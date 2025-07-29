גילת זכתה בחוזה של למעלה מ-8 מיליון דולר עם משרד הביטחון הישראלי לפתרון אסטרטגי לתקשורת לוויינית

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיית, פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום כי חטיבת הביטחון שלה, Gilat Defense, זכתה בחוזה בשווי של למעלה מ-8 מיליון דולר ממשרד הביטחון לאספקה והטמעה של מערכות תקשורת לוויינית. האספקה צפויה להתבצע במהלך 12 החודשים הקרובים.
החוזה כולל פריסה של מערכות SATCOM מתקדמות המותאמות לדרישות המבצעיות של כוחות הביטחון של ישראל. מערכות אלו מתוכננות לתפקוד מתמשך בסביבות קשות ובלתי צפויות, מה שהופך אותן לאידיאליות למגוון רחב של צרכי תקשורת צבאית.
"השוק הצבאי הישראלי סומן על ידי גילת כמטרה בעלת עדיפות אסטרטגית וזכייה בחוזה חשוב זה מדגימה את תוצאות ההתמקדות הזו", אמר גלעד לנדסברג, נשיא Gilat Defense. "כמו כן, יש בכך גם להדגיש את החוזק של פורטפוליו המוצרים המאוחד שלנו - גילת, Gilat Wavestream ו-Gilat DataPath הפועלות כצוות מגובש אחד ומספק רמת יכולת וחדשנות גבוהה – השילוב גדול מסכום חלקיו".