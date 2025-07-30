הלחץ (בינתיים) לא משפיע על פאוול, משאיר את הריבית על כנה

נגיד הבנק המרכזי הפדרלי בארה"ב הודיע היום את הודעת הריבית, והחליט להשאיר את הריבית על כנה ברמה של 4.5%.

יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לא רמז במסיבת עיתונאים כי קיצוץ ריבית עשוי להתבצע בפגישה הבאה ב-16-17 בספטמבר, וציין כי הפד יעריך נתונים רבים בחודשים הקרובים.

"לא קיבלנו החלטות לגבי ספטמבר", אמר.

מושלי הפד, כריסטופר וולר ומישל באומן, לא הסכימו עם ההחלטה והעדיפו להוריד את הריבית ברבע אחוז, הפעם הראשונה ששני מושלי הפד חלוקים בדעתם על החלטת מדיניות מוניטרית מזה יותר משלושה עשורים.

בנוגע לנגידי הפד שהתנגדו, אמר פאוול "מה שאתם רוצים מכל אחד הוא הסבר ברור על מה שאתם חושבים, וזה מה שהיה לנו היום. זו הייתה פגישה די טובה סביב השולחן".

ההערכות המוקדמות היו לריבית ללא שינוי



כפי שניתן לראות, ההערכות המוקדמות היו כי פאוול ישאיר את הריבית ללא שינוי. ההערכות אלה לא השתנו בימים האחרונים.

נדרשת ודאות גבוהה יותר

נגיד הבנק המרכזי פאוול ציין במסיבות העיתונאים האחרונות שלו כי נדרשת ודאות גבוהה יותר, כשהוא בעיקר מכוון להשפעת המכסים על הכלכלה, אבל לא רק להשפעה אלא גם להיקף המכסים שיוטלו.

בשבוע האחרון התבשרנו על הסכמי סחר משמעותיים עם יפן, ועם האיחוד האירופי, בשני ההסכמים מדובר על היקף מכסים של 15%, ועל השקעה משמעותית בארה"ב. ההסכמים האלה מתווים את הכיוון אליו חותר טראמפ – היקף מכסים לא גבוה במיוחד, שלא יורגש דרמטית בכיסו של הצרכן האמריקאי, ואולי אף ברובו יקוזז על ידי היצרנים והיבואנים, וגם על ידי תנועת המטבע. כל זה יביא להשפעה אינפלציונית מתונה, ויסייע לפד להתקדם בהורדת הריבית.

הדילמה של הפד

בסקירה של יוליוס בר, שפירסמנו כאן באתר פאנדר הזכירו כלכלני הבנק כי הפד ניצב כעת מול שתי דילמות מקבילות: מצד אחד, המומנטום של הצמיחה הכלכלית נחלש (דבר שמחייב הקלה במדיניות), מצד שני, האינפלציה נותרת עיקשת סביב רמה של 3% ואינה מתקרבת ליעד שהציב הפד (מצב המצדיק מדיניות מוניטרית הדוקה).

לכל זה מוסיפים את הלחץ הפומבי המשמעותי של דונלד טראמפ על יו"ר הפד ג'רום פאוול להוריד ריבית, עלול לגרור דווקא חשש הפוך, כלומר חשש שגם מהלך מוצדק עשוי להיראות ככניעה ללחצים פוליטיים ולפגוע בתדמית העצמאות של הפד.

קונצנזוס ההערכות – הריבית תרד בספטמבר

בהודעת הריבית הקודמת, הפד לא שינה את הערכתו לגבי קצב הורדות הריבית לשנה זו, שעדיין עומדת על שתי הורדות ריבית. אחרי הודעת הריבית של יולי, נותרו רק 3 הודעות ריבית – 17 בספטמבר, 29 באוקטובר ו-10 בדצמבר. לאור ההערכה ל-2 הורדות ריבית השנה, ההערכות בשוק הן להורדת ריבית בספטמבר (ר' גרף מצורף).





לאור זאת, הודעת הריבית הבאה תהיה מאוד משמעותית, שכן בתחזית הכלכלית הקודמת, יותר חברי הפד הצביעו על כך שהריבית תישאר השנה ללא שינוי. 7 חברים לעומת 4 חברים שהצביעו על כך בתחזית הקודמת. למרות זאת הערכת עדיין היתה ל-2 הורדות ריבית.