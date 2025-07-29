אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח - במועדון ה 100% מתחילת השנה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום מפצה על מה שקרה אתמול (27-08), היום (28-07), הבנקים חזרו לככב בחלק החיובי היומי, וזאת בבלעדיות. כל שאר הטווחים לא השתנו: חודשי: ביטוח בבלעדיות ושנתי: בנקים וביטוח. בצד השלילה אנו מוצאים את: ברמה היומית: אשראי חוץ בנקאי וביטוח, חודשית: בנקים בבלעדיות, ושנתית: דולר והאג"ח הדולרי. ראוי לציין את אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח שמתברגת ברשימת הקרנות המקומיות העולות ביותר מתחילת השנה עם תשואה של מעל 100%+ .

ארה"ב: בשבוע קריטי כזה של נתוני תעסוקה והחלטת ריבית, השוק החליט לפתוח בחיוב ויציבות. ברקע, ממשיכה להיווצר עונת דוחות טובה למדי כאשר ה"משחק" בין האנליסטים, המנמיכים ציפיות, והחברות ה"מכות" את התחזיות הנמוכות, ממשיך להיות ההצגה הטובה ביותר בוול-סטריט כרגע.

האם כינוס OPEC השפיע על מחיר הנפט? לא ברור כל כך למרות שראינו היום (28-07) עלייה מעניינת של כמעט 2% במחיר הזהב השחור. אגב, העובדה שהחלטת הריבית תהיה אחרי נתוני התעסוקה, השבוע, אינו אומר שהפד אינו מודע למצב של שוק העבודה. אחרי הכול, יש להם את הנתונים בזמן אמת ובהרבה יותר פירוט ממש שמדווח לנו.

לכן, ג" פאוול יעמוד במבחן האמיתי שלו בהחלטה זו כאשר ישנם לחצים הפוכים עליו: הנשיא טראמפ רוצה הורדות רבות ועכשיו, והנגידים שלו עומדים על כך שצעדי הממשל יביאו לאינפלציה בעתיד הקצר. כאמור, שבוע בהחלט מעניין כאשר השוק נמצא ברמות גבוהות מאוד של שווי ושל סנטימנט. סיום יום שני:





תל-אביב: כמו שכתבנו אתמול, חוסר הוודאות סביב הנושא העזתי יכול היה "להרגיז" זמן קצר מאוד בלבד אם וול-סטריט מגיעה וממשיכה את המומנטום החיובי הגדול שלה. וזה בדיוק מה שקרה היום כאשר התנועה הכללית של הנכסים בבורסה המקומית הייתה מאוד תנודתית, ונעה בין אדום וירוק זעירים עד שהצד האמריקאי הורה לנו את כוונותיו. וכך, בעזרת אותם בנקים (1.31%) שהיו שיא השלילה אתמול (27-07), ראינו ביום שני (28-07) חזרה מעלה של המדד העיקרי (ת"א 35: 0.82%).

חוץ מזה, קשה לציין שהיה משהו מעניין במיוחד בהתנהלות המנייתית (נדל"ן: 0.05%, מניות קטנות: 0.13%-, פיננסים: 0.11%). זאת, חוץ מאשר בטכנולוגיה (1.59%). יש האומרים שמי שהיו הכוכבים למגמה החיובית יהיו אלו שיגרמו לשינוי השלילי... בינתיים, זה ממש לא קורה כי הדוחות של החברות האלו מצליחות להראות גידול בפעילות וברווחיות, למרות המצב הביש של הכלכלה הגלובלית. לגבי הצד המקומי: לצד הבנקים כיכבו מניות הסקטור הפיננסי (ביטוח ובתי השקעות) ולא ניתן למצוא שם סימנים של ירידות ממשיות בכל הגרף השנתי שלהן:





במיוחד תפסה תאוצה המגמה החיובית מאז אפריל 2025, כאשר בחודש יולי ראינו האצה ענקית של אותו חיובי ממשי. כעת, ניתן לראות סמנים של הרגעה ואולי בנייה של בסיס להמשך. השאלה היא: לאיזה המשך? האם בסיס לסגמנט עולה חדש? או, פסגה לתיקון טכני יורד זמני? התשובה כולה נמצאת סביב 7400. עמידה במקום שם תאותת על בנייה של בסיס להמשך חיובי. אחרת, שבירה מטה, תסמל את תחילת מימוש הרווחים.

עבור ה-27-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ממשיכים לראות פעילות רחבה ומעניינת בחלק הכללי. ביום של ירידות די חמורות, וכאשר מדובר ביום ראשון של מסחר מקוצר (27-07), 807.4 מיליוני שקלים עבור מניות ת"א 35 מהווים כמות גדולה מאוד של מחזור מול ה-700 המצופים. לעומת זאת, המוסדיים היו מתחת לפורמה הרגילה שלהם: קניות: 140.3, מכירות של 191.8, ולכן, נטו של 51.5- מיליוני שקלים. זה ממש מעט, שלילי, ומעניין כאשר המחזור הכללי כה גדול... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: הפניקס (8.9-) ואלביט מערכות (13.1-) מול המניות שנקנו הכי הרבה: לאומי (2.5) ובזק (5.7).

