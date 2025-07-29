פרטנר בעסקת ענק: תחבר את סניפי מקדולנד׳ס ישראל לסיבים אופטיים

קבוצת התקשורת פרטנר וחברת מקדולנד'ס ישראל הודיעו היום כי חתמו על עסקת ענק לחיבור ושדרוג כ-240 סניפי רשת המזון ברחבי הארץ לסיבים אופטיים. היקף העסקה, שנחתמה לתקופה של 5 שנים, מוערך במיליוני שקלים.
במסגרת הפרויקט, יחוברו סניפי הרשת לתשתיות אינטרנט הסיבים של פרטנר, שיחליפו את תשתיות ה-ADSL הישנות. הפרויקט ישרת את צרכי הרשת לטובת DATA, מצלמות, קופות, רכיבי OT ורשת אלחוטית ללקוחות, ויבטיח לרשת המשכיות עסקית, אבטחת מידע מתקדמת וביצועים אופטימליים, התומכים בפעילות השוטפת של הארגון.
למקדולנד'ס תוקם סביבה ייעודית בחוות השרתים של פרטנר, אליה יחוברו הסניפים ברשת IPVPN מאובטחת. הסביבה תנוהל ותנוטר באמצעות פתרון All In One מבית פורטינט, שיאפשר ניהול מרכזי, קבלת אנליטיקות ויכולת ניטור ותגובה מהירים לאירועי סייבר. בכל סניף של מקדולנד'ס יותקן סט מוצרים הכולל נתב תומך LTE המאפשר יתירות על גבי הרשת הסלולרית, מתג ויחידת אלחוט.
לפני כשנתיים הכריזה פרטנר על שיתוף פעולה ייחודי וראשון מסוגו בארץ עם חברת פורטינט הבינלאומית, במסגרתו תציע לעסקים פתרון מבוסס ענן SD-WAN לניהול יעיל, חסכוני ומאובטח של הרשת. המערכת משתמשת במנועי AI ואוטומציה בניהול הרשת ובתחזוקה שלה, כמו גם תומכת בצורה קלה ומלאה בהחלה של מדיניות אבטחת מידע מהמרכז לסניפים. בטכנולוגיה החדשה הארגון מגדיר את מדיניות התעבורה בהתאם לצרכיו והמערכת יודעת לנהל את התעבורה ברשת, לבנות קישורים בין הקווים השונים, לדגום ולבצע איזון עומסים ביניהם. בכך, פותרת המערכת בעיות בטרם הן משפיעות על המשתמש.
אבי דבורה, סמנכ"ל חטיבת לקוחות עסקיים בפרטנר: "פרטנר ממשיכה לבסס את מעמדה כספק מוביל בתחום האינטגרציה בישראל, עם מחויבות מתמשכת להענקת חדשנות וערך מוסף ללקוחותיה. אנו מאפשרים ללקוחות ליהנות ממעטפת שירות אחת, המאגדת את כלל צרכי התקשורת הארגונית – החל מסניפי הקצה ועד למערכות המרכזיות בארגון – ובכך מונעים את הצורך בהתמודדות עם פתרונות ממקורות שונים. בזכות הידע, ההסמכות והניסיון של צוותי האינטגרציה שלנו, פרטנר היא ספק התקשורת המוביל בעולמות ה-SD-WAN של פורטינט בישראל".
ממקדונלד'ס נמסר: "המעבר לתשתית סיבים אופטיים בפריסה ארצית הוא צעד קריטי להבטחת רציפות תפעולית, ביצועים גבוהים ואבטחת מידע. הבחירה בפתרוןAll in One מבית פורטינט לניהול וניטור מרכזי, תאפשר למקדונלד'ס ישראל ליהנות מתשתית יציבה, מאובטחת ומנוהלת בצורה מיטבית. אנו שמחים על המשך שיתוף הפעולה עם קבוצת התקשורת פרטנר".