מניית אפל ירדה בכ-15% מה שהופך את הדוחות הקרובים שלה לקריטיים במיוחד

ג'וש גילברט (Josh Gilbert), אנליסט שוק בחברת eToro כותב לקראת דו"חות אמזון ואפל ביום חמישי:

אפל – מצפים לאינדיקציות אל אסטרטגיית AI ברורה יותר:

מניית אפל ירדה בכ-15% מתחילת השנה, מה שהופך את הדוחות הקרובים שלה לקריטיים במיוחד. המשקיעים יעקבו אחר רמזים לביקוש צרכני ואופן ההתמודדות של החברה עם האתגרים העכשוויים. אתגר ראשון הוא מכסי היבוא החדשים בארה״ב על מכשירים מתוצרת סין, שעשויים לגרוע כ-900 מיליון דולר מרווחי אפל ברבעון. הנהלת החברה מעבירה חלק מהייצור להודו ווייטנאם בניסיון לצמצם את ההשפעה, ויש לה את היכולת להעביר חלק מהעלויות לספקים. חשוב לא פחות, לאפל יש כוח תמחור משמעותי - שיעור הרווח הגולמי ברבעון הקודם עמד על 47%, מה שמעיד על היכולת שלה לגלגל עלויות לצרכנים בלי לפגוע בביקוש.

בוול סטריט מחכים לאסטרטגיית AI ברורה יותר מצד אפל. בכנס המפתחים ביוני אכזבה אפל את המשקיעים כשלא חשפה חידושים משמעותיים בתחום הבינה המלאכותית היוצרת, ועוררה חשש שהיא בפיגור אחר המתחרות. בשיחת הדוחות הקרובה, האנליסטים מקווים לזהות סימני התקדמות — אם בהעמקת שילוב AI ב-Siri, תכונות חדשות במכשירים עצמם, או תוכניות השקעה בתחום. עד כה אפל נקטה גישה שמרנית וזהירה תוך דגש על פרטיות, אך אם תציג האצה ביוזמות AI, זו עשויה להיות נקודת אור למשקיעים.

מעבר לכך, הביקוש למוצרים ושירותים ימשיך להיות מרכזי. המכירות של האייפון צפויות להסתכם בכ-47 מיליארד דולר, אך האטה בשוק הסיני עלולה לפגוע בנתון הזה. דווקא מכירות ה-Mac וה-iPad עשויות להפתיע לטובה, בזכות השקות כמו ה-iPad דור 11 ו-MacBook Air M4. המשקיעים יחפשו גם רמזים על השקת האייפון 17, כאשר אזהרות בנוגע לביקוש הצרכני ייתפסו כסימן שלילי. אפל אולי לא “תפוח רקוב”, אבל נכון לעכשיו היא גם לא המובילה בין ה-“שבע המופלאות”.

אמזון – האם ה-AI אכן יוצר ביקושים לענן?

הדו״ח הקרוב של אמזון יתמקד בשני מנועי הצמיחה המרכזיים שלה: תחום הענן (AWS) ותחום הקמעונאות. AWS ממשיך להיות מוקד הרווח של החברה, עם הכנסה תפעולית של 11.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם ושולי רווח של כמעט 40%. הפעם, הסיפור המרכזי הוא הביקוש לשירותי ענן מבוססי AI. המנכ"ל אנדי ג'סי תיאר את הביקוש כ"בלתי ניתן לסיפוק", והחברה מתכננת להשקיע כ-100 מיליארד דולר בשנת 2025 בהרחבת תשתיות הענן וה-AI. בשבוע שעבר Alphabet העלתה את תקציב ההשקעות שלה - ייתכן שגם אמזון תצטרף למגמה הזו.

המשקיעים יעקבו אחרי התייחסות הנהלת אמזון להשפעת עומסי העבודה של AI על שימוש בענן. יש סימנים ראשוניים חיוביים לביקוש, כך שאכזבה כלשהי עלולה לפגוע במניה.

בתחום הקמעונאות - לאחר שנה של קיצוצים אגרסיביים, כולל פיטורי כ-27 אלף עובדים והפסקת פרויקטים לא רווחיים, המיקוד של אמזון ביעילות מתחיל להשתלם. ברבעון הראשון שולי הרווח התפעולי של תחום הקמעונאות בצפון אמריקה עלו ל-6.2% לעומת 5.8% בשנה הקודמת. אמזון השקיעה רבות בשיפור רשת המשלוחים שלה והטמיעה מעל 750 אלף רובוטים להפחתת עלויות - תרומה משמעותית לשולי הרווח, בעיקר בטווח הארוך. גם כעת, המשקיעים יחפשו שיפור נוסף ברווחיות התחום ועדכונים על אוטומציה ולוגיסטיקה מבוססת AI.

הביצועים של הקמעונאות המקוונת של אמזון מהווים לעיתים אינדיקטור למצב ההוצאה הצרכנית בארה״ב. החדשות הטובות: אירועי Prime Day החודש שברו שיאים, עם מכירות אונליין בהיקף מוערך של 24.1 מיליארד דולר - קצת מעל הציפיות. זה עשוי להעיד על ביקוש יציב, גם בתקופה של אינפלציה. המשקיעים ירצו לדעת אם המומנטום הזה נמשך גם בהמשך הרבעון.

כחברת הענן הגדולה בעולם, הציפיות מאמזון גבוהות. היא לא רק צריכה להדביק את הפער ב-AI - היא צריכה להוכיח שהיא מובילה בו.