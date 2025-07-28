Warren Buffet Idicator: גבוה ממה שהיה בבועת הדוט.קום

מנהלי השקעות מסביב לעולם:
Barclays:
Barclays Equity Euphoria Index.
הגיע לרמה הכי גבוה השנה.
Warren Buffet Idicator:
כבר יותר גבוה ממה שהיה בדוט.קום וגם לפני משבר 2008.
Wilshire 5000 index / GDP
Goldman:
Speculative Trading Indicator:
כעת נמצא ברמה הגבוהה ביותר שתועדה מחוץ לשנים 1998-2001 ו-2020-2021, אם כי הוא נותר נמוך מהשיאים שהגיעו באותם שנים.
GS Prime Brokerage:
קרנות גידור הפחיתו חשיפה למניות טכנולוגיה, מדיה ותקשורת (TMT) בארה״ב בקצב המהיר ביותר מאז יולי 2024.
שבוע סופר מעניין לפנינו:
37% מהרכב של מדד נסדק מפרסם דוחות: מייקרוסופט, אפל, מטא, אמזון.
בנק המרכזי ביפן, בנק המרכזי בקנדה וכמובן הכי חשוב פד אמורים לפרסם החלטות לגבי הריבית.
קצת תגובות לעסקה שנחתמה אתמול:
טראמפ מכנה זאת "העסקה הגדולה ביותר שהושגה אי פעם". דויטשה בנק אומר שהעסקה היא הקלה. ה-FT מצטט דיפלומט שאומר שאין להסתיר את העובדה שהאיחוד האירופי נדחק על ידי טראמפ. מנכ"ל של חברה אירופית גדולה אומר כי "אני מתבייש להיות אירופאי היום. אני לא מאמין שאנחנו מסכימים לעסקה כזו״.
Morgan Stanley:
על שוק הארופאי.
אנו מצפים לצמיחה חלשה ברבעון השני והשלישי של 2025.
אנו מדגישים כי רמת מדד מנהלי הרכש (PMI) בתחום השירותים נותרה חלשה, נמוכה באופן משמעותי מהממוצע ההיסטורי שלה וכן מהרמות שנרשמו בשנים קודמות.
51% מהחברות האירופיות מכות את תחזיות הרווח למניה (EPS) ברבעון השני, זהו הנתון החלש ביותר בששת הרבעונים האחרונים. לשם השוואה, בארה״ב הנתון המקביל עומד על 84%.
תחזיות הקונצנזוס צופות עלייה של 1% ברווח למניה במדד STOXX 600 ברבעון השני לעומת שנה שעברה, אך כאשר מנכים את מגזר הפיננסים, הצפי הוא לירידה של 5%.