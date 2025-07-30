עשות אשקלון בתנופת צמיחה משמעותית בתחום התעופה

מנכ"ל עשות, אלי דמרי: "עשות אשקלון שנמצאת בתנופת צמיחה משמעותית בכל תחומי פעילותה, ממשיכה לחזק את קשריה האסטרטגיים עם לקוחותיה שהינם חברות מהגדולות ומהמובילות בתחומן בעולם ולהגדיל באופן משמעותי את היקפי הפעילות בתחום התעופה.
בהמשך להגדלה המשמעותית של הכנסות החברה משוק התעופה בשנת 2024 שעמדה על למעלה מ-40%, אנחנו גאים לדווח על הגדלת והארכת הסכם מסגרת ארוך טווח עם לקוח אמריקאי מוביל, שהינו מהיצרנים הגדולים בעולם בתחום התעופה, לאספקה של מערכות אלקטרו-מכניות קריטיות הן למטוס Single Aisle מוביל בתעופה אזרחית והן למטוס מטען המיועד בעיקר ליישומים צבאיים. ההסכם המעודכן מהווה אבן דרך אסטרטגית במסגרת מערכת יחסים עסקית בת למעלה מ-40 שנה עם הלקוח, והארכתו לתקופה נוספת מהווה הבעת אמון גבוהה מאוד בחברה. הבעת אמון זו נובעת, בין היתר, מציונים מעולים של החברה בנושאי האיכות וה-OTD. ההסכם תואם את אסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות, הגדלת רווחיות החברה ולמיצוי הפוטנציאל העסקי המשמעותי מול הלקוחות הקיימים עמם לעשות יש קשרים עסקיים מצוינים וארוכים. יחד עם המשך הגידול המואץ בצבר ההזמנות, עשות מחזקת את מעמדה כמובילה עולמית וטכנולוגית בתחומי פעילותה."
עשות אשקלון, בשליטת קרן פימי (66%), הודיעה היום כי חתמה על הארכה, הגדלה ועדכון של הסכם מסגרת ארוך טווח ובלעדי (Single Source) עם לקוח אמריקאי שהינו מהיצרנים הגדולים בעולם בתחום התעופה, לייצור ואספקת מערכות אלקטרו-מכניות מורכבות ומייצבים לניהוג, לשנים 2028 עד 2032.
ההיקף הכספי הצפוי מהארכת הסכם המסגרת הינו כ-120 מיליון דולר, ויחד עם יתרת היקפו הכספי של ההסכם הקיים כ-148 מיליון דולר.
במסגרת עדכון ההסכם נקבע כי עד 20% מהאספקות יבוצעו על ידי חברת הבת האמריקאית, שהינה בבעלות מלאה של עשות – Reliance Gear, וזאת בהתאם לאסטרטגיה של החברה הרואה בארה"ב שוק מפתח. בכוונת החברה למנף את הרחבת יכולות ההרכבה והייצור בחברת הבת, שתבוצע במסגרת ההסכם המעודכן ותמומן בעיקר על ידי תשלום ה-NRE של הלקוח, להגדלת הפעילות בארה"ב.
56 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 51.68 מיליון בעשות
קרנות נאמנות שמחזיקות את עשות. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
3.36%
|
2744550
|
3.08%
|
847783.8
|
2.64%
|
5365107.9
|
2.57%
|
10572314.4
|
1.8%
|
1135012.5
|
1.62%
|
178216.2
|
1.54%
|
2185380
|
1.52%
|
2866490.1
|
1.2%
|
1465538.4
|
1.17%
|
380133