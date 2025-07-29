אודיוקודס מכריזה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי בסכום של 20 סנט למניה

דגשים לתוצאות הרבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-61.1 מיליון דולר, גידול של 1.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד;

ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-32.6 מיליון דולר, גידול של 1.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד;

תוצאות על בסיס GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-64.1%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-4.3%;

ה-EBITDA הרבעוני עומד על 3.6 מיליון דולר;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-0.3 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא;

תוצאות על בסיס Non-GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-64.5%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-7.2%;

ה-EBITDA הרבעוני עומד על 5.2 מיליון דולר;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-4.1 מיליון דולר או 14 סנט למניה בדילול מלא;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-7.7 מיליון דולר ברבעון;

במהלך הרבעון רכשה אודיוקודס 715,732 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 6.6 מיליון דולר.

אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2025.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו ב-61.1 מיליון דולר, לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2024.

ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם ב-3.6 מיליון דולר, לעומת 6.2 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2024.

ה-EBITDA על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו ב-5.2 מיליון דולר, לעומת 8.3 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2024.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 2025 ב-0.3 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 3.8 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2024.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השני ב-4.1 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 5.5 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של שנת 2024.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (4) השפעות מס בהקשר להתאמות Non-GAAP; (5) הוצאות שכירות שלא במזומן שנרשמו ברבעון הראשון לשנת 2024, על אף שמדובר בתקופת שכירות חינם במסגרת חוזה השכירות עבור המטה החדש של החברה. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל-7.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2025. נכון ליום 30 ביוני 2025, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך בהיקף של 95.3 מיליון דולר, לעומת 93.9 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2024. העלייה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך נבעה מתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, אשר קוזזה בחלקה על-ידי שימוש במזומנים להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד במזומן במהלך הרבעון הראשון.

"אני שמח לדווח על תוצאות חיוביות לרבעון השני של 2025. הצמיחה בהכנסות ברבעון זה נבעה בעיקר מהתרחבות בשירותים המנוהלים שלנו (Live) בתחומי Customer Experience (CX) Unified Communications (UCaaS), , יחד עם צמיחה במקביל של שירותי ערך מוסף מבוססי בינה מלאכותית (Conversational AI)," אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ”ל אודיוקודס.

"ככלל, חווינו ביקוש חזק בעסקי UCaaS, CX ו- Conversational AI, עם דגש על גידול של 6.5% במכירות בסביבת Microsoft Teams במהלך הרבעון. אנו רואים עניין משמעותי מצד לקוחות בתחום ה- Conversational AI, מגמה שתומכת בתחזית הצמיחה של 40%-50% למגזר זה במהלך 2025. מאמצים אלה הניעו צמיחה מתמשכת בשירותים המנוהלים (Live), עם הכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של כ-70 מיליון דולר בסוף הרבעון, וגידול שנתי של 25% מעל הרבעון המקביל בשנה שעברה.

ברבעון זה השקנו את Live Platform כפתרון משולב לקישוריות ושירותי ערך מוסף ל-UCaaS ו-CX. עם ההסמכה לאחרונה לשירות Cisco Webex Calling ושירותי Live CX, הפלטפורמה תומכת כעת ביכולות מקיפות של UC ו CX עבור כל ספקי התקשורת האחודה הגלובליים המובילים.

בתחום ה-Conversational AI, השקנו את פתרון Meeting Insights On-Prem (Mia OP) שמספק ניתוח מאובטח של פגישות עבור ארגונים שאינם מחוברים לענן ו/או לאינטרנט. פתרון ה- Mia OP פותח בעיקר עבור מגזרים כגון ממשלה, ביטחון, בריאות ופיננסים. כיום יש לנו לקוחות פעילים בישראל, עם מספר גדל והולך של ניסויי היתכנות (POC). הצוות מרחיב את הפעילות בשווקים בינלאומיים וזוכה למשוב חיובי מאנליסטים ומומחים בתעשייה.

מבחינה תפעולית, חווינו עלייה בהוצאות בעקבות החלת מכסים חדשים על יבוא לארצות הברית, שהובילו להוצאות נוספות של מיליון דולר, וכן עלייה משמעותית בעלויות באזור EMEA כתוצאה מהתחזקות האירו מול הדולר האמריקאי. שני גורמים אלו השפיעו לרעה על הרווח הנקי שלנו ברבעון.

בסך הכול, עמדנו ביעדי העסקים שלנו ברבעון זה, והמשכנו להשקיע בפיתוח מוצרים ובמכירות, מתוך מטרה להאיץ את הצמיחה בהכנסות ממוצרי ופתרונות ה-Conversational AI. אנחנו מאמינים שהשקעות אלו ממקמות אותנו היטב לקראת צמיחה בשנים הקרובות", סיכם מר אדלרסברג.

רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנד

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 ביוני 2025, רכשה אודיוקודס 715,732 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של כ-6.6 מיליון דולר.

ביולי 2024 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 20 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 30 בדצמבר 2025.

חלוקת דיבידנד

אודיוקודס הודיעה כי דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של 20 סנט למניה. הסכום הכולל של הדיבידנד הוא כ-5.7 מיליון דולר. הדיבידנד ישולם ביום 28 באוגוסט 2025, לכל מחזיקי המניות של החברה עם סיום המסחר בשוק הנאסד"ק העולמי ביום 14 באוגוסט 2025.

בהתאם לדיני המס בישראל, שיעור המס החל על הדיבידנד הינו 25% מסכום הדיבידנד שישולם למחזיקי מניות החברה הרשומים, בכפוף לפטורים החלים בחוק. במידה ומקבל הדיבידנד החזיק בעת חלוקת הדיבידנד או בתקופה של 12 חודשים שקדמו למועד החלוקה, 10% ומעלה מהון המניות של החברה, שיעור המס היחול הינו 30%.

הדיבידנד ישולם בדולר ארה"ב על המניות הרגילות של אודיוקודס בע"מ, הנסחרות בשוק הנאסד"ק הגלובלי או בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הסכום ומועד התשלום של כל דיבידנד אחר ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה.



