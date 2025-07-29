עסקת המימון תבוצע בדרך של העמדת הלוואות לתקופת ההקמה שיכללו מימון קצר טווח לתקופת ההקמה (אשר יוחלף במימון ארוך טווח) והלוואת גישור עד להשקעת שותף המס.
אנרג'יקס מדווחת על התקשרות עם בנק MUFG בעסקת מימון להקמת צבר הפרויקטים של החברה בארה"ב בסך של עד 491 מיליון דולר.
המימון הינו להקמת פרויקטים בהספק של 270MW בפנסילבניה ווירג'יניה המהווים את צבר E5 ומצויים בשלבי הקמה ולקראת הקמה.
עסקת המימון תבוצע בדרך של העמדת הלוואות לתקופת ההקמה שיכללו מימון קצר טווח לתקופת ההקמה (אשר יוחלף במימון ארוך טווח) והלוואת גישור עד להשקעת שותף המס.