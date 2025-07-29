"אנו מזהים הזדמנויות באג"ח קונצרניות בדירוג השקעה"

ד"ר ננט הכלר-פיידרהב, ראש תחום אסטרטגיית השקעות, קיימות ומחקר ומנהלת ההשקעות הראשית של אזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה; סמי שער, הכלכלן הראשי של הבנק; וד"ר פיליפו פלוטי, כלכלן, מעריכים כי לנוכח העלייה במכסים והמתח הגובר בזירה הגלובלית, הסיכון למיתון נותר מוגבל, אך הצמיחה צפויה להיחלש. בהתאם לכך, הפחתנו במתינות את רמת הסיכון בתיק ההשקעות, תוך שמירה על אסטרטגיה מאוזנת המתמקדת בנכסים ובאזורים שיכולים להתמודד טוב יותר עם תקופה של חוסר ודאות הנובעת ממדיניות סחר.

עד כה, השווקים הפיננסיים הפגינו אדישות יחסית לדד-ליין של 1 באוגוסט, כאשר מדדי מניות מרכזיים המשיכו לשבור שיאים. הסכמי הסחר בין ארצות הברית ליפן ולאיחוד האירופי שמרו על אופטימיות המשקיעים. עם זאת, נוכח העלייה החדה ברמת המכסים, הגבוהה ביותר מאז שנות השלושים – אנו מעריכים כי תתחולל האטה גלובלית משמעותית, לצד בחינה מחודשת של סיכונים מצד המשקיעים.

האי ודאות לא תסתיים ב־1 באוגוסט. גם ההסכמים שנחתמו עד כה דורשים מו”מ נוסף, ותיתכן החמרה זמנית כלפי מדינות שלא יחתמו על הסכמים מותאמים. במקביל, עסקים רבים יוותרו במצב של חוסר ודאות מתמשך. ההשלכות של העלאת המכסים אינן זניחות, בעוד בקדנציה הראשונה של טראמפ שיעור המכס הממוצע עלה בכ־1.5 אחוזים, כעת מדובר בזינוק של כ־15 אחוזים במונחים משוקללים. יצואנים זרים אמנם סופגים כיום חלק מהמכסים, אך עיקר הנטל ממשיך ליפול על היבואנים האמריקאים.

לפי תחזיות הבנק, התפתחויות אלו צפויות להוביל להאטה משמעותית בצמיחה הגלובלית, מבלי להוביל למיתון. הצמיחה בארצות הברית בשנת 2025 צפויה לעמוד על כמחצית מקצב הצמיחה הפוטנציאלי, כאשר השפעת המכסים תורגש בעיקר במחצית השנייה של השנה.

נכון לעתה, ההשפעה על האינפלציה נותרה מתונה- בין היתר הודות לכך שעסקים רבים הקדימו רכישות וצבירת מלאים. עם זאת, בחודש יוני נצפתה עלייה באינפלציית ליבת הסחורות בתחומים שנפגעו מהמכסים, בהם ריהוט ומוצרי פנאי כמו צעצועים. אנו מעריכים כי אינפלציית הליבה של הצריכה הפרטית תגיע לשיא של 3.4 אחוזים לקראת סוף השנה. בשל אי הוודאות לגבי קצב גלגול עלויות הקלט אל מחירי הצרכן, אנו עוקבים אחר מחירי קמעונאות בזמן אמת.

מבחינת החשיפה הכלכלית, מדינות כמו מקסיקו, קנדה וטאיוואן עלולות להיפגע יותר מהמכסים האמריקאיים. עם זאת, החשיפה של מקסיקו וקנדה מצטמצמת הודות להסכם הסחר המשולש שנחתם בשנת 2020. התחזיות שלנו לשנת 2025 עומדות על צמיחה שלילית של 0.7 אחוז במקסיקו, צמיחה של 1.4 אחוז בקנדה, ו־3.3 אחוז בטאיוואן.

באירופה, החשיפה הישירה לארצות הברית מוגבלת יחסית, שכן מרבית הסחר מתבצע בתוך היבשת. בגרמניה ובאיטליה, היצוא לארצות הברית מהווה כ־3 אחוזים מהתוצר, ובספרד כ־1 אחוז בלבד. במסגרת ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיחוד האירופי, יוחל מכס בסיסי של 15 אחוז – במקום 30 אחוזים כפי שאיים הממשל האמריקאי. בתמורה, האיחוד התחייב לרכוש אנרגיה אמריקאית בהיקף של 750 מיליארד דולר ולהשקיע בארצות הברית סכום נוסף של 600 מיליארד דולר. תחום הרכב, שעליו הוטל בעבר מכס של 27.5 אחוזים, ייהנה אף הוא מהמכס החדש, מה שמקל בעיקר על גרמניה. ספרד חשופה יותר למכסים בתחום החקלאות, כאשר נמשכים מגעים בנוגע לפטורים אפשריים.

בהיבט ההשקעות, תנודתיות שוקי המניות נותרה מתונה, מדד הפחד VIX עומד על רמה של 15.2, לעומת ממוצע היסטורי של כ־20. עם זאת, אנו מעריכים כי התנודתיות תעלה בהמשך הרבעון השלישי. מדדי המניות החשופים ביותר להכנסות מארצות הברית הם של בריטניה, גרמניה, צרפת ויפן.

התנאים הכלליים עדיין מאפשרים השקעה במניות, אך תוצאות הרבעון השני היו מעורבות, תחזיות הרווח לא עודכנו כלפי מעלה, והסנטימנט נראה מופרז. בחודש יולי מימשנו רווחים במניות שווקים מפותחים, אך שמרנו על חשיפת יתר לשווקים מתעוררים – בעיקר הודו ודרום קוריאה – בזכות תמחור נוח וצפי לצמיחה חזקה ברווחים.

בתחום האג"ח, אנו מזהים הזדמנויות באג"ח קונצרניות בדירוג השקעה. אג"ח ממשלתיות עלולות להיפגע בשל ההשפעה הפיסקאלית של המכסים. בגרמניה קיימת גמישות תקציבית שתאפשר תגובה, אך במדינות כמו צרפת ואיטליה היכולת מוגבלת, מה שעשוי להוביל להתרחבות במרווחי האשראי שלהן מול הבונד הגרמני.

בשוק המטבעות, פערי הפגיעה הכלכלית מהמהלכים וההשפעה על תחזיות הריבית צפויים לתרום לתנודתיות. שער האירו דולר צפוי להישאר בטווח הוגן של 1.15 עד 1.20. בנוגע לין היפני, ההסכם עם ארצות הברית צפוי לתמוך בהתחזקותו. לסיכום, אנו רואים תפקיד משמעותי לזהב בבניית עמידות בתיק ההשקעות ובהגנה מפני סיכונים. לאחר שהפחתנו את החשיפה במהלך תקופת ההמתנה למכסים, החודש העלינו את החשיפה מחדש לרמה ניטרלית.