קבוצת אביב בשליטת דורון אביב ודפנה הרלב יוצאת לדרך עם פרויקט העילית הרברט סמואל SIX-8 על חוף ימה של תל אביב

בימים אלה התקבל היתר בניה לפרויקט העילית הרברט סמואל SIX-8 בקו ראשון על חוף ימה של תל אביב והעבודה נמצאת בעיצומה.

הפרויקט נמצא על חטיבת קרקע ייחודית - קו ראשון לים וממוקם בצמידות לרחובות הרברט סמואל, דניאל והירקון, בקרבה למרכז העיר, שכונת נווה צדק ויפו.

הפרויקט ישלב מגורים, מלונאות ומסחר.

בפרויקט 18,000 מ"ר שטחים בנויים, מהם 6,000 מ"ר מלון ומסחר והיתרה מגורים, כאשר מחצית מקומות המגורים שווקו במסגרת המכירה המוקדמת.

הפרויקט החדש שיהיה מהפרויקטים היוקרתיים בישראל יתנשא לגובה של 19 קומות ויכלול 50 דירות מגורים, שכולן פונות לנוף של הים ומשקיפות על מצוק יפו. הדירות ייבנו במפרט עילי הגבוה ביותר כהמשך ישיר ובסטנדרט המוקפד לפרויקטי היוקרה שקבוצת אביב בונה שנים רבות.

על התכנון האדריכלי של הבניין האייקוני מופקד משרד האדריכלים המוביל משה צור. את פנים הבניין, החללים הציבוריים תתכנן המעצבת הבינלאומית פטרישיה אורקיולה.

ששת קומות המסד של הפרויקט יכללו מלון בוטיק יוקרתי, אשר יספק שירותים גם לדיירי הבניין. בנוסף, ייבנו 500 מ"ר ייעודיים לשטחי מסחר, כולל בית קפה ומסעדה הצופים לטיילת של תל אביב.

קבוצת אביב, בשליטת דורון אביב ודפנה הרלב ובשיתוף לני גרופ מודיעות היום על קבלת היתר בנייה בפרויקט היוקרה הרברט סמואל SIX-8 אשר יוקם בקו ראשון לחוף הים בתל אביב במפגש הרחובות הרברט סמואל, דניאל והירקון וישלב בין נוף עוצר נשימה של הים, תצפית מרהיבה על יפו העתיקה וקרבה למרכז העיר ושכונת נווה צדק המבוקשת.

הפרויקט החדש ישלב מגורים, מלונאות ומסחר וצפוי לשנות את פני הנדל"ן היוקרתי בעיר ולהציע חוויית מגורים ומלונאות ברמה הגבוהה ביותר, כפי שטרם נראה בישראל. מדובר על פרויקט שאפתני, שתוכנן בקפידה על ידי משרד האדריכלים המוביל משה צור, בשיתוף עם מעצבת העל הבינלאומית פטרישיה אורקיולה, שאחראית לעיצוב המלון ולחללים הציבוריים במגדל. את בניית הפרויקט מבצעת קבוצת אביב, אשר מחזיקה 51% מהפרויקט.

הדיירים בפרויקט ייהנו ממגוון שירותים מלונאיים ברמה גבוהה, כולל שירותי קונסיירז', בריכה על הגג, חדר כושר, ספא, ונוף פנורמי הצופה לכל רחבי תל אביב. כל אלו יהפכו את החיים במגדל לחוויה ייחודית ובלתי רגילה, המציעה לא רק מגורים אלא גם חווית נופש באורח חיים יוקרתי.

צפי סיום הפרויקט – תוך כ- 4 שנים.

דורון אביב, יו"ר קבוצת אביב ודפנה הרלב מנכ"לית קבוצת אביב מסרו: "פרויקט הרברט סמואל SIX-8 עתיד להיות אחד מפרויקטי העילית הכי יוקרתיים שנבנו בישראל, בטח בזכות הלוקיישן המבוקש על חוף ימה של תל אביב. קבוצת אביב, כהרגלה, ממשיכה לבנות בסטנדרט האולטרה יוקרתי הגבוה ביותר, בלוקיישנים המבוקשים ביותר תוך הקפדה על כל פרט ופרט. הפרויקט מציע לא רק מגורים יוקרתיים, אלא חווית חיים שמזמינה את הדיירים ליהנות מהאזור המרגש והדינמי ביותר בעיר תל אביב, עם גישה ישירה לטיילת ולחוף הים ולשירות של מלון 5 כוכבים.

עוד הוסיפו: "זהו עוד צעד משמעותי בהרחבת פורטפוליו פרויקטי היוקרה של קבוצת אביב, שממשיכה כל העת בהקמת פרויקטים ייחודיים כמו אחימאיר לימיטד אדישן, אביב בנווה צדק, סי אנד סן ועוד. קבוצת אביב ממשיכה כל העת לחפש אחר אפיקים נוספים, קרקעות ופרויקטים חדשים באזורי הביקוש שימשיכו להוביל ולהגדיר את שוק הנדל"ן בישראל."