לוינסקי עופר התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 126 מיליון ש״ח מגופים מוסדיים

לוינסקי עופר העוסקת בייזום ובנייה בתחום הנדל״ן ובהתחדשות העירונית בפרט והינה בשליטת עופר ארביב, יוסי לוינסקי וצ'ילו בלו שבשליטת יצחק תשובה ודוד זבידה מודיעה, שבמסגרת המכרז המוסדי להנפקת סדרת האג״ח החדשה (סדרה ה׳) וכתבי האופציה למניות התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 126 מיליון ש״ח, מעל מפי שניים מ 60 מיליון ש״ח שבכוונת החברה לגייס.
במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ו - 40 כתבי אופציה במחיר מימוש של 7.6 ש״ח למניה למימוש עד ה- 31.12.2028. סדרת האג״ח החדשה (סדרה ה׳) הינה במח״מ 3.8 בריבית שקלית נקובה של 6%.
המכרז נסגר במחיר של 1,000 ש״ח ליחידה ובכוונת החברה להיענות לרכישת 60,000 יחידות בתמורה ל- 60 מיליון ש״ח. כמו כן, בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה תתקבל תמורה נוספת של כ- 18.2 מיליון ש״ח.
את ההנפקה הובילה איפקס הנפקות.
עופר ארביב, יו״ר דירקטוריון לוינסקי עופר ובעלים מסר כי, "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה ובתוכניות הצמיחה שלה. מדובר במהלך אסטרטגי נוסף לחיזוק מבנה ההון שלנו ולתמיכה בפרויקטים חדשים בתחום המגורים ברחבי הארץ".
לוינסקי עופר מקדמת מעל 22 פרויקטים (חלקם בשותפות עם קבוצות נדל"ן גדולות), בעיקר פרויקטים של התחדשות עירונית, רובם באזורי ביקוש במרכז הארץ.
התפתחויות אחרונות בחברה:
בפברואר 2025 נחתמו הסכם השקעה והסכם בעלי מניות עם צילו בלו, להשקעה בסך של כ- 46.9 מיליון ש"ח, כנגד הקצאת כ- 40% ממניות החברה וכן לצירוף צילו בלו לקבוצת בעלי השליטה בחברה. בחודשים אפריל-יוני 2025 בוצע השלב הראשון והושקעו בהון החברה כ- 20 מ' ש"ח.
החברה מבצעת פרויקט בגבעתיים וצופה התחלת ביצוע של 4 פרויקטים בשנה הקרובה:
2 פרויקטי התחדשות עירונית: אחד בחולון, בשותפות עם קרסו נדל"ן, ואחד ברמת גן.
פרויקט יזמות בעסקת קומבינציה בבני-עי"ש.
פרויקט לבניית שטחי מסחר ולוגיסטיקה בחולון בשותפות עם צד שלישי.
בינואר 2024 וביוני 2025 ניתן תוקף לשתי תכניות תב"ע התחדשות עירונית בחולון, אשר בשטחן נמצאים שני פרויקטים המקודמים במשותף עם קרסו נדל''ן בע''מ, פרויקט מקווה ישראל ופרויקט הערבה צפון – יוספטל.
בשנת 2024 התקשרה החברה עם קבוצת יובלים השקעות בע"מ בהסכם לכניסתה כשותפה ב-49% מפרויקט שפרינצק ובהסכם לפיו נמכרו לה 49% מפרויקט השיטה. שני הפרויקטים הם בחולון.