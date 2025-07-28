הסכם בין ארה״ב לאיחוד האירופאי: הנשיא טראמפ טען שתרופות לא נכללו בהסכם

עיקרי הדברים:

הטקטיקה של איום במכסים גבוהים ואז הסכמות על רמה נמוכה יותר התממשה גם בהסכם עליו הוכרז אתמול של ארה"ב מול האיחוד האירופאי.

בשורה התחתונה: המכסים על יבוא סחורות מארה"ב לאיחוד האירופאי יהיו גבוהים יותר מאשר ב-2024, אך נמוכים מהאיומים והחששות. אין מכסים חדשים מצד האיחוד על ארה"ב.

ההסכם יגביר את הרכישות של מוצרי ביטחון ואנרגיה מארה"ב (ככל הנראה יאיץ מגמה שהייתה צפויה) ומרבית אי הוודאות לגבי תמונת הסחר בין ארה"ב לאיחוד מאחורינו (באם יתממש ההסכם).

מאידך, רמת המכסים תהיה גבוהה יותר בהשוואה ל-2024, מצב שתומך בהערכתנו להאצה באינפלציה בארה"ב (YoY) בחודשים הבאים, אם כי לא בעוצמות שהיו עשויות להיות באם האיום על מכסים גבוהים יותר היה מתממש.

ההסכם בין ארה"ב לאיחוד האירופאי בהרחבה - פירוט והסבר:

בהסכם בין ארה"ב לאיחוד נקבע מכס של 15% על רוב היבוא מהאיחוד האירופאי לארה"ב. אין מכסים חדשים של האיחוד על ארה"ב

במרכז ההסכם עומד מכס של 15% שיהיה על רוב הסחורות האירופיות הנכנסות לארה"ב, כולל מכוניות.

ברמת השווקים יש כאן שתי נקודות עיקריות מעודדות בטווח הקצר, לצד השפעה יותר ארוכת טווח.

בטווח הקצר מדובר בחדשות מעודדות לנכסי הסיכון מאחר ונתון זה נמוך באופן משמעותי מהמכסים של 30% או אפילו 50% שאוימו בעבר על ידי ממשל טראמפ, להערכתנו מתוך רצון להתחיל בזמנו מו"מ מנקודת פתיחה קשוחה.

נקודה שניה היא העובדה שרוב אי הוודאות בנושא המכסים והמסחר בין ארה"ב לאירופה מאחורינו.

כפי שציינו באירופה: ההסכם מביא קץ ל"אי-ודאות משתקת" במידה רבה והוא "נסבל עבור האיחוד האירופי".

יחד עם זאת פרטים מסוימים בהסכם עדיין טעונים בירור והכרעה ונראה שעדיין קיימות מספר מחלוקות לגבי מה הושג (או מה יושג...).

כך למשל לגבי תרופות, הנשיא טראמפ טען שתרופות לא נכללו בהסכם, בעוד שפון דר ליין רמזה שהן היו "על דף נייר נפרד".

עוד נציין כי המכס של 15% גבוה משמעותית מהמכס הממוצע לפני ממשל טרמאפ, ואף גבוה מקו המכס הבסיסי של 10% של הממשל עצמו במהלך המשא ומתן.

כפי שנמסר מהתאחדות התעשיות הגרמניות "אפילו שיעור מכס של 15% יהיו לו השפעות שליליות עצומות על התעשייה הגרמנית המכוונת לייצוא".

רכישות והשקעות של אירופה בארה"ב

ויתור מרכזי מצד האיחוד האירופי, לדברי טראמפ, הוא ההתחייבות לרכוש 750 מיליארד דולר נוספים של אנרגיה אמריקאית (במהלך שלוש שנים, כפי שהבהירה פון דר ליין) ולהשקיע 600 מיליארד דולר נוספים בארה"ב, יחד עם רכישות משמעותיות של ציוד צבאי.

מדובר בסדרי גודל משמעותיים. יחד עם זאת היו הערכות כי התחייבויות לרכישה בתחומי האנרגיה והביטחון הן "לא מחייבות מבחינה משפטית ומשהו שמדינות רבות היו עושות בכל מקרה".

נזכיר כי ברקע הכללי אירופה סבלה מהתלות הגבוהה באנרגיה מרוסיה וכי הגדלת הוצאות הביטחון של האירופאים (גם במסגרת נאט"ו) היא מגמה שהחלה וצפויה להימשך בעתיד. ארה"ב היא כמובן ספקית מערבית עיקרית של מוצרי ביטחון ואנרגיה וההסכם הנוכחי משתלב במגמות הקיימות/ הצפויות בלאו הכי.

בכל זאת ההסכם מהווה חדשות משמעותיות בעצם האמירה המפורשת והכרזה על מספרים (גם אם לא הכל ימומש בסופו של דבר).

בשורה התחתונה, מדובר בחדשות מעודדות הן לגבי הימנעותו של תרחיש מכסים גבוהים יותר, הן בשל סיום מרבית אי הוודאות בהקשר מלחמת הסחר בין ארה"ב לאיחוד האירופאי והן על רקע אמירות לגבי רכישות /השקעות של האירופאים מארה"ב.