MGROUP נכנסה לראשונה למדד מעלה לשנת 2025 בתחום האחריות התאגידית

קבוצת MGROUP, הפועלת מזה כ-35 שנה במגזר הציבורי, נכללה במדד מעלה לשנת 2025, המוכר כאחד המדדים המובילים בתחום האחריות התאגידית בישראל. דירוג ארגון מעלה, שנחשף אתמול, כולל את החברות המובילות במשק הישראלי בתחומים רבים כגון שמירה על ערכים של אתיקה, נגישות, גיוון, תרומה לקהילה, קיימות ואיכות סביבה. MGROUP היא קבוצה רב תחומית המספקת שירותים מבוססי טכנולוגיות חדשניות למאות רשויות מקומיות, תאגידי מים ומשרדי ממשלה. הקבוצה, שנמצאת בבעלות קרן פורטיסימו, מעסיקה למעלה מ-3,500 עובדים בפריסה ארצית.
ההכרה של ארגון מעלה בפעילות MGROUP היא תוצאה של עבודה מקצועית ומשמעותית, המהווה תוצאה ישירה של המחויבות העמוקה של הקבוצה לקדם ערכים חברתיים וסביבתיים כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה. החברה פועלת כל הזמן כדי להגדיל את תרומתה לקהילה, לשמור על אתיקה גבוהה ולפעול למען סביבה ברת קיימא. בין הפרמטרים שנבחנו: שיעור הנשים בדרגי ניהול גבוה משמעותית בקבוצה. בנוסף, הקבוצה מעסיקה אוכלוסיות בתת תעסוקה, ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלות. כמו כן, הקבוצה מקדמת מעבר של צי הרכבים שלה מדלק לרכבים חשמליים. הקבוצה הצטיינה השנה בתרומה שלה לקהילה, בדגש על תרומה למילואמניקים.
"אנחנו גאים להיות חלק מהחברות המובילות בתחום האחריות התאגידית", אמר נתן קלימי, מנכ"ל MGROUP. "ההכרה הזו היא עדות למחויבות העמוקה שלנו להיבט החברתי והסביבתי כמו גם לעסקי. אנחנו מבטיחים להמשיך לפעול על פי העקרונות המנחים אותנו ולהוביל את הדרך גם בעתיד."
מדד מעלה,מדרג חברות לפי קריטריונים של אחריות תאגידית, ומתמקד בפרמטרים כמו גיוון והכלה, קיימות, תרומה לקהילה, שמירה על זכויות עובדים, נגישות, ומחויבות לאיכות הסביבה. בין החברות הבולטות בדירוג ESG נמצאות בנק הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט, טבע, ICL, אסם-נסטלה, בזק, HP אינדיגו, אמדוקס, אנלייט וצִים. בדירוג הגיוון ניתן למצוא את ביטוח ישיר, קבוצת שטראוס ואסותא. השנה השתתפו בדירוג 160 חברות, המייצגות יחד מחזור מצרפי של 424 מיליארד שקל, כ-21% מהתמ"ג , עם כ-300 אלף עובדים, שהם כ-6.6% מכוח העבודה. הדירוג, שמתבסס על כ-200 קריטריונים, ממשיך לשמש מצפן ציבורי ואסטרטגי עבור החברות בישראל וממחיש כיצד גם בשנה מאתגרת, האחריות התאגידית הפכה לגורם מייצב, מגייס ומשפיע.