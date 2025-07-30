אייל שמעוני נבחר למנכ"ל Hyp

דירקטוריון חברת התשלומים Hyp, שבבעלות קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח, הודיע על מינויו של אייל שמעוני לתפקיד מנכ"ל החברה. שמעוני יחליף את המנכ"ל היוצא אוהד מימון.
שמעוני, 57, נמנה עם מקימי Hyp ומשמש כסמנכ"ל מוצר וחבר הנהלה. בעברו מילא שורה של תפקידים בכירים בענף הפיננסים המקומי והבינלאומי, בהם מנכ"ל לאומי סין, סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי ב-Max, ומנכ"ל לאומי צ'ק. לאורך השנים צבר ניסיון עשיר בניהול מערכות פיננסיות וטכנולוגיות, תוך שילוב בין חזון עסקי ליישום מהלכים אסטרטגיים.
שמעוני הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ושיווק ותואר שני (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון מהמכללה למנהל. הוא נשוי לשי ואב ליואב, הגר ויובל.
תומר אלקובי, יו"ר Hyp בירך על המינוי: "מינויו של אייל שמעוני הוא מהלך טבעי, המבטא רצף ניהולי והמשך ישיר למימוש האסטרטגיה של Hyp. המינוי מחזק את המיקוד בהשגת ערכים מוספים ללקוחותינו, בקידום חדשנות בעולם התשלומים, בפיתוח שירותים מתקדמים ובהתבססות כחברת פתרונות התשלומים המובילה והמתקדמת בישראל. דירקטוריון החברה מודה לאוהד מימון על בניית והובלת Hyp במחויבות והשקעה רבה לאורך השנים, ועל עשייה משמעותית וקידום פתרונות ושירותי תשלום מגוונים, שביססה את החברה כמובילה בתחומה. אנו מאחלים הצלחה רבה לאייל בתפקידו החדש, והמשך הצלחה לאוהד בדרכו העתידית."
אייל שמעוני הודה לדירקטוריון החברה על האמון, "זו זכות עבורי להיכנס לתפקיד בתקופה משמעותית עבור Hyp. אני מגיע מתוך היכרות עמוקה עם החברה, הצוותים והאתגרים שבדרך ועם מחויבות גדולה ללקוחות שסומכים עלינו מדי יום. נמשיך לפעול באחריות, בדיוק ובמקצועיות."
המינוי ייכנס לתוקף ב-1.8.2025.