סולרום קיבלה הזמנות בסך של כ-4 מיליון ש"ח מ-2 לקוחות ביטחוניים לייצור מערכות חשמל

סולרום בע"מ (TASE:SLRM), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה כי סולרום אלקטרוניקה בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה (100%) קיבלה שתי הזמנות בסך כולל של כ-4 מיליון ש"ח משני לקוחות שונים בתחום הביטחוני לייצור של מערכות חשמל המיועדות לאותו פרויקט קצה.
אחד מהלקוחות הינו לקוח מהותי של החברה, שהינו חברה גדולה בעלת איתנות פיננסית הפועלת בתחום הביטחוני בישראל, אשר הזמנתו, בסך של כ-2.1 מיליון ש"ח, תשולם בתנאי שוטף +60 יום ממועד אספקת המוצרים. ההזמנה השנייה, בסך של כ-1.9 מיליון ש"ח, תשולם בתנאי שוטף +95 יום ממועד אספקת המוצרים.
אספקת המוצרים שהוזמנו כאמור בשתי ההזמנות מיועדת להתבצע החל מהרבעון האחרון לשנת 2025 ובמהלך שנת 2026.
מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "העובדה ששני הלקוחות בחרו במערכות שלנו לאותו פרויקט קצה מדגישה את יכולתנו לספק מענה מדויק לצרכים מורכבים בפרויקטים ביטחוניים מתקדמים. אנו רואים בכך אבן דרך נוספת במימוש האסטרטגיה של סולרום להעמקת הפעילות בקרב לקוחות מהותיים, ונמשיך לפעול להרחבת שיתופי הפעולה ולתמוך בצמיחה יציבה של החברה גם בשנים הבאות."