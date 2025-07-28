נייס רוכשת את Cognigy

מהות של הרכישה
הרכישה משלבת את פלטפורמת הבינה המלאכותית לניהול חוויית הלקוח של נייס, CXone Mpower, עם המובילה בתחום conversational and agentic AI, ומאפשרת לארגונים להאיץ את אימוץ הבינה המלאכותית בתחום שירות הלקוחות, הן בממשקים הפונים ללקוח והן בתהליכים מאחורי הקלעים.
"זהו רגע היסטורי עבור נייס, מהלך אסטרטגי שמאיץ את תוכנית החדשנות שלנו בתחום הבינה המלאכותית ומציב סטנדרט חדש לחוויית לקוח בעידן ה-AI," אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. על ידי שילוב מובילה בשוק בתחום conversational and agentic AI בארגונים הגדולים, אנו מאיצים את אימוץ הבינה המלאכותית ברחבי העולם, מתרחבים לשווקים גלובליים חדשים ויוצרים ערך מהפכני עבור לקוחותינו, שותפינו ובעלי המניות. יחד, אנו מקדמים בצורה משמעותית את עתיד חוויית הלקוח שמובלת על ידי בינה מלאכותית."
רציונל אסטרטגי לרכישה:
הזדמנות ענק בתחום ה-CX AI.
מדובר בחברה מובילה בתחום conversational and agentic AI.
הוספת טאלנט AI ויכולותAI מתקדמים בתחום של CX.
יאיץ את הצמיחה בענן במיוחד בפעילות של AI ושירות עצמי.
יקדם את המודל העסקי ליותר פעילות מבוססת אינטראקציות.
יקדם את הפעילות החברה בשוק הבינלאומי בייחוד אירופה.
רקע על החברה:
מטה החברה בגרמניה, נוסדה ב-2016.
כ-300 עובדים.
מאפשר לארגונים לפרוס סוכני AI שחושבים, מסתגלים ופועלים באופן עצמאי כדי לספק שירות דמוי-אנושי.
זמינים ביותר מ־100 שפות ובכל ערוץ תקשורת, סוכנים אלה מעניקים שירות אישי מיידי—ומשחררים את נציגי השירות האנושיים כדי שיוכלו להתמקד באינטראקציות מורכבות יותר ובעלות ערך גבוה.
משרתת מותגים מובילים כמו מרצדס-בנץ, נסטלה וקבוצת לופטהנזה עם הצלחות מוכחות.
נחשבת כחברה מובילה על ידי אנליסטים מובילים בתחום כמו Gartner, Forrester ואחרים.
פרטי הרכישה:
מחיר כולל של כ-955 מיליון דולר.
שווי העסקה כולל תמורה מותנת בזמן של כ-50 מיליון דולר, הכולל 25 מיליון דולר במזומן ו-158,000 American Depositary Shares.
העסקה תמומן באמצעות כספים זמינים וסגירת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים, שעיתוי הסגירה תלוי ברשויות הרגולטוריות הרלוונטיות.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025.
