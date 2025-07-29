תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

גילת זכתה בחוזה של למעלה מ-8 מיליון דולר עם משרד הביטחון הישראלי לפתרון אסטרטגי לתקשורת לוויינית

Gilat Defense תספק פתרונות ושירותי SATCOM מתקדמים לתמיכה במגוון רחב של יישומים צבאיים

 

 
גילת אנטנה, קרדיט: חברת גילתגילת אנטנה, קרדיט: חברת גילת
 
מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/07/2025

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיית, פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום כי חטיבת הביטחון שלה, Gilat Defense, זכתה בחוזה בשווי של למעלה מ-8 מיליון דולר ממשרד הביטחון לאספקה והטמעה של מערכות  תקשורת לוויינית. האספקה צפויה להתבצע במהלך 12 החודשים הקרובים.

החוזה כולל פריסה של מערכות SATCOM מתקדמות המותאמות לדרישות המבצעיות של כוחות הביטחון של ישראל. מערכות אלו מתוכננות לתפקוד מתמשך בסביבות קשות ובלתי צפויות, מה שהופך אותן לאידיאליות למגוון רחב של צרכי תקשורת צבאית.

"השוק הצבאי הישראלי סומן על ידי גילת כמטרה בעלת עדיפות אסטרטגית וזכייה בחוזה חשוב זה מדגימה את תוצאות ההתמקדות הזו", אמר גלעד לנדסברג, נשיא Gilat Defense. "כמו כן, יש בכך גם להדגיש את החוזק של פורטפוליו המוצרים המאוחד שלנו - גילת, Gilat Wavestream ו-Gilat DataPath הפועלות כצוות מגובש אחד ומספק רמת יכולת וחדשנות גבוהה – השילוב גדול מסכום חלקיו".
 

x