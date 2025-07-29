במעמד סגנית נשיא קטלוניה השיקו וולטה סולאר חברת האנרגיה הישראלית וקבוצת תדיראן את פרויקט הדגל של קטלוניה בשיתוף עם LC Paper, מפעל הנייר הגדול ביותר באזור ואחד הוותיקים באירופה הפועל זה למעלה מ-140 שנה: שדה אנרגיה בגודל של 6 מגרשי כדור רגל- 40,000 מ"ר.

"מדובר במערכת הסולארית הגדולה ביותר לצריכה עצמית במחוז, בהשקעה של כ־20 מיליון ש"ח, במסגרתה הוקם שדה סולארי בשטח של כ־40,000 מ"ר ומערכת אגירת אנרגיה במתח גבוה שתיבנה בהמשך״, אומר ערן טל מנכ"ל וולטה סולאר "השדה הסולארי עצמו צפוי להכניס כ־25 מיליון ש"ח בתקופת ההפעלה הראשונה ממכירת חשמל ירוק ולייצר כ־6.5 מיליון קוט"ש בשנה – כמות המספיקה לאספקת חשמל שנתית של כ־2,000 בתי אב – וכך לצמצם משמעותית את תלות המפעל ברשת החשמל״.

הפרויקט הוקם בסמוך למפעל הנייר במודל Power Purchase Agreement (PPA), במסגרתו תספק וולטה סולאר את האנרגיה ישירות למפעל כאשר תקופת אספקת החשמל הראשונה הינה למשך 15 שנה עם אופציות נוספות להארכה.

כניסתה של וולטה סולאר לשוק הספרדי נעשית על רקע משבר האנרגיה שפקד את אירופה מאז 2022, שהוביל לתלות בגז הרוסי. קטלוניה, בדומה לאזורים נוספים בספרד, מאיצה את המעבר לאנרגיות מתחדשות. השדה הסולארי נבנה על רקע המתיחות בין ספרד וישראל ובעוד שיותר מ־50% מעובדי וולטה סולאר שירתו במילואים לאורך תקופות שונות הוא הוקם בזמן שיא של 3 חודשים.

"ציונות אנרגטית היא היכולת שלנו כישראלים לא רק לייצר אנרגיה נקייה בישראל – אלא גם לייצא פתרונות שמביאים אור .תדיראן אנרגיה תמיד היתה בחוד החנית של הטכנולוגיה הישראלית ואנחנו גאים להביא לעולם את היכולות שלנו" הוסיף משה ממרוד המנכ"ל ובעלים של קבוצת תדיראן "ההחלטה האחרונה של משרד האנרגיה בהקשר למהפכת החשמל הסולארי בישראל מהווה צעד אסטרטגי חכם שיאפשר למשק הישראלי לרוץ קדימה".

פאו וילה, מנכ"ל LC Paper: "אני חושב שהדבר הכי טוב שוולטה סולאר עשו היה לעמוד בלוחות זמנים מאוד נוקשים – ממש דרקוניים. הם באים מתוך אקו-סיסטם של עשייה. הם הפגינו לחימה, נחישות ואופטימיות שהשרתה עלינו ביטחון. זה היה פרויקט מאוד מורכב, והם פשוט הלכו על זה.