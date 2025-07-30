אם הנשיא טראמפ לא יאשר, שיעורי המכס הקיימים (כ־45 עד 50 אחוזים) יועלו לרמות תלת־ספרתיות

הבנק בצ'ילה מחדש את הפחתות הריבית על רקע ירידה באינפלציה

הבנק המרכזי של צ'ילה חידש את מגמת הפחתות הריבית לראשונה השנה, כאשר הפחית את הריבית ב־25 נקודות בסיס ל־4.75%, בעקבות התמתנות ניכרת באינפלציה בחודש יוני. מועצת הבנק אותתה על הפחתות נוספות לקראת רמת הריבית הנייטרלית. הביצועים החודשיים של שוק המניות בצ'ילה הושפעו לרעה מהסלמה מחודשת במתיחות הסחר עם ארצות הברית סביב תחום הנחושת. עם זאת, נציבות הנחושת של צ'ילה והממשלה הצ'יליאנית נותרו אופטימיים לקראת סבב המשא ומתן הקרוב.

הבנק המרכזי של צ'ילה ( BCCh ) חידש פה אחד את הפחתות הריבית, כאשר הפחית את שיעור הריבית ב־25 נקודות בסיס ל־4.75%. המהלך משקף ירידה בלחצי האינפלציה, כאשר שיעור האינפלציה הכללי ירד ל־4.1% בחישוב שנתי ביוני (לעומת 4.4% במאי). לאור תחזית האינפלציה החיובית והתבטאויות חברי מועצת הבנק, הקונצנזוס בשוק צופה שתי הפחתות נוספות של 25 נקודות בסיס באוגוסט ובדצמבר, וכן הפחתה סופית באמצע 2026, שתסיים את מחזור ההקלות בריבית של 4%.

הנתונים הכלכליים בצ'ילה נותרו חזקים, בהובלת המשך צמיחה בצריכה הפרטית ופרויקטים רחבי היקף של השקעות. שוק המניות בצ'ילה עלה ב־24.8% במונחי דולר אמריקאי ב־12 החודשים האחרונים, אם כי הביצועים העודפים ביחס לעמיתותיה באמריקה הלטינית (9.6%) ולשווקים המתעוררים העולמיים (20.5%) נעצרו לאחרונה בעקבות חידוש המתיחות המסחרית עם ארצות הברית, במיוחד על רקע הצעה להטיל מכס בגובה 50% על יצוא נחושת.

נציגי נציבות הנחושת של צ'ילה (Cochilco) ציינו כי ההשפעות האפשריות מוגבלות, והדגישו כי ארצות הברית מהווה כ־15% בלבד מיצוא הנחושת של צ'ילה, בעוד שסין ממשיכה להיות שוק גדול בהרבה. בנוסף, יו"ר קודלקו מקסימו פאצ'קו ציין כי המכירות הנוכחיות לא יושפעו, שכן כל הייצור כבר הוקצה מראש.

ממשלת צ'ילה, ובכללה שרת המכרות אורורה וויליאמס, הביעה אופטימיות לגבי האפשרות לקבל פטור מהמכסים במהלך שיחות הסחר עם ארצות הברית, שצפויות להתקיים בתאריכים 30–31 ביולי. כפי שהדגשנו בתחזית אמצע השנה שלנו לאמריקה הלטינית, צ'ילה נותרת שוק המניות האטרקטיבי ביותר באזור, על רקע תנאים גלובליים תומכים (לרבות ירידת סיכוני המכסים והיחלשות הדולר האמריקאי) ויסודות מקומיים חזקים (תחזית פוליטית חיובית, פעילות כלכלית יציבה, מדיניות מוניטרית תומכת ותחזית אינפלציה מתונה).

לכן אנו שומרים על דירוג Overweight למניות צ'יליאניות ודירוג Hold/Quality לאיגרות חוב ריבוניות של צ'ילה.

ננאד דיניץ', מחקר אסטרטגיית מניות, יוליוס בר

הארכה ב"הפסקת האש" במלחמת המכסים בין סין וארצות הברית

הסבב השלישי של שיחות הסחר בין ארצות הברית לסין, שהתקיים בסטוקהולם, הסתיים בהסכמה על הארכת "הפסקת האש" במכסים, בכפוף לאישורו של הנשיא טראמפ. לא הושגו פריצות דרך מהותיות. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הצהיר כי ארצות הברית מתמקדת בעידוד סין לשנות את המודל הכלכלי שלה לעבר צריכה מקומית גבוהה יותר ולפתוח את שוקיה. במקביל, סין שואפת להגביל את המכסים האמריקאיים ולטפל במגבלות היצוא. השיחות נמשכות.

ההסכמה המרכזית שהושגה בסבב השני של השיחות בלונדון עסקה בהקלה על מגבלות היצוא הסיניות על מינרלים נדירים, כאשר וושינגטון הציעה להחזיר חלק ממכירות טכנולוגיה מתקדמת- לדוגמה, ארצות הברית אישרה לאחרונה לחברת Nvidiaלחדש את מכירת השבבH-20 לסין. במהלך הסבב השלישי בסטוקהולם הסכימו שני הצדדים לפעול להארכת הפסקת האש במכסים, שאמורה להסתיים ב־12 באוגוסט, בכפוף לאישור נשיא ארצות הברית. אם הנשיא טראמפ לא יאשר, שיעורי המכס הקיימים (כ־45 עד 50 אחוזים) יועלו לרמות תלת־ספרתיות.

שוני מרכזי בסבב זה היה שארצות הברית כבר חתמה על הסכמי סחר עם יפן, אירופה, וייטנאם, אינדונזיה והפיליפינים לפני השיחות בסטוקהולם. כתוצאה מכך, ייתכן שעמדתה הייתה ניצית יותר או פחות דחופה להשגת קונצנזוס עם סין. בהתאם לכך, דיווחים בתקשורת מצביעים על כך שלא הושגו פריצות דרך משמעותיות בסבב הנוכחי, למעט הארכת המועד להפסקת האש במכסים.

"נבנתה אינטראקציה אישית טובה, הייתה הערכה הדדית. אני חושב שאנחנו מבינים טוב יותר את סדר העדיפויות שלהם," אמר סקוט בסנט. השיחות נמשכות.

אריק מאק, אנליסט מחקר מניות אסיה, יוליוס בר

יפן: רוב ההערכות צופות הותרת ריבית זהירה ביום חמישי

לאחר ששכבת האבק סביב הסכם הסחר שככה, תשומת הלב חזרה למנהיגות המפלגה הליברלית-דמוקרטית ( LDP ) ולעתידו הפוליטי של ראש הממשלה שיגרו אישיבה. שוק האג"ח תומך בהישארותו של אישיבה, אך שוק המניות נראה פחות נלהב. הין היפני נותר יציב סביב רמת 148, על רקע קונצנזוס בשוק להותרת הריבית ללא שינוי והעברת הדגש לחולשתו המובנית של הדולר– מגמה שעשויה להתבהר לאחר החלטת ה־Federal Reserve. בינתיים, כותרות על אזהרות צונאמי ביפן תומכות זמנית בחוזקו של הין.

האופטימיות סביב הסכם הסחר בין יפן לארצות הברית סייעה לצמצם את עוצמת הזעזוע שנרשמה לאחר שמפלגת השלטון איבדה את הרוב בבית העליון. תשואות אג"ח ממשלת יפן ( JGB ) התאוששו חלקית מהשיא שנרשם טרם התבוסה. מכרז עדכני לאג"ח לשנתיים זכה לביקושים ערים במיוחד, עם יחס ביקוש גבוה מהממוצע של 12 החודשים האחרונים.

סקר של בלומברג העלה כי כלל הכלכלנים צופים שמועצת הבנק המרכזי של יפן ( BoJ ) תותיר את הריבית על כנה, ברמה של 0.5%, בתום ישיבה בת יומיים שתסתיים ביום חמישי, 31 ביולי. התחזית משקפת את עמדת הבנק כי אין צורך מיידי להעלות את הריבית, וכי יש להמתין עוד זמן לצורך הערכה מלאה של מגמת האינפלציה לפני העלאה נוספת. כלכלנים מעריכים כי בישיבה תירשם גם העלאה בתחזית המחירים, עם עדכון תחזית האינפלציה לשנה הפיסקלית הנוכחית מ־2.2% ל־2.5%.

גם ה־ Fed צפוי להותיר את הריבית בטווח של 4.25–4.5 אחוזים ביום רביעי, 30 ביולי. שער החליפין דולר–ין נתמך סביב רמת 148, בעוד סוחרי המט"ח בונים על השארת הריבית וממתינים בדריכות למסיבת העיתונאים של BoJ, שעשויה לשוב ולהפעיל לחץ כלפי מטה על הין.

במקביל, ממשלת יפן פרסמה התרעות צונאמי לאזורים כולל מפרץ טוקיו, תרחיש שבעבר גרם לעליית ערך הין.

לאחר שהסתיימו הדיונים על הסכם הסחר, המוקד חזר לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה שיגרו אישיבה. אף שאישיבה מעוניין להישאר בתפקידו, לא ברור אם יוכל לעשות זאת. שוק האג"ח נותר יציב, בעוד שוק המניות ממשיך לרשום מימושים- מצב שמעיד על גישות שונות כלפי הנהגתו. תמריץ פיסקלי שמטרתו עידוד הצריכה הפרטית עשוי לתמוך במניות המקומיות, אך אישיבה נחשב זהיר תקציבית ומתנגד להורדת מסים על צריכה.

סקרי דעת קהל מציגים תמונה מעורבת, בעוד חלק מהחברים במפלגת LDP רואים בפרישתו של אישיבה התחלה חדשה שדרושה למפלגה. המפלגה פתחה בישיבת מליאה לצורך קבלת החלטות מדיניות והערכת תוצאות הבחירות האחרונות לבית העליון.

מגדלין טאו, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר