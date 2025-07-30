מה מגביל את שוק המניות ?

‏ לומברד אודייר: שוק המניות צפוי להמשיך לעלות, אך תמחורים גבוהים מגבילים את הפוטנציאל בטווח הקצר

אדמונד נג, אסטרטג מניות בכיר, ופטריק קלנברגר, אסטרטג שווקים מתעוררים בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציינים כי מדד מניות העולם עלה לשיא חדש בתחילת יולי. מגזרי הטכנולוגיה והשירותים הדיגיטליים הובילו את העליות, בעוד גם מגזרים מחזוריים כמו חומרי גלם ותעשייה הציגו ביצועים חיוביים. לעומתם, הסקטורים הדפנסיביים נחלשו, ומניות האנרגיה נסוגו בעקבות התמתנות המתיחות הגיאופוליטית.

שורת הודעות חיוביות בחודש האחרון חיזקה את התחזית האופטימית למגזרי הטכנולוגיה. כך למשל, מיקרוסופט ואלפאבית דיווחו על זינוק בהיקף המידע המעובד במרכזי הנתונים שלהן, עדות לביקוש גבוה לפתרונות בינה מלאכותית. עם פתיחת עונת הדוחות לרבעון השני של 2025, המשקיעים יתמקדו בהשפעות המכסים על תחזיות החברות, בתרומת טכנולוגיות הבינה המלאכותית לשורת ההכנסות והרווחים ובחוסנו של הצרכן. להערכת הבנק, צפויות הפתעות חיוביות עם המשך צמיחה ברווח למניה שתתמוך בעליות נוספות.

עם זאת, רמות התמחור הגבוהות והחשש מעליות מהירות מדי בתקופה של תנודתיות גוברת, על רקע יישום המכסים, הביאו את הבנק לצמצם חשיפה למניות בשווקים המפותחים. כך למשל, מכפיל הרווח החזוי של מדד המניות האמריקאי טיפס לכמעט 23, רמה הגבוהה בשתי סטיות תקן מהממוצע ההיסטורי.

בשווקים האירופיים, לאחר שנה חזקה יחסית, מדד מניות גוש האירו פיגר בשבועות האחרונים. עם זאת, תמריצים פיסקאליים בעלי השלכות רב־שנתיות תומכים בבניית הזדמנויות חדשות. מנגד, התחזקות המטבע ואי הוודאות סביב מכסים ממשיכים להעיב על תחזיות הרווח. הבנק שומר לעת עתה על עמדה ניטרלית תוך העדפת מגזרים עם שיפור בסיסי מתמשך כגון מגזר הפיננסים.

ביפן, הבנק שומר על גישה חיובית לטווח הארוך נוכח פוטנציאל הערך שיכול להשתחרר בזכות רפורמות שהחלו בשנת 2014. אספת בעלי המניות השנתית שנערכה לאחרונה חיזקה את ההערכה עם עלייה יוצאת דופן בהתנגדות של משקיעים למינוי מחודש של מנכ"לים. מדובר בעדות להתחזקות הגורמים האקטיביסטיים ולמעורבות של גופים מוסדיים שבעבר לא נטו להתערב. עם זאת, יפן נפגעת ממכסים שפוגעים בענף הרכב, וכתוצאה מכך יצרניות נאלצות להוריד מחירים כדי לשמר תחרותיות בשוק האמריקאי.

מניות בשווקים המתעוררים ממשיכות להציג ביצועים חיוביים הודות לירידת מחירי הנפט, הקלה במימון הגלובלי ועלייה בהתעניינות המשקיעים. הודו ודרום קוריאה נותרות הבחירות המובילות של הבנק. גם התחזית לסין השתפרה מעט, בין היתר בזכות תמחור אטרקטיבי וזרימת כספים מקומית, על אף אתגרים מבניים קיימים.

המומנטום החיובי בשווקים המתעוררים נמשך לאחר עלייה של שישה אחוזים ביוני, שהגדילה את הפער המצטבר מול השווקים המפותחים לשמונה נקודות אחוז מתחילת השנה. הבנק צופה שהמגמה תימשך על רקע תנאי מאקרו תומכים ותמחור אטרקטיבי יחסית. ירידת מחירי הנפט צפויה לתמוך בצריכה ובצמיחה, במיוחד במדינות הכנסה נמוכה. דחייה נוספת של יישום המכסים הגבירה את התקווה להסכמי סחר, והאטה כלכלית בארצות הברית בשילוב שינויים רגולטוריים תורמים לירידת תשואות אג"ח אמריקאיות. גורמים אלה תומכים בצמיחה בשווקים מתעוררים. גם היחלשות הדולר תורמת לשיפור תנאי המימון ומחזקת את האטרקטיביות של השקעות מחוץ לארצות הברית. מניות בשווקים מתעוררים עדיין נסחרות בתמחור הנמוך ב־35 אחוזים ממקביליהן בשווקים המפותחים.

חולשת הדולר מצמצמת את העלות האלטרנטיבית של השקעה במטבעות מקומיים, תומכת בתמחור המניות ומעודדת זרימות הון פנימה. מאז אמצע אפריל, משקיעים מוסדיים זרים השקיעו 34 מיליארד דולר בהודו, טאיוואן, דרום קוריאה, ברזיל ואינדונזיה. מדובר בהיקף נמוך יחסית להשקעות שבוצעו בשנים קודמות, אך הוא מצביע על חזרה של האמון. נתח השווקים המתעוררים מסך הנכסים המנוהלים ירד מ־8 אחוזים בשנת 2017 ל־5 אחוזים בלבד כיום, מה שמעיד על פוטנציאל לגידול נוסף. מנגד, התחזקות המטבעות המקומיים עלולה להכביד על הרווחיות ממכירות בארצות הברית, בעיקר בטאיוואן ובדרום קוריאה.

גם בסין נרשם שיפור מתון בתחזית המאקרו הודות להשפעה רכה מהצפוי של המכסים ולהסכם סחר חשוב שנחתם בז'נבה, שהובילו להעלאת תחזיות הרווח על ידי אנליסטים. הפער התמחורי מול שווקים מתעוררים אחרים התרחב, מה שהפך את השוק הסיני לאטרקטיבי יחסית בחודשיים האחרונים. גם אסטרטגיית הגיוון של משקיעים מוסדיים עשויה להטות זרימות פנימה לסין, שנמצאת כיום בחסר משמעותי בתיקי השקעות עולמיים. משקיעים מקומיים רכשו מניות סיניות בהיקף של 97 מיליארד דולר מאז תחילת השנה, קרוב לסך הרכישות בשנת 2024 כולה, מה שמעיד על עניין פנימי גבוה. נוסף על כך, הקמפיין בסין נגד תחרות הרסנית והסרת עודפי ייצור עשוי למשוך משקיעים. עם זאת, האתגרים נותרים משמעותיים לרבות ירידת מחירי הנדל"ן, מדדי פעילות חלשים, לחצים דפלציוניים ותחזית לצמיחה חלשה ברבעונים הקרובים.