המדד המשולב לחודש יוני ירד ב-0.67%

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/
המדד המשולב לחודש יוני ירד בשיעור של 0.67 אחוז. ירידה זו משקפת את הפגיעה הזמנית בפעילות הכלכלית במשק בעקבות מבצע "עם כלביא" שהתרחש באותו חודש. פגיעה זו כללה הגבלות בפתיחת עסקים וסגירת הפעילות האווירית האזרחית.
המדד המשולב הושפע לרעה מהירידות במדדי יצוא ויבוא הסחורות, ברכישות בכרטיסי אשראי ובשיעור המשרות הפנויות לנוכח המבצע בחודש יוני, ומהירידה בהתחלות הבנייה במרץ. עליות מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון במסחר (מאי) ויצוא השירותים (אפריל) מיתנו את ירידתו של המדד המשולב.
לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.
הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/