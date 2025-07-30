ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע: "עדות לעוצמה של פורטפוליו התרופות החדשניות שלנו"

ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע ציין: "הביצועים של טבע ברבעון זה מהווים עדות לעוצמה יוצאת הדופן של פורטפוליו התרופות החדשניות שלנו, אשר ממשיך להיות מנוע הצמיחה המרכזי של ההכנסות. תרופות המקור החדשניות שלנו רשמו צמיחה של 26% במונחי מטבע מקומי, מה שמעיד על השפעתן על המסלול הפיננסי שלנו ועל הערך שהן מספקות למטופלים. במסגרת יישום אסטרטגיית "Pivot to Growth", המחויבות שלנו לחדשנות נותרת איתנה, ואנו נמצאים במסלול יציב להשגת שיעור רווח תפעולי של 30% עד שנת 2027.
ההתקדמות המהירה של תוכניות הטרנספורמציה שלנו כבר מניבה חיסכון שנתי בקצב של כ-$140 לשנת 2025 – אבן דרך חשובה בדרך להשגת יעד החיסכון הכולל של כ-$700 מיליון עד 2027.
בעוד שהמחויבות הבלתי מתפשרת שלנו לקידום פורטפוליו התרופות החדשניות מבדלת את טבע באופן אמיתי, התרופות הגנריות שלנו ממשיכות להוות בסיס יציב גם נוכח אתגרים. התנופה שמאחורי מוצרי ה-OTC והביוסימילר, יחד עם הפורטפוליו הנוכחי וצבר המוצרים שבפיתוח, מחזקים את השאיפה שלנו להכפיל את ההכנסות ממוצרי ביוסימילר עד לשנת 2027."
המטה הגלובלי של חברת טבע בתל אביב, צילום: איל תגר
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
10.82%
|
4154887.5
|
8.49%
|
3344588.45
|
7.55%
|
13902664.95
|
5.92%
|
1749001.95
|
5.18%
|
4991350
|
5.09%
|
1371250
|
4.95%
|
17333642.15
|
4.95%
|
3837031.75
|
4.95%
|
14077087.95
|
4.95%
|
24292242.25