ארבה רובוטיקס: סנסראד השוודית החלה לספק את סדרת הרדאר הראשונה שלה המבוססת על השבבים של ארבה

חברת ארבה רובוטיקס (נאסד"ק ות"א: ARBE), מובילה עולמית בפתרונות הדור הבא של הרדאר, מודיעה היום כי סנסראד (Sensrad), ספקית רדאר Tier-1 מובילה משוודיה, החלה לספק ללקוחותיה סדרת רדארים ראשונה המבוססת על שבבי הרדאר של ארבה. הרדארים מיועדים לפרויקטים בתחומי רכב אוטונומי לשטח במגזר הבטחוני ובפרויקט תשתיות כבישים חכמות.
סנסראד ביצעה לאחרונה הזמנה משמעותית של ערכות שבבים מארבה, המהווה צעד חשוב בדרך למסחור פתרונות הרדאר שלה. השבבים של ארבה ישולבו במספר תוכניות, בהן של רכבי שטח אוטונומיים עבור לקוח אסטרטגי בארצות הברית במגזר הבטחוני, פרויקט תחבורה חכמה של Tianyi בסין, ומספר לקוחות פוטנציאליים.
על רקע ההתקדמות, חתמו החברות על הסכם תמיכה ותחזוקה מקיף לחיזוק פיתוח רדאר ההדמיה של סנסראד, המבוסס על טכנולוגיית השבבים של ארבה. במסגרת ההסכם, תשלם סנסראד תשלום חוזר לארבה עבור שירותי תמיכה, תחזוקה ושירותים מקצועיים.
ההסכם כולל מגוון שירותים רחב מצוותי התמיכה וההנדסה של ארבה: סקירות תכנון, פתרון תקלות מערכת, תמיכה בכיול, עדכוני תוכנה וחומרה, אופטימיזציה של ביצועים, וסיוע בעמידה בתקנים ובאישורים בינלאומיים. צוותי ארבה ילוו את סנסראד לאורך כל הדרך במטרה להבטיח אמינות, ביצועים ואפקטיביות מרבית של מערכות הרדאר המבוססות על טכנולוגיית ארבה.
מנכ"ל ארבה, קובי מרנקו, מסר: "הסכם זה משקף את הבשלות הגוברת של שיתופי הפעולה המסחריים שלנו עם ספקי רדאר מובילים. אנו גאים לתמוך בסנסראד בדרכה לשוק עם פתרונות רדאר מתקדמים ואיכותיים, ונמשיך לספק את התשתית הנדרשת לפיתוח מואץ וביצועים עקביים. אנו מצפים להעמיק את שיתוף הפעולה בשנים הקרובות".
מרקוס הסלבלאד (Marcus Hasselblad), מנכ"ל סנסראד, הוסיף: "שיתוף הפעולה עם ארבה הוא מרכזי ביכולתנו לספק לשוק את טכנולוגיית רדאר ההדמיה המתקדמת שלנו. ההסכם שנחתם מאפשר לנו להמשיך ולהעניק ללקוחותינו פתרון עמיד ומבוסס ניסיון, בגיבוי החדשנות והתמיכה המתמשכת של ארבה".