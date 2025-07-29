תיק אישי
אנרג׳יקס מדווחת על התקשרות עם בנק MUFG

 

 
אנרג׳יקס מדווחת על התקשרות עם בנק MUFG / תמונה: Dreamstimeאנרג׳יקס מדווחת על התקשרות עם בנק MUFG / תמונה: Dreamstime
 
אלי אופיר
29/07/2025

אנרג'יקס מדווחת על התקשרות עם בנק MUFG בעסקת מימון להקמת צבר הפרויקטים של החברה בארה"ב בסך של עד 491 מיליון דולר.

המימון הינו להקמת פרויקטים בהספק של 270MW בפנסילבניה ווירג'יניה המהווים את צבר E5 ומצויים בשלבי הקמה ולקראת הקמה.

עסקת המימון תבוצע בדרך של העמדת הלוואות לתקופת ההקמה שיכללו מימון קצר טווח לתקופת ההקמה (אשר יוחלף במימון ארוך טווח) והלוואת גישור עד להשקעת שותף המס.
 

