
לשירי דולב ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתפקידי ניהול בכירים. בתפקידה האחרון שימשה כנשיאת NSO וכמנהלת האסטרטגיה הראשית של הקבוצה. קודם לכן כיהנה בתפקידי ניהול ב-DSPC, אינטל ו-Marvell, והובילה תחומים כגון מחקר ופיתוח, ניהול מוצר, חדשנות ופרויקטים אסטרטגיים. תחומי ההתמחות שלה כוללים מודיעין סייבר, תקשורת סלולרית, שבבים, תוכנה ארגונית ותעשיית הרכב.
בשנים האחרונות מלווה דולב חברות ציבוריות ופרטיות כחברת דירקטוריון וכמובילה אסטרטגית, בתחומי סייבר, פינטק, בינה מלאכותית, הצפנה וטכנולוגיות מתקדמות. היא מרצה בכנסים בינלאומיים, ומייעצת לגופים ממשלתיים בנושאי מדיניות טכנולוגיה וחדשנות.
שירי היא בעלת תואר BSc במדעי המחשב והנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב, נשואה לנעם ואם לשלושה.
לדברי רונן שור, מנכ״ל אקסל סולושנס, ״שירי מביאה איתה ניסיון רב, חשיבה מערכתית וראייה גלובלית. הצטרפותה להובלת אקסל, ולניהול תחום הפיתוח העסקי והאסטרטגי, תסייע לנו לממש את החזון שלנו להתרחבות בינלאומית ולחזק את מעמדנו כחברה מובילה בתחומי הסייבר וה-AI.”