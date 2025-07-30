באבלס מתקדמת לעסקת שליטה בתחום טכנולוגיות הבישום

העסקה כוללת את מלוא פעילות מיו: הקניין הרוחני, המותגים והמלאי – ללא התחייבויות;
המיזם המשותף צפוי ליהנות מסינרגיה רחבה עם מערך הסחר, הרכש וה- AI שפיתחה באבלס;
למיו אלפי לקוחות, ביניהם כמאות לקוחות מוסדיים מובילים מתחום המלונאות והקמעונאות;
היקף המכירות השנתי של פעילות מיו הסתכם בשנת 2024 בכ-12 מיליון ש״ח, עם קצב צמיחה משמעותי בהכנסות, ברווחיות ושולי רווח גולמי גבוהים.
לדברי מר יהודה לזר, מנכ״ל באבלס, ״אנו מזהים פוטנציאל רב להוביל יחד את תחום הבישום ומוצרי הניקיון בישראל, תוך שילוב היכולות של באבלס בפיתוח, שיווק, מסחר דיגיטלי ומותגים. זוהי עסקה אסטרטגית עבורנו המשלבת פעילות עם מומחיות עמוקה ונכסים מבוססים, שתשולב במנועי הצמיחה והחדשנות של באבלס בצורה סינרגתית לשאר פעילויות החברה ובייחוד בפעילות אופנת המותגים.״
חברת באבלס אינטרגרופ בע״מ, מודיעה על חתימת הסכם לרכישת שליטה (51%) בפעילות מיו – תעשיות איכות אקולוגיות בע"מ, העוסקת בפיתוח והפצת פתרונות בישום לשוק המוסדי והקמעונאי. במסגרת העסקה יוקם מיזם משותף (51% באבלס, 49% יונתן גורביץ – בעל השליטה במיו), אשר ירכוש את מלוא הפעילות והנכסים של מיו תעשיות, ללא התחייבויות.
העסקה כוללת את כלל זכויות הקניין הרוחני של מיו תעשיות – לרבות מותגים, סימני מסחר, עיצובי מוצרים, מלאי, לקוחות, והסכמים עם ספקים – ותמורתה תשולם באמצעות מימון בנקאי בגובה של כ-5 מיליון ש"ח והון חוזר שיוזרם על ידי הצדדים. יונתן גורביץ ישמש כמנהל התפעול והטכנולוגיה של החברה המשותפת, ובאבלס תמנה רוב בדירקטוריון.
מיו תעשיות הכפילה את הכנסותיה בשנת 2024 – לכ-12 מיליון ש"ח – בעקבות חדירה מוצלחת לתחום מוצרי הניקיון (ובעיקר מוצרי כביסה) והתרחבות משמעותית בתחום פתרונות הבישום. לחברה לקוחות מוסדיים רבים, ביניהם כמאות לקוחות מענף המלונאות והקמעונאות.
החברה המשותפת צפויה ליהנות משילוב יכולות עם באבלס – בתחומי הסחר האונליין, הרכש, ניתוח נתונים ובינה מלאכותית וכן סינרגיה עם הפעילויות הקיימות של החברה – במטרה להאיץ את החדירה לשוק המקומי, המוערך בכ-900 מיליון ש"ח בשנה בתחום מוצרי הכביסה בלבד, ובמאות מיליונים בתחומים הנוספים.