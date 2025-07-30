Wisol מעניקה לטאואר את אות השותף והספק המצטיין

טאואר סמיקונדקטור (נאסד"ק/ת"א: TSEM), החברה המובילה בעולם בפתרונות טכנולוגיים ופלטפורמות ייצור לשבבים אנלוגיים, הודיעה היום (ד') על קבלת אות השותף והספק המצטיין מחברת וויסול (Wisol), ספקית מובילה של רכיבי תקשורת ליצרניות סמארטפונים, בהן חברות ענק מובילות בענף, כולל Samsung Electronics ויצרני OEM נוספים. רכיבים אלו מבוססים על טכנולוגיית RF SOI המתקדמת של טאואר, המיוצרות על גבי פרוסות סיליקון בקוטר 300 מ"מ, במתקני החברה באוזו, יפן, ובאגרטה, איטליה. אות הערכה זה מכיר בשותפות ארוכת השנים של טאואר עם וויסול ובמחויבותה הבלתי מתפשרת של טאואר לשמירה על אספקה שוטפת, מצוינות טכנולוגית, ולתמיכה וגמישות הנדסית. הכרה זו מחזקת את מעמדה של טאואר כחברה טכנולוגית מובילה וכשותפה מהימנה המאפשרת ללקוחותיה להתחרות בשווקים הטכנולוגיים המובילים ביותר בשוק העולמי.
"טאואר סמיקונדקטור הינה שותפה מהותית עבורינו ומצטיינת הן באספקת טכנולוגיית מתקדמות, עמידה בלוחות זמנים, ותמיכה הנדסית מקצועית. כל אלו מאפשרים לנו לעמוד בדרישות המחמירות של לקוחותינו לספק רכיבים בעלי רמת ביצועים ואמינות גבוהים במיוחד," אמר ג'יהו קים, מנכ"ל וויסול (Wisol). "טכנולוגיית ה-RF SOI המתקדמת של טאואר מהווה מרכיב מרכזי ביתרון התחרותי של המוצרים הקיימים שלנו ושל הדור הבא."
טכנולוגיית ה-RF SOI המתקדמת של טאואר מספקת יתרונות רבים ביניהן תכונות חיוניות ברכיבי תקשורת קצה (RF Front-End Modules) לסמארטפונים, מכשירי IoT ורכבים. טכנולוגיה זו נותנת מענה מדויק לדרישות השוק הגוברות לרכיבים קומפקטיים, חסכוניים בצריכת חשמל ובעלי ביצועים גבוהים במיוחד.
במסגרת שיתוף הפעולה ההדוק בין החברות - החל משלב התכנון הראשוני, דרך תמיכה הנדסית מקצועית ועד לייצור בהיקפים גדולים - אִפשרה טאואר לוויסול לעמוד בדרישות המחמירות של לקוחותיה ולספק רכיבים איכותיים, המותאמים לסטנדרטים הגבוהים של השוק הגלובלי.
“אנו גאים לקבל אות הכרה זה מ Wisol, שותפה אסטרטגית ותיקה ומשמעותית. אות זה מדגיש את מחויבותנו למצוינות טכנולוגית ולפתרונות ממוקדי לקוח, המאפשרים לשותפינו להוביל בשווקים דינמיים ותחרותיים", אמר ד"ר מרקו ראקאנלי, נשיא טאואר.