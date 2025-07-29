הנשיא לא מחלק כינויים סתם כך... האם "too late Powell" יכנע ?

זהו שבוע די גורלי עבור שוקי ההון האמריקאיים ובמיוחד שוקי האג"ח והמניות. מדוע? בשבוע זה של ה-27-07, השווקים יתמודדו עם החלטת ריבית מצד הפדרל רזרב (יום רביעי) ונתוני תעסוקה ביום שישי. כמו כן, בשבוע זה נקבל פרסום תוצר (GDP), את הנתון העיקרי בדבר האינפלציה (PCE) ועוד כהנה דברים מעניינים בתחום ביטחון הצרכנים ומחירי בתים. אבל, מכל הנאמר, הדבר המעניין ביותר, והקובע ביותר את המשך המגמה או היפוכה, היא החלטת הריבית. על כך, כמה נקודות:

ראשית, אין ספק שהנתונים האחרונים של האינפלציה, ושל מצב המשק האמריקאי, דורשים הורדת ריבית. כרגע, האינפלציה הרשמית נעה סביב 2.4% כאשר הריבית הפדראלית הממוצעת נמצאת ב-4.33%. דהיינו, ריבית ריאלית של 1.9% (!!) כאשר מדברים בגלוי על התחלה של מיתון משמעותי בכלכלה האמיתית. לצורך ההמחשה, הנה גרף המראה זאת גראפית:





בגרף, יש לנו את העקומה הכחולה, המייצגת את הריבית הרשמית, את העקומה הירוקה, המייצגת את האינפלציה, ואת העקומה הסגולה, המייצגת את התשואה של האג"ח הממשלתי לשנתיים.

שנית: כפי שניתן לראות בגרף, השוק עצמו מתמחר הורדה אחת לפחות בקרוב, וזאת על פי התשואות הממשלתיות (עד השנתיים) כאשר הנגידים דווקא מציינים שאין לזה כל כך סיכוי. הסיבה לחוסר נכונותו של פאוול, וחבר נגידיו, לעשות מעשה הורדה נובעת מן התחזית שלהם לגבי העתיד הקרוב-בינוני. על פי דעתם, עניין המכסים, יחד עם השפעות התקציב הגדול שעבר, כל אלו יביאו לגל אינפלציוני חד שיתפתח בקרוב. לא משנה שאין עדיין סימנים לכך אבל הם מאוד עקשנים בחיזוי הזה, וזאת בדיוק כפי שהם חשבו שהעלייה של האינפלציה בתחילת 2021 תהיה "transitory" (זמנית בלבד...). ועל כך נאמר: "מי שנכווה ברותחין נזהר מצוננים".

שלישית: עניין הריבית כבר גלש לפוליטיקה של ממש. ריבית נמוכה מהווה אבן חשובה במבנה הכלכלי שהממשל החדש רוצה אותו. והאמת היא שלא כל כך חשוב להם אם תהיה אינפלציה בינונית או לא, כל עוד זה לא גורם לתסיסה בעם. והנה, פאוול מסרב לתת הסכמתו לכך. בזכות זה הוא קיבל כינוי נשיאותי: "too late Powell" המראה כמה הנשיא מחשיב את העניין. הוא לא מחלק כינויים סתם כך... וזה לא משנה שיש אמת גדולה בכינוי הזה. אחרי הכול, קשה להיזכר מתי הפד צדק בתחזיות הכלכליות שלו, וגם כאשר זה היה כרוך בשינוי בריביות. העניין הפך לעניין של סמכות מול עצמאות החלטה ויש כאן שני צדדים עקשניים.

לסיכום נאמר: ביום רביעי הקרוב נדע מה הצליח להתגבר על מה: הפוליטיקה והעקשנות תביא לנו החלטה להשאיר את הריבית במקומה. ההיגיון הבריא-כלכלי יביא להחלטה של שינוי כלפי מטה של 0.25%. בינתיים, הצפי הכללי הוא שדווקא הנוקשות המחשבה השמרנית תנצח והריבית האפקטיבית של 4.50% תישאר על כנה.

מילה מקומית בנושא: בעוונותינו כי רבים, זכינו לראש בנק מרכזי חכם וישר אבל עקשן ושמרן לא פחות מאשר חברו האמריקאי. למרות מצבנו המלחמתי, גם כאן יש ריבית ריאלי של כ-1% (!). מתי זה יכול להשתנות? לדעתי, לא לפני שהריבית תשונה בארה"ב. לכן, החלטת יום רביעי יכולה להשפיע על המשכנתאות הישראליות לא פחות מאשר על אלו האמריקאיות. יחד ננצח ובגדול!





