מהפכה צרכנית בתחום הסיבים האופטיים

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי: "אנחנו שוברים את המונופולים, מכניסים תחרות אמיתית ומובילים מהפכה צרכנית בשוק הסיבים – שתוזיל משמעותית את מחירי האינטרנט ותשפר את השירות בכל רחבי הארץ, בנגב, בגליל וביהודה והשומרון. מהיום – המחירים שווים לכל נפש והשירותים מתקדמים לכולם.

שוק תקשורת פתוח, תחרותי ונגיש הוא מפתח לצמצום פערים חברתיים, לצמיחה כלכלית ולחוסן הלאומי שלנו. נמשיך להגביר את התחרות באיכות ובמחיר – עד שכל אזרח בישראל יוכל להתחבר לאינטרנט מהיר, איכותי ומשתלם, בלי קשר למיקומו הגיאוגרפי או ליכולתו הכלכלית.״

מנכ"ל משרד התקשורת אלעד מקדסי: "המהלך שאנחנו מוציאים לדרך היום הוא פרי עבודה מקצועית ומעמיקה של דרגי המקצוע במשרד, שבוצעה בשיתוף יועצים בינלאומיים ועל בסיס מודלים כלכליים מתקדמים המקובלים בעולם. לצד התועלת המיידית לצרכנים, אנו יוצרים כאן תשתית לשינוי מבני בשוק התקשורת. המודל החדש מתמרץ באופן אקטיבי פרישת תשתיות עצמאיות על מנת שבטווח הארוך תתקיים בישראל תחרות אמיתית בין תשתיות, דבר שיבטיח חדשנות, איכות שירות ומחירים אטרקטיביים לצרכנים לאורך שנים."

משרד התקשורת מפרסם היום (ג') לשימוע את מודל השוק הסיטונאי החדש. לראשונה, קובע המשרד מחירים מבוססי מודל עלויות לשוק סיטונאי על גבי רשתות הסיבים המודרניות. המודל הוא תוצר של עבודה מקצועית, בהנחיית השר, של מינהל כלכלה במשרד, והוא פותח בסיוע חברת הייעוץ הבינ"ל AXON. מדובר במודל צופה פני עתיד, לחמש השנים הקרובות, המבוסס על עקרונות מקובלים באירופה ובעולם, ובפרט על שיטת TSLRIC, בה כל שירות סיטונאי נושא בעלות הישירה עבור אספקתו בתוספת העלויות המשותפות של הרשת.

בעקבות המהלך יופחת התעריף המפוקח שמשלמות חברות התקשורת לחברת בזק על שימוש בתשתיות הסיבים שלה (שירות BSA), בשיעור של למעלה מ-30%: מ- 72 ש"ח ל-49 ש"ח למשק בית, למהירות של 1 ג׳יגה. המהלך צפוי להביא להגברת התחרות ולהפחתת המחירים שמשלמים משקי הבית עבור שירותי אינטרנט, ובפרט שירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי.

יש לציין כי גם עסקים קטנים, שאינם מעוניינים בתשלום חודשי גבוה לאינטרנט עסקי, יוכלו לרכוש חבילות אינטרנט דומות לחבילות הנמכרות למשקי הבית, במודל זה של שוק סיטונאי על גבי תשתית בזק. מדובר בהבהרה לאור תלונות שהתקבלו במשרד התקשורת על ספקי אינטרנט המסרבים לתת חבילות אינטרנט פרטיות לעסקים קטנים.

במקביל, יופחת בכ-40% התשלום החודשי בגין פרישת סיבים עצמאית על גבי התשתיות הפאסיביות של בזק, מ- 250 ש"ח לק"מ ל- 150 ש"ח לק"מ. זאת בהמשך להפחתה קודמת באפריל 2024, שהוביל שר התקשורת, שלפניה התשלום עמד על 446 ש"ח לק"מ. הפחתה מצטברת של כ-67%. תשתית פיזית – תעלות, קנים, גובים ועמודים - אשר בתוכה ועל גביה מושחלים כבלי התקשורת, היא תשתית חיונית עבור חברות תקשורת המבקשות לפרוש סיבים אופטיים.

חלק משמעותי מאוד מעלויות ההקמה של רשת תקשורת קווית נובעות מעלויות השימוש בתשתית זו, שרק בזק מחזיקה בפרישה כלל ארצית שלה. הפחתת התעריף צפויה לתמרץ הרחבה נוספת של פרישת הסיבים, כאשר היעד של משרד התקשורת הוא לתמרץ שוק ובו ריבוי תשתיות מתקדמות, להגיע עוד השנה לנגישות לסיבים בקרב למעלה מ- 95% ממשקי הבית במדינה, ולכ- 2.2 רשתות סיבים בממוצע למשק בית.

לאור היתרונות הרבים הנובעים מקיומן של רשתות סיבים עצמאיות רבות, ומפרישה רחבה ככל האפשר של רשתות אלו, על פי המדיניות המוצעת, ספקים גדולים כמו הוט, פרטנר וסלקום יוכלו להתחרות בעתיד בשוק רק על בסיס תשתית סיבים נפרדת מזו של בזק.

השימוש בשירותים סיטונאיים אקטיביים על גבי רשת בזק יתאפשר בטווח הארוך לספקים קטנים בלבד. לפיכך, המודל החדש קובע מתווה מדורג, לפיו תוגבל היכולת של הספקים הגדולים להתבסס על שימוש סיטונאי מפוקח ברשת בזק: החל מיום 1.1.2027, החובה תחול רק על 15% מסך המנויים הנוכחי של כל אחת מחברות הללו, והחל מיום 1.1.2028, החובה תופחת לשיעור של 5% מסך המנויים של כל אחת מהן.

ביחס להוט, שאינה יכולה לרכוש כיום שירותי BSA מבזק, נמצא כי באזורים בהם חברת IBC טרם פרסה היא נמצאת בנחיתות תחרותית מול יתר המתחרות בשוק. זאת, מאחר שתשתית הנחושת שלה מסוגלת לספק אינטרנט בקצבים של עד 500 מגה בלבד. המשרד סבור כי אם יתאפשר להוט לעשות שימוש, בדומה למתחרותיה, בשירותי השוק הסיטונאי, הדבר צפוי לקדם את התחרות ולשפר את מצבו של הצרכן באותם אזורים. לפיכך, על פי המודל המוצע בזק תחויב לספק בטווח הזמן הקרוב גם להוט שירות BSA, בהתאם למתווה המדורג דלעיל.

התעריפים שבמודל יחולו גם על ספקים שפרסו תשתיות באזורי התמרוץ מכוח מכרזי התמרוץ בשל היותם ספקים בלעדיים באותם אזורים. באזורים אלו ימשיכו לחול תעריפי הגישה הפסיביים הנמוכים יותר כפי שקיימים היום. כמו כן, באזורים שהיו בעבר אזורי תמרוץ והועברו לחובת פריסה של בזק בהתאם להחלטת שר התקשורת, ימשיך לחול התעריף הקיים הנמוך יותר, למשך שנה נוספת מיום ההעברה. כל זאת, על מנת להמשיך ולקיים את ההסדרים לתמיכה בפריסה מתקדמת בפריפריה.