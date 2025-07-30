תיק אישי
כלל ביטוח ופיננסים שלחה הנחיות בטיחות למבוטחיה השוהים באזורי ההתראה לצונאמי

בעקבות רעידת האדמה בצפון האוקיינוס השקט

 

 
נטלי גרין
30/07/2025

בעקבות רעידת אדמה בעוצמה 8.8 באזור רוסיה, והכרזת התראת צונאמי בצפון-מזרח יפן, ארה”ב ומדינות נוספות – כלל ביטוח ופיננסים שלחה הודעת התראה ללקוחותיה באזורים אלה עם הנחיות בטיחות מטעם חברת החילוץ שלה, "מגן איתור וחילוץ". 

במסרון שנשלח נכתב כי “למען בטחונכם, יש להתרחק מקו החוף ולשהות במקום גבוה. למטיילים ביפן מומלץ להוריד את אפליקציית החירום הלאומית.”

מוקדי הסיוע של כלל זמינים 24/7:

מוקד איתור וחילוץ:

972-3-5783050+

מוקד חירום רפואי: ‎+972-3-5789010

כלל ביטוח מסרה כי היא ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות ותעדכן את  מבוטחיה בהתאם.

