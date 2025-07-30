פייבר מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2025

עליה של 9.8% משנה לשנה בהיקף ההוצאה השנתית ללקוח.

החברה מאשרת את תחזית ההכנסות וה-EBITDA המתואם לשנת 2025.

מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל פייבר: "ככל שהבינה המלאכותית ממשיכה לעצב מחדש את שיטות העבודה, הפרילנסרים שלנו ממלאים תפקיד מכריע בסיוע ללקוחות לנווט בנוף הטכנולוגי המשתנה במהירות, ולהפוך את כלי ה-AI שלהם לבעלי השפעה עסקית ממשית".

פייבר אינטרנשיונל בע"מ (NYSE: FVRR), החברה שמשנה את האופן שבו העולם עובד ביחד, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2025. תוצאות תפעוליות נוספות והתייחסות ההנהלה ניתן למצוא במכתב בעלי המניות של החברה, הזמין באתר קשרי המשקיעים שלה investors.fiverr.com.

מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל פייבר: "הבינה המלאכותית ממשיכה להיות מנוע משמעותי בכל תחום שבו אנו פועלים- מהתרחבות מואצת של קטלוג השירותים מבוססי AI שלנו, דרך יצירת חוויות לקוח טרנספורמטיביות, ועד אוטומציה של תהליכי עבודה בתוך פייבר עצמה. לצד המאמצים המתמשכים שלנו לחדור לחברות גדולות, אנו מזהים מגמות צמיחה מעודדות בוורטיקלים מרכזיים ובעסקאות בעלות ערך גבוה. ככל שהבינה המלאכותית ממשיכה לעצב מחדש את שיטות העבודה, הפרילנסרים שלנו ממלאים תפקיד מכריע בסיוע ללקוחות לנווט בנוף הטכנולוגי המשתנה במהירות, ולהפוך את כלי ה-AI לבעלי השפעה עסקית ממשית. פייבר ממוקמת בעמדה ייחודית בצומת שבין האדם לבינה המלאכותית, מה שהופך אותנו לפלטפורמה מובילה במומחיות בשירותי AI."

עופר כץ, נשיא וסמנכ"ל הכספים של פייבר: "הצגנו תוצאות חזקות ברבעון השני, תוך שמירה על גישה מאוזנת בין צמיחה לרווחיות. הצמיחה והחדשנות נותרות בראש סדר העדיפויות שלנו, במיוחד בתקופה שבה הבינה המלאכותית פותחת הזדמנויות חדשות כמעט בכל תחום. במקביל, אנו מחויבים ובטוחים ביכולתנו לעמוד ביעדים לטווח הארוך שהצבנו ל-Adjusted EBITDA ולתזרים המזומנים החופשי. התחזית המעודכנת שלנו משקפת את האמון שלנו ביכולת הביצוע, לצד מודעות מתמדת לשינויים בסביבה המאקרו-כלכלית".

נקודות מרכזיות:

תוצאות חזקות ברבעון השני: הצגנו ביצועים טובים בכל מגזרי המרקטפלייס והשירותים, יחד עם המשך משמעת תפעולית. הכנסות מפעילות המרקטפלייס נבעו מגידול משמעותי בקטגוריות הקשורות לבינה מלאכותית ותנופה מתמשכת של השירותים המנוהלים של Fiverr Pro, בעוד שמגזר השירותים תרם לעלייה בהכנסות הודות להזדמנויות מכירה צולבת ומכירה נוספת של שירותים בעלי ערך מוסף.

צמיחה מואצת בקטגוריית AI: שגשוג בשירותים מבוססים בינה מלאכותית שזוכים לביקושים גוברים, במיוחד סביב סוכני AI, אוטומציה של תהליכי עבודה ו־Vibe Coding. עסקים בכל גודל פונים לפרילנסרים של פייבר כדי לגשר בין טכנולוגיית AI לבין היישום הארגוני בפועל.

תנופה מתמשכת בשירותים המנוהלים: השירותים המנוהלים של Fiverr Pro מראים צמיחה משמעותית, המונעת על ידי ביקוש לעסקאות גדולות ובעלות ערך גבוה. הביצועים בפרויקטים רחבי היקף עבור לקוחות חדשים עתירי תקציב ולקוחות חוזרים נותרו יציבים, כאשר עסקאות נוספות ממשיכות לזרום בקצב קבוע לאורך הרבעון. השירותים המנוהלים ממשיכים לשמש מנוע מרכזי בהתרחבות לשוק הפרימיום.

אישור מחדש לתחזית השנתית ל-2025: אנו מאשרים מחדש את תחזית ההכנסות וה־Adjusted EBITDA לשנת 2025 עם המשך ביצועים איתנים ועקביים בהתאם ליעדים ולמפת הדרכים שהוגדרו בתחילת השנה, ותוך שמירה על משמעת ויעילות ניהולית ברמה הגבוהה ביותר.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2025:

ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב־108.6 מיליון דולר, בהשוואה ל־ 94.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, עלייה של 14.8% משנה לשנה.

הכנסות מהמרקטפלייס ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב־74.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 76.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, ירידה של 2.0% משנה לשנה.

מספר הלקוחות הפעילים השנתי נכון ל־30 ביוני 2025 עמד על 3.4 מיליון, לעומת 3.8 מיליון ב־30 ביוני 2024, ירידה של 10.9% משנה לשנה.

ההוצאה השנתית פר לקוח (Annual spend per buyer) נכון ל־30 ביוני 2025 עמדה על 318 דולר, לעומת 290 דולר ב־30 ביוני 2024, עלייה של 9.8% משנה לשנה.

שיעור נתח המרקטפלייס לתקופה של 12 חודשים שהסתיימה ב־30 ביוני 2025 עמד על 27.6% – בדומה לשיעור המקביל בשנת 2024.

הכנסות משירותים ברבעון השני של 2025 הסתכמו ב־34.0 מיליון דולר, לעומת 18.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, עלייה של 83.8% משנה לשנה.

שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2025 עמד על 81.2%, ירידה של 190 נקודות בסיס לעומת 83.1% ברבעון השני של 2024. שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של 2025 עמד על 84.5%, עלייה של 10 נקודות בסיס לעומת 84.4% ברבעון השני של 2024.

הרווח הנקי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2025 הסתכם ב־3.2 מיליון דולר, או 0.09 דולר רווח נקי בסיסי ורווח נקי מדולל למניה, לעומת רווח של 3.3 מיליון דולר, או 0.09 דולר רווח נקי בסיסי למניה, ו-0.08 דולר רווח נקי מדולל למניה ברבעון השני של 2024.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של 2025 הסתכם ב־27.4 מיליון דולר, או 0.75 דולר רווח נקי בסיסי למניה, ו־0.69 דולר רווח נקי מדולל למניה, בהשוואה ל־23.8 מיליון דולר, או 0.63 דולר רווח נקי בסיסי ו־0.58 דולר רווח נקי מדולל למניה ברבעון השני של 2024.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2025 הסתכם ב־25.2 מיליון דולר, בהשוואה ל־21.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, עלייה של 20.2% משנה לשנה.

תזרים מזומנים חופשי (Free cash flow) ברבעון השני של 2025 הסתכם ב־25.0 מיליון דולר, לעומת 20.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, עלייה של 21.1% משנה לשנה.

ה־EBITDA המתואם ברבעון השני של 2025 הסתכם ב־21.4 מיליון דולר, לעומת 17.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. שיעור ה־EBITDA המתואם עמד על 19.7% ברבעון השני של 2025, לעומת 18.9% ברבעון השני של 2024 – שיפור של 80 נקודות בסיס משנה לשנה.





