כחלק מהאסטרטגיה של אלמוגים החזקות לאופטימיזציה של ניצול ההון העצמי של הקבוצה

אלמוגים החזקות נכנסת לשותפות עם קרן השקעות פרטית שתשקיע בשני פרויקטים של התחדשות עירונית בפתח תקווה וברעננה.
היקף ההשקעה נאמד בכ- 54 מיליון ₪.
הקרן תחזיק 40% מהזכויות בכל פרויקט ותשקיע 80% מההון העצמי הנדרש.
צבר הפרויקטים של אלמוגים בתחום ההתחדשות העירונית עומד על 29 פרויקטים ברחבי הארץ, הכוללים למעלה מ- 7,000 יח"ד. מתחילת השנה זכתה החברה ב- 8 פרויקטים חדשים בראשון לציון, נתניה, פתח תקוה ורחובות.
חברת אלמוגים מדווחת היום (יום חמישי 31 ביולי 2025) כי, חתמה עם קרן השקעות פרטית על שני מזכרי עקרונות נפרדים לביצוע השקעות בשתי שותפויות שבבעלותה המלאה, האחת עוסקת בקידום, ביצוע ושיווק פרויקט פינוי בינוי במתחם עמישב, בפתח תקווה לו יש תב"ע מאושרת ושותפות נוספת עוסקת באופן בלעדי בקידום, ביצוע ושיווק פרויקט התחדשות בניינית (תמ"א 38) במתחם ביאליק ברעננה.
במסגרת מזכרי העקרונות של כל פרויקט יוקצו לקרן 40% מכלל הזכויות בשותפות הפרויקט ובתמורה תעמיד הקרן לשותפות הון בשיעור של 80% מההון העצמי שיידרש לצורך ביצוע הפרויקטים, עד לסכום מרבי שנקבע
החתימה הנוכחית על מזכרי ההבנות עם קרן ההשקעות תואמת את האסטרטגיה העסקית של אלמוגים החזקות - צמיחה תוך כדי אופטימיזציה של ההון.
השותפות עם קרן ההשקעות הפרטית בשתי השותפויות עמישב וביאליק מאפשרת יצירת תנאי השקעה של הון עודף לשני פרויקטים מהותיים של אלמוגים התחדשות עירונית. בנוסף, המהלך יפנה משאבים הוניים של חברת הבת לפרויקטים נוספים של התחדשות עירונית ו/או ייזום. תוך צמיחה גדולה בכמות יח״ד והעצמה של מנוע הצמיחה בתחום ההתחדשות העירונית .
רו"ח שי זוזל, מנהל פיתוח עסקי בקבוצת אלמוגים החזקות: "מזכר ההבנות עם קרן ההשקעות הפרטית מהווה עסקה ראשונה במסגרת שינוי האסטרטגי אותו אנו מובילים בקבוצה "אופטימיזציה של ניצול ההון". בכוונתנו להמשיך לבחון ולקדם גם בעתיד עסקאות דומות הן, בתחום ההתחדשות העירונית (חברת הבת) והן, בתחום הייזום הקלאסי של חברת האם. מהלכים אלו יאפשרו לקבוצה לפעול בו זמנית בהיקף רחב וגדול יותר של פרויקטים תוך חיזוק חוסנה הפיננסי של הקבוצה".