גלעד יעבץ, מייסד החברה, יוביל את אנלייט כיו"ר דירקטוריון פעיל

לתפקיד מנכ"לית החברה תמונה עדי לויתן, בעלת רקורד ניהולי עשיר בתפקידי הנהלה בכירים בחברות המובילות בעולם בתחומן; יאיר סרוסי ימונה לסגן יו"ר הדירקטוריון.

מהלך החיזוק, ההמשכיות וההרחבה מהווה את אבן דרך הבאה במפת הדרכים של החברה, ההופכת מובילה עולמית בתחום האנרגיות המתחדשות.

אנלייט מודיעה היום (ד') על חיזוק והרחבת שדרת ההנהגה הבכירה שלה: גלעד יעבץ, מייסד ומנכ"ל החברה, ימונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה; ולתפקיד המנכ"לית תמונה עדי לויתן, המביאה עמה יותר משני עשורים בתפקידים ניהוליים בכירים בחברות גלובליות. בתפקידה האחרון בחברת 3M, שנמנתה עם חברות ה-Fortune 100, כיהנה כמנכ"לית חטיבה בת כ-700 עובדים ב-5 יבשות, המניבה הכנסות של כ־1.5 מיליארד דולר לשנה.

גלעד יעבץ, ימונה ליו"ר פעיל ב- 100% משרה, ויפעל יד ביד עם מנכל"ית החברה, דירקטוריון החברה, ההנהלה והעובדים על מנת להמשיך להצעיד אותה לצמיחה והתרחבות, תוך שימור יכולת הביצוע יוצאת הדופן, אמינות, שקיפות ואיכות.

יאיר סרוסי, שכיהן כיו"ר הדירקטוריון בשבע השנים האחרונות, ימונה לתפקיד סגן יו"ר הדירקטוריון. סרוסי ימשיך ללוות את הנהלת החברה וחברות הבת, ולהביא עמו את ניסיונו העשיר לדירקטוריון החברה בתחומי הפיננסים והאסטרטגיה.

המהלך, אשר ייכנס לתוקף ב 1.10.25, מתבצע בשעה שאנלייט נמצאת בנקודה הטובה ביותר בתולדותיה, עם תשתית ארגונית, עסקית וניהולית המאפשרת המשך צמיחה משמעותית. בשנים האחרונות ביצעה החברה, בד בבד עם בניית מנועי צמיחה עסקיים המייצרים גידול מהיר ומתמשך ותוצאות יוצאות דופן, מהלכים אסטרטגיים לבניית תשתיות ניהוליות המבססות קדימה את המשך ההובלה ארוכת השנים שלה. בין השאר התבצע חיזוק ועיבוי משמעותי של ההנהלה הבכירה, מינוי מנכ"לים ליחידות העסקיות והגיאוגרפיות, פיתוח מערכת איכות וניהול מידע אינטגרטיבית מובילה בתחומה, פיתוח מערכת ניהול אנרגיה המובילה בשוק בתוצאות העסקיות שלה, ועוד. החברה הצליחה לאורך השנים לבסס שדרת ניהול איתנה, מנוסה ומגוונת, הכוללת שילוב של מנהלים בכירים שצמחו בחברה לצד בכירים שהצטרפו לאנלייט מחברות מובילות במשק.

המעבר של גלעד יעבץ לתפקיד יו"ר פעיל, יחד עם מינויה של עדי לויתן כמנכ"לית החברה, המביאה רקורד עשיר ויוצא דופן מחברת Fortune 100 גלובלית הפועלת ב- 60 מדינות, כמו גם בתפקידים בכירים אותם מילאה שנים רבות בחברת מקינזי, פירמת הייעוץ האסטרטגי המובילה בעולם, מהווה בדיוק את המהלך הנדרש להמשך התפתחותה המואצת של אנלייט והתרחבותה הגלובלית.

גלעד יעבץ: "היום אנחנו מודיעים על השלב הבא במסע המופלא של אנלייט להפיכתה לאחת החברות הגדולות והמשפיעות בעולם בתחומה. בשלב הזה, כשאנלייט נכנסת לעידן חדש של התרחבות גלובלית ומימוש הפוטנציאל שלה כשחקנית מובילה בשוק העולמי, אין לי צל של ספק שעדי היא האדם הנכון להוביל את החברה קדימה. היא מביאה עימה ניסיון ניהולי ואסטרטגי עשיר מחברת הייעוץ הגלובלית מקינזי ומענקית הטכנולוגיה והתעשייה M3, שם שימשה כמנהלת בכירה ואחת ממנהיגות החברה. M3 היא אחת החברות התעשייתיות המובילות בהיסטוריה של אמריקה התאגידית, חלק ממדד הדאו ג׳ונס וחברה שהצמיחה שורת מנהלים בכירים בחברות בינלאומיות. 3M תמיד שימשה עבורנו השראה כיצד לבנות חברה שנועדה להישאר לנצח - Built to Last.

המהלך שאנו מבצעים היום הוא מהלך של חיזוק והמשכיות. הוא מבטא מחויבות עמוקה להמשך עשייה איכותית בצניעות, יצירת ערך לבעלי המניות, ואמון עמוק ביכולות החברה. אני מצפה לעבודה המשותפת עם עדי כיו"ר פעיל, ובטוח שעם עדי כמנכ״לית, לצד הנהלה מקצועית מנוסה ומגוונת ודירקטוריון איכותי ועמוק, יצרנו את השילוב הנכון שיאפשר לאנלייט להגיע לפסגות חדשות. אני נרגש שאת הדרך הזו נמשיך לעשות יחד עם יאיר סרוסי, מורי וחברי, עם עמית פז, מייסד החברה והמנהלים הבכירים מדור המייסדים שממשיכים לדחוף ולהאיץ את החברה יום יום, ובעיקר עם עובדי אנלייט, אשר המחוייבות, היצירתיות והמקצועיות שלהם הם הלב הפועם של החברה."

עדי לויתן: "אני נרגשת וחשה כבוד גדול להיכנס לתפקיד מנכ"ל אנלייט, חברה שהיא שם דבר בתחום האנרגיות המתחדשות. זו זכות עבורי להצטרף לאנלייט בשלב משמעותי כל כך בהתפתחותה, שבו היא ממצבת את עצמה כאחת החברות המובילות בעולם בתחומה. אמשיך להצעיד את החברה בדרכה המופלאה, תוך מחוייבות לערכים ולחזון שהנחילו מייסדיה גלעד יעבץ, עמית פז וצפריר יואלי; לעובדי אנלייט שבמסירות גבוהה הביאו את אנלייט למקום בו היא היום; ולמשקיעים של אנלייט, שצועדים איתנו בדרך משותפת. אני מודה ליאיר סרוסי, לגלעד יעבץ ולדירקטוריון החברה על האמון, ובטוחה שנמשיך יחד להוביל, להתפתח ולכבוש פסגות חדשות."

יאיר סרוסי: "היום אנחנו נכנסים לשלב הבא בבנייתה של חברה מצטיינת, שתאפשר את המשך תנופת הצמיחה של אנלייט. שבע השנים האחרונות כיו"ר הדירקטוריון היו מסע מרתק של צמיחה מואצת ובניית חברה בינלאומית גדולה, עם DNA ישראלי ייחודי שמשלב ערכים ויזמות עם מקצוענות חסרת פשרות. במהלך השנים הללו, העמקנו את השדרה הניהולית, פיתחנו מנועי צמיחה חדשים וחיזקנו את ההובלה של אנלייט בישראל ובעולם. לא בכדי שווי השוק של החברה זינק מ־200 מיליון דולר ל־3 מיליארד דולר. השילוב בין גלעד, יזם־מייסד שניהל את החברה בכישרון ובנחישות וייכנס לתפקיד יו"ר, לבין עדי, המנכ"לית הנכנסת, שמביאה עמה ניסיון רב מחברות גלובליות מובילות, מסמן שלב חשוב נוסף בהתפתחות של חברה יוצאת דופן, שאני גאה להיות חלק ממנה. אני שמח להמשיך לתרום מניסיוני וללמוד מהמנהלות ומהמנהלים המוכשרים של אנלייט."