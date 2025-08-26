חינוך פיננסי - לימדו את עולם הקריפטו

‏

תחום המטבעות הדיגיטליים (קריפטו) הפך בשנים האחרונות לאחד מאפיקי ההשקעה המדוברים והמסקרנים ביותר. בחודשים האחרונים, הענף שובר שיאים: הביטקוין והאית'ריום נמצאים ברמות שיא, והתעניינות הציבור בהתאם. הכלים שבאמצעותם ניתן להיחשף למטבעות הקריפטו הולכים ומשתכללים, ואפשרויות ההשקעה מתרבות ומגיעות לאוכלוסיות המיינסטרים.

עם זאת, חשוב להדגיש כי השקעה בקריפטו, כמו כל השקעה פיננסית אחרת, מצריכה לימוד והעמקה על מנת להבין את הסיכונים הגלומים בה: מדובר בהשקעה עם פוטנציאל רווח, לצד תנודתיות גבוהה. יתרה מכך, חשוב להבין את הדרך הטכנית בה מתבצעת ההשקעה, על מנת לא להיות חשופים לסיכונים מיותרים. במדריך זה נעבור על צעדים חשובים למשקיעי הקריפטו, ההבדלים בין המטבעות, אפשרויות המסחר, רגולציה ומיסוי. כך תעשו זאת נכון:

קריפטו, בלוקצ'יין –מה המושגים האלו בעצם אומרים?

קריפטו הוא קיצור של "קריפטוגרפיה" – שפת ההצפנה שבה משתמשים בעולם המטבעות הדיגיטליים. השפה הקריפטוגרפית מאפשרת שיטות אבטחת המידע ותקשורת שהכרחיים לקיום מערכת כלכלית. בלוקצ'יין היא רשת להעברת מידע וערך, המתופעלת בצורה מבוזרת. הרשת ממלאת אחר תנאים נוספים שהכרחיים לקיום מערכת כלכלית: היא מאפשרת העברות חד ערכיות וסופיות על פי סדר כרונולוגי, ואיננה נתונה לשינוי בדיעבד. כאשר מגיעות עסקאות ("בלוקים") על הרשת, הן מאומתות, ומתווספות לשרשרת ה"בלוקצ'יין".

מהי השקעה בקריפטו?

השקעה בקריפטו משמעותה רכישה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים שונים. שני המטבעות העיקריים מבחינת נפח המסחר הם ביטקוין ואית'ריום, אך עם זאת ישנו מסחר במאות מטבעות נוספים. המטבעות הללו נחשבים לנכס השקעה, ולא למטבע לשימוש שוטף, בעיקר בגלל התנודתיות הרבה בה הם מאופיינים. כלומר, משקיעים מצפים לעליית שער המטבע, ואז יוכלו למכור אותו ברווח. בהתאם, רשות המיסים מסווגת את מטבעות הקריפטו כנכס שמניב רווחי הון, ולא כמט"ח.

נדגיש כי מעבר להשקעה לשם רווח, מטבעות קריפטו הם גם חזון לעולם פיננסי מבוזר, חופשי מתיווך של בנקים וממשלות.



השקעה במטבעות דיגיטליים, כמו כל השקעה אחרת היא צריכה להתאים למשקיע הספציפי מבחינת תיאבון הסיכון שלו, היכולת לספוג הפסד והתנודתיות שלה. כניסה להשקעה בסכומים קטנים ובהדרגה – היא דרך לבחון את התאמת ההשקעה לצרכי המשקיע. ולעולם אל תשקיעו בקריפטו סכום שאתם לא יכולים להרשות לעצמיכם להפסיד





מה ההבדל בין ביטקוין ליתר המטבעות?

הביטקוין היה המטבע הקריפטוגרפי הראשון, והוא עדיין הנפוץ והמוכר ביותר. הביטקוין משמש להעברת ערך מאדם לאדם בלבד. כלומר, כמו המטבעות שאנו מכירים מעולם הפיאט (שקל, יורו, דולר). לצידו של הביטקוין קיימים מטבעות אחרים, הנקראים "אלטקוין" או "אלטים", וביניהם את'ריום, סולאנה, קרדאנו ועוד. כל אחד מהם מייצג מיזם טכנולוגי שמבוסס על טכנולוגית בלוקצ'יין, שמציע שימושים שונים: חלקם משמשים לפיתוח אפליקציות מבוזרות, חוזים חכמים ועוד. השקעה באלטקוינים עשויה להניב תשואות גבוהות יותר, אך לרוב גם תנודתית יותר, ותלויה בשאלה האם הפרויקטים הטכנולוגי שהיא מייצגת מצליח לייצר ערך ולהיות בר קיימא בטווח הארוך.

מהם המטבעות היציבים (Stable Coin) שנמצאים כעת בכותרות?

מטבע יציב הוא מטבע קריפטוגרפי שערכו צמוד למטבע פיאט אחר, לרוב דולר. כך, ערכו של מטבע היציב הצמוד לדולר, יהיה תמיד שווה 1 דולר. למטבעות היציבים יש תפקידים חשובים מאוד בעולם הקריפטו, והם מתמודדים עם התנודתיות הגבוהה של שוק הקריפטו. רכישת מטבעות קריפטו יציבים מאפשרת להעביר ערך בין אנשים, ללא חשש שמחר הערך הזה ישתנה. בימים אלו, נערכת בארה"ב הסדרה מקיפה של עולם המטבעות היציבים, שתבטיח שמנפיק מטבע יציב יוכל לעמוד בהתחייבות השער שלו לרוכשי המטבעות. הסדרה זו צפויה לקדם את עולם הקריפטו ולהוביל להתפתחות מערכות תשלומים מתקדמות יותר על גבי הבלוקצ'יין.



ישנם שיקולים רבים בבחירת אופן ההשקעה בקריפטו, אך המלצתנו החד משמעית היא לבצע את ההשקעה דרך פלטפורמה בטוחה, שפועלת לפי כל כללי הרגולציה ומבצעת הליך הכר את הלקוח. מסחר דרך גוף מפוקח מעניק שכבת ביטחון משמעותית – הדרכה, שקיפות, ולעיתים גם תמיכה במקרה של בעיה או אובדן גישה



איך מתבצעת בפועל ההשקעה?

ישנן מספר דרכים לרכוש מטבעות דיגיטליים, ניתן לבצע רכישה במזומן באמצעות כספומט של רשת ביטקוין צ'יינג', או דרך פלטפורמות מסחר (בורסות) דיגיטליות כמו פלטפורמות בינלאומיות קראקן, קוינבייס, או פלטפורמות מקומיות. לאחר הרכישה, ניתן לשמור את המטבעות בשתי דרכים עיקריות: הראשונה, בארנק דיגיטלי חיצוני, שהוא למעשה תוכנה לשמירת המטבעות באופן מאובטח. הארנק נותן שליטה מלאה על המטבעות – אך גם אחריות מלאה לאבטחתם ולגיבוי המפתחות לשחזור הגישה אליהם. כדאי להוריד בשלב הראשון ארנק לטלפון, אך ורק מחברות אמינות ודרך חנויות מרכזיות (לא דרך לינק שנשלח אליכם), ולהתחיל להבין, באמצעות פעולות בסכומים קטנים, איך מגבים אותו, איך פועלים איתו, וכו'.

דרך נוספת היא בחשבון משמורת בפלטפורמת המסחר עצמה, שזהו פתרון נוח יחסית, אך תלוי באמינות הפלטפורמה, באופן שמירת הכספים אצלה וברמת האבטחה שלה – שכן פריצה או חולשות בפלטפורמה עשויה לחשוף אתכם לנזק.

מי שלא מעוניין בהשקעה ישירה, ניתן להיחשף לשער הביטקוין גם באמצעות מכשירי שוק הון שונים, כמו קרנות מחקות שעוקבות אחר שער המטבע – ביטקוין או אית'ריום. חשיפה למטבעות דיגיטליים דרך שוק ההון ניתן להשיג גם דרך השקעה בחברות מהתחום כמו סירקל (מנפיקת המטבע היציב USDC) או קויינביס (בורסת הקריפטו המרכזית בארה"ב), או דרך השקעה בחברות שכמדיניות רוכשות ביטקוין לתיקי הנוסטרו (למשל, מיקרוסטרטג'י).

מה צריך לקחת בחשבון כשבוחנים השקעה בקריפטו?

היתרונות במסחר דרך מקום מפוקח רגול־ טורית

איך מממשים השקעה בקריפטו?

מימוש השקעה במטבעות דיגיטליים, והחזרת הרווחים למערכת הפיננסית המקומית היא תהליך שדורש אישורים ומסמכים על נתיב הכסף – כלומר היכן הוא הוחזק, האם במקומות מפוקחים, וכו' – על מנת למנוע מצב של הלבנת הון ומימון טרור.

מימוש ההשקעה בקריפטו נעשה על ידי מכירת המטבעות חזרה לפיאט - דולרים או המרה לשקלים. זה יכול להתבצע דרך הזירה שדרכה אתם סוחרים - כמו ביטס אוף גולד, או דרך בורסה כמו B2C. עם זאת, התהליך איננו פשוט כמו שזה נשמע, שכן אחרי המכירה יש להחזיר חזרה את הכסף מחשבון המסחר או מהארנק, לבנק. בנוסף ניתן לממש את ההשקעה בקריפטו במזומן, דרך כספומט הקריפטו של ביטקוין צ'יינג', לאחר ביצוע זיהוי ותהליך הכר את הלקוח, ובכפוף למגבלת סכום יומית וחודשית.

תשלום מס על רווחים ממטבעות דיגיטליים

חשוב לזכור כי רווחים מהשקעה בקריפטו בישראל נחשבים לרווח הון – וחייבים במס רווחי הון (כ־ 25% מהרווח הריאלי), וכן בהגשת דיווח שנתי לרשות המסים. חובות אלו חלות על המשקיעים עצמם. אי דיווח או אי תשלום מס, יכול לחשוף את המשקיע לסיכון רגולטורי כגון קנסות, ריביות וכו'. מתי בעצם קמה החובה לתשלום המס? אירוע המס שמקים את חובת התשלום חל כאשר בוצעה מכירה או המרה של המטבע (ולא החזקה בלבד, גם אם בתקופת האחזקה היתה עליית שער שהניבה רווח "על הנייר"). לכן, חשוב לשמור תיעוד מדויק של כל פעולה – מועד רכישה, עלות, מחיר מכירה וכו'.